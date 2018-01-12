Новое признание Госдепартамента США по Нагорному Карабаху - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сегодня система построена таким образом, что официальное заявление США зачастую ставится выше документа, принятого авторитетными международными структурами. Таким образом, абстрагировавшись от таких философских категорий и политизированных выражений, как объективность и субъективность, справедливость и предвзятость, добро и зло, двойные стандарты, мы поделимся некоторыми соображениями об информации в новой системе Госдепа США, предоставляемой американцам, выезжающим за рубеж.

С 11 января в Госдепе США запущена новая система, призванная информировать выезжающих за рубеж американских туристов о рисках безопасности. Сообщается, что цель создания подобной системы состоит в усилении безопасности граждан США за пределами страны. Азербайджан отнесен к списку стран, относящихся ко второй категории по степени риска для безопасности американских туристов. В связи с армяно-азербайджанским конфликтом Госдеп США призвал своих граждан не посещать нагорно-карабахский регион Азербайджана. "В результате нагорно-карабахского конфликта продолжают гибнуть люди. Продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, в том числе из артиллерийских орудий, минометов и в результате разрыва зарытых в регионе мин люди гибнут и получают ранения. Избегайте дорог, близких к линии соприкосновения войск и международной границе Армении и Азербайджана", - говорится в рекомендации Госдепа США.

В новой системе страны разделены на 4 категории по принципу безопасности путешествий:

I категория – достаточны обычные меры безопасности;

II категория – следует быть крайне внимательными при посещении этих стран;

III категория – вновь обдумайте свое решение посетить эту страну;

IV категория – откажитесь от посещения этой страны.

Разумеется, деление условное и носит больше рекомендательный характер.

В этой системе соседние Армения и Грузия отнесены к I категории, Турция и Россия – к III, Иран – к IV категории.

Комментируя причисление Госдепом США Азербайджана к категории стран с угрозой терроризма, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: "Азербайджан решительно осуждает все формы терроризма. В то время, как в последние годы приток туристов в Азербайджан вырос на 24%, число прибывших в Азербайджан иностранцев превысило 2,7 млн, в нашей стране прошли I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, гонки Формулы-1, проходят форумы по межкультурному и межрелигиозному диалогу, крупные политические, экономические, спортивные и культурные мероприятия, в том числе встречи начальников генштабов США и России, главы военного комитета НАТО с начальником генштаба России, подобное заявление Госдепа США вызывает удивление".

К слову, в январе Азербайджан посетит верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти. В Баку ожидается его встреча с начальником Генштаба России, генералом Валерием Герасимовым. Это будет первая подобная встреча с момента запрета, наложенного в 2013 году экс-президентом США Бараком Обамой на встречи главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО с его российской коллегой. Вместе с тем, это не первая встреча между представителями НАТО и России. 7 сентября 2017 года глава Военного комитета НАТО Петр Павел встретился в Баку с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. 16 февраля того же года председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд встретился в столице Азербайджана с Валерием Герасимовым.

По сути, в системе, словно отражена внешняя политика США. В этой связи не исключено, что на фоне отношений Белого дома с соседями Азербайджана – Турцией, Россией и Ираном - позиция, отраженная в новой системе Госдепа США, носит больше политический оттенок. Поэтому мы не видим необходимости комментировать этот вопрос. Из числа стран, на территориях которых имеются конфликты, Украина отнесена ко II категории, а Молдова – к I. На востоке Украины продолжаются вооруженные столкновения, Крым аннексирован Россией, нарушена территориальная целостность Молдовы, Приднестровье объявило о своей "независимости". Следует учесть, что США заявляют о своей заинтересованности в решении конфликтов на территориях постсоветских стран, оказывают международную посредническую миссию. С этой точки зрения в чем причина столь различного отношения к странам, территориальная целостность которых нарушена? После известных событий 2008 года грузинские республики Абхазия и Южная Осетия объявили о своей "независимости". Россия признала этих сепаратистов. Панкисское ущелье до сих пор считается логовом террористов. Одним из авторитетных командиров террористической группировки ИГ был Тархан Темурович Батирашвили, известный как "Абу Ибрагим аш-Шишани". Он служил в Вооруженных силах Грузии. Летом 2016 года этот террорист был нейтрализован в селе Шергат иракской провинции Салахеддин. Он родился в Грузии в 1986 году. 22 ноября прошлого года в ходе антитеррористической операции в Исани-Самгорском районе Тбилиси был обезврежен еще один террорист. С точки зрения угрозы терроризма, нарушения территориальной целостности, вероятности возобновления боевых действий Грузию также можно отнести ко II категории. Иначе создается впечатление, что США признают контроль России над территориями Абхазии и Южной Осетии, или самопровозглашенные органы самоуправления в этих регионах.

Такой подход является неуважением к территориальной целостности Грузии. А как насчет Панкисского ущелья? Или его уже контролируют США? Все это заставляет задуматься.

Разумеется, схожие факты можно привести и в отношении Молдовы. Видимо, Госдеп США смирился с тем, что Приднестровье контролируется Россией. Россия не скрывает свою поддержку сепаратистов на территории Украины и Молдовы. Президент Молдовы Игорь Додон всячески дает понять, что выступает против расширения сотрудничества с США, ЕС и НАТО. В такой стране возможна смута. То есть пророссийски настроенные люди могут, как и в Украине, вновь активизироваться в Молдове, всколыхнув Приднестровский конфликт. Различное отношение к Грузии и Молдове, имеющим схожие с Азербайджаном и Украиной проблемы, заставляют усомниться в том, что в списке Госдепа США нет политической подоплеки. В целом, включение Армении в I категорию, не может быть сочтено целесообразным с точки зрения некоторых вопросов. Как бы ни пытались скрыть, фактически Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном. Криминогенная обстановка в стране неудовлетворительная. Летом прошлого года группа вооруженных лиц совершила нападение на отделение полиции, взяв заложников. Среди заложников был заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян. Помимо этого, ежедневно происходящие в Армении вооруженные преступления являются показателями того, что Армения нестабильная и небезопасная страна. Кстати, в последние годы резко возросло число людей, отказывающихся от гражданства Армении и покидающих страну. В 2017 году 3823 человека подали прошения об отказе от гражданства Армении. После выборов в Армении в 2012 году и вплоть до 2017 года, то есть в период пребывания у власти Республиканской партии, свыше 15 000 человек отказались от гражданства этой страны.

Участие 6 граждан Армении в проводимых в прошлом году в Баку различных мероприятиях, говорит о том, что ситуация в Азербайджане лучше, чем объявленная Госдепом США. Иными словами, гражданин страны-оккупанта может свободно участвовать в проводимых в Азербайджане спортивных и иных мероприятиях. Наряду с этим, в 2017 году Азербайджан посетили 2 млн 500 тыс. туристов, Армению же посетили в два раза меньше человек. Около 2% посетивших Армению отправились из Грузии. Большинство из них армяне - граждане Грузии, родственники которых проживают в Армении.

Мы считаем нужным обратить внимание и на другой вопрос, подчеркнутый в документе Госдепа. В нем Нагорный Карабах указан как азербайджанская территория. Это говорит о том, что США признают территориальную целостность Азербайджана. Опасность, исходящая из ситуации в находящемся под оккупацией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, говорит о бесконтрольности этих территорий в отличие от Грузии и Молдовы. Значит, США, будучи одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, открыто указали источник опасности в Азербайджане. Это – Армения, отнесенная к I категории. Эта страна-оккупант представляет постоянную угрозу для Азербайджана, Грузии и Турции. Таким образом, вызывающая удивление позиция США по Азербайджану является признанием реалий о Нагорном Карабахе.

Напоследок хочется отметить, что отказ от посещения страны в связи с угрозой террора и другие причины подобного рода – беда, от которой никто не застрахован. Для этого достаточно вспомнить произошедшие в прошлом году террористические акты в Европе, где безопасность обеспечена на высоком уровне. Видимо, Госдепу придется пересмотреть свои критерии по определению категорий.