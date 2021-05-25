Определение границы между Азербайджаном и Арменией – залог стабильности и развития региона – КОММЕНТАРИЙ

На закате СССР в союзных республиках возник ряд искусственно созданных проблем. Собственно, эти проблемы во многом сдетонировали развал некогда могущественного государства. Наиболее острым и кровопролитным был армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорн

На закате СССР в союзных республиках возник ряд искусственно созданных проблем. Собственно, эти проблемы во многом сдетонировали развал некогда могущественного государства. Наиболее острым и кровопролитным был армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, вылившийся в многолетнее противостояние. Учитывая, что армяне не являются автохтонами ныне занимаемой местности, а были переселены сюда в ХIХ веке, их притязания являются необоснованными и откровенно провокационными.

С момента своего обоснования на Южном Кавказе армяне выступали с притязаниями на исконно азербайджанские земли. Руководство бывшего СССР намеренно разжигало этот конфликт. Заискивания тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева перед армянами и его симпатии, подпитываемые щедрыми подарками для Раисы Горбачевой, привели к нарушению территориальной целостности Азербайджанской ССР. Таким образом, граждане Азербайджана были обречены на судьбу беженцев на родной земле. И это продолжалось почти 30 лет.

Фактически, оккупация Арменией азербайджанских земель препятствовала демаркации и делимитации границ между двумя странами. Иными словами, Армения, оккупировав азербайджанские земли, стремилась расширить свою территорию и создать на карабахской земле второе армянское государство. Делимитация границ была невозможна ввиду оккупации. Вторая Карабахская война, увенчавшаяся блистательной победой азербайджанской армии, положила конец армянской оккупации.

В целом, после распада СССР все республики, провозгласившие независимость, определили свои территории на основе карты, оставшейся с советских времен. На основе этой карты были разделены территории прибалтийских республик, а Калининград остался российской областью. Иными словами, эта карта является международно-правовым актом. В противном случае сложилась бы иная картина. Так что если бы за основу был взят постсоветский период, то Армения была бы регионом в составе Азербайджана. Однако бывшие союзные республики сочли целесообразным установление государственных границ на основе карты СССР. Тем не менее, территориальные притязания бывших союзных республик друг к другу остаются.

Кстати, определение границ обычно проходит две стадии: демаркацию и делимитацию. Демаркация - это проведение разделяющей черты. При временном перемирии определяется линия, полоса, разделяющая войска враждующих государств. Это продолжается до тех пор, пока на основании мирного договора или какого-либо соглашения не будут определены постоянные границы. Делимитация - это определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров. Делимитация является неотъемлемой частью мирных договоров или специальных соглашений об установлении или изменении государственных границ. При делимитации стороны договариваются, как правило, по карте, без проведения работ на местности.

Азербайджанская армия изгнала армянские оккупационные войска со своей территории. 10 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. Это соглашение положило конец военным действиям. Применительно к армяно-азербайджанскому конфликту, делимитация может быть проведена как составная часть мирного договора.

Между тем, делимитация азербайджано-российских границ почти завершена. В феврале 2020 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Азербайджан не имеет проблем с делимитацией и демаркацией границ с Россией. По его словам, комиссия по демаркации продолжает работу: "Некоторое время назад мы провели заседание в Москве, подписали протоколы. Определили новый рабочий график. Сейчас продолжается работа по установке пограничных знаков на участках границы, где была проведена делимитация".

Замминистра отметил, что пограничные знаки уже установлены на более чем 100 км.

"Оставшаяся работа будет выполняться поэтапно", - отметил он.

Продолжавшаяся почти 30 лет оккупация Арменией азербайджанских земель исказила в представлении армян и их покровителей истинную картину событий. Им стало казаться, что удерживаемые в оккупации территории испокон веков принадлежали им. Нелепые измышления и притязания стали обрастать чудовищными фальсификациями. Армянское лобби подняло шумиху, когда Азербайджан принялся восстанавливать свои пределы на основании карты времен СССР. В болезненном сознании армян граница в период оккупации пролегала по линии соприкосновения. Восприятие реальности вызвало среди них панику и возмущение. Однако в основе нынешних реалий лежит международно-правовой фактор, и все вопросы должны решаться в этих рамках. В этом деле ООН, ОБСЕ и другие международные организации, отдельные заинтересованные страны должны оказать свою поддержку подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и делимитации границ.

Между тем, Россия предложила оказать содействие по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. По сообщению Report, в Душанбе глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил готовность своей страны выступить консультантом или даже посредником в этом вопросе.

В целом, восстановление региона, возвращение жизни в прежнее, мирное русло, стабилизация ситуации на Южном Кавказе зависят от налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном. А это, в свою очередь, лежит в плоскости определения границ двух государств.

Таким образом, главной задачей сил, проявляющих интерес к региону, должно стать развитие достигнутого между Арменией и Азербайджаном соглашения, установление добрососедских отношений и заключение мирного договора.