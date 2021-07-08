НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты

Если не подведут цены на нефть на мировом рынке, Азербайджан вполне способен справиться за счет внутренних ресурсов и инвестиционных вложений

Резкий рост внешнего долга стал единственной возможностью противостоять пандемическому кризису в экономике для многих стран мира. Естественно, что по большей части они обращали свой взор на международные финансовые организации (МФО), впрочем, заимствования продолжаются до сих пор – кризис ведь продолжается еще, как и пандемия.

Между тем, Азербайджан достаточно долго держал оборону против экономических последствий карантина за счет собственных ресурсов. Однако разгромная победа в Карабахской войне, необходимость за короткие сроки выделять огромные средств на восстановление разрушенных территорий легли хоть и очень приятной, но все же дополнительной нагрузкой на госфинансы. Но при этом Азербайджан не берет кредиты у международных финансовых институтов (МФИ) по принципу «лишь бы дали». Главное, чтобы условия заимствований были максимально выгодные, а сумма сдержанной. Наглядный пример – от кредита Всемирного банка (ВБ) на борьбу с COVID-19 мы отказались, а предложение Азиатского банка развития (АБР) приняли.

Не так, так лучше

Напомним, что Всемирный банк (ВБ) планировал выделить 95 млн долларов США на реализацию проекта экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане. Как поясняла глава бакинского представительства ВБ Сара Майкл (Sarah Michael), заем понадобился правительству страны для того, чтобы компенсировать уже потраченные средства на поддержку бизнеса в период карантина и другие неотложные расходы. Кредит, как она сообщала, должен был быть выделен на условиях Международного банка реконструкции и развития, так как к льготным кредитам ВБ Азербайджан уже не имеет доступа. К тому же, Азербайджан уже сам выступает донором стран, финансируемых по линии Международной ассоциации развития.

Тут напомним, что на получение займов МБРР имеют право страны-члены с ежегодным ВВП на душу населения в размере от 875 долларов США год. Кредитное сотрудничество МБРР с заемщиками строится на основе регулярно утверждаемой Советом директоров для каждого из них Страновой стратегии партнерства. Своими кредитами банк обычно покрывает 30% от стоимости проектов. По сути, кредиты от МБРР считаются больше коммерческими, рассчитанными для стран среднего уровня развития.

Азербайджан уже получал от МБРР не один заем - кредит на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) в размере 800 млн долларов США, на строительство автомобильных дорог внутри страны, другие проекты в сфере инфраструктуры, финансов, сельского хозяйства и т.д. Более того, Азербайджан, купив 2 371 акцию МБРР уже сам стал владельцем 0,13%-ной доли в банке.

Однако предложенные МБРР направления, условия и процедуры предоставления кредита для борьбы с коронавирусом на этот раз не устроили правительство страны, и по словам пресс-секретаря министерства финансов Маиса Пириева, было решено приостановить переговоры.

И буквально несколько дней спустя появилась новость о том, что Азиатский банк развития (АБР) уже одобрил предоставление правительству Азербайджана кредита в размере 250 млн долларов США на практически аналогичные цели - программа активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов (CARES) АБР обеспечит бюджетную поддержку текущим правительственным мерам в области здравоохранения, социальной защиты и макроэкономической стабилизации. Кредит финансируется из средств программы реагирования на пандемию COVID-19 (CPRO) в рамках Механизма антициклической поддержки АБР. CPRO был создан в рамках расширенной помощи АБР на сумму 20 млрд долларов США для реагирования его развивающихся стран-членов на пандемию.

Ну, во-первых, кредит АБР в отличие от предполагаемого займа МБРР был одобрен, судя по всему, в кратчайшие сроки – это важная деталь, у правительства будет время за счет полученных средств подготовиться к уже прогнозируемой новой вспышке COVID-19 осенью. С другой стороны, сумма конечно же, существенно выше, тем более что плюс к нему 100 миллионный кредит планирует предоставить Азербайджану и Азиатский банк инфраструктурных проектов.

Если и данный кредит будет одобрен, то в сумме это может покрыть лишь десятую долю пакета социальной и финансовой поддержки от COVID-19, предусмотренного правительством Азербайджана, - 3,5 млрд манатов (более 2 млрд долларов США) за 2020-2021 годы. При этом в рамках программы в 2020 году на ее реализацию уже было направлено 2,5 млрд манатов (около 1,5 млрд долларов США), в том числе 2 млрд манатов (около 1,2 млрд долларов США) – из госбюджета…

Облегчить долговую ношу

Итак, политика внешних заимствований Азербайджана опирается лишь на эффективность и выгодность для экономики страны. О разнице во взаимоотношениях с различными МФО тут речи не идет – страна и ранее отказывалась и от невыгодных кредитов, причем в списке значатся и займы от АБР. Например, второй и третий транш кредита в размере 500 млн долларов США из мультитраншевого пакета в 750 млн долларов США для ОАО "Азеришыг" в рамках "Инвестиционной программы по реконструкции электрораспределительной сети" не были получены. До этого оказался не востребован прямой кредит АБР для ЗАО "Южный газовый коридор" в размере 500 млн долларов США на реализацию проекта ЮГК в результате оптимизации и снижения проектных расходов.

Также до этого правительство Азербайджана отказалось от использования оставшейся части кредита ВБ (51,196 млн долларов США) на проект улучшения благосостояния вынужденных переселенцев в стране (IDP Living Standards and Livelihoods).

А самое главное, еще раньше, в 2005 году, правительство ограничило сотрудничество с ведущим мировым донором - МВФ, сведя контакты до уровня консультационной и технической помощи, полностью отказавшись от заимствований у фонда.

А в период глобального финансового кризиса 2008 года правительство стало проводить весьма консервативную политику в отношении внешних заимствований: в частности, были ужесточены правила привлечения внешних средств госорганизациями, сформулированы более четкие обязательства частных банков и компаний по объему привлекаемых средств и условий их погашения. Подобный консервативный подход позволяет сохранить за нашей страной статус одной из самых благополучных в мире по соотношению объема внешнего долга к ВВП.

“Сегодня Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мире по экономическим показателям. Достаточно сказать, что сегодня в развитых странах внешний долг превышает валовой внутренний продукт этих стран. В Азербайджане же внешний долг не составляет даже 20% валового внутреннего продукта. Кроме того, наши валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг”, - заявил недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Еще до пандемии эксперты ВБ, МВФ, АБР и ряда других МФО отмечали, что текущее состояние внешнего долга Азербайджана вполне позволяло его немного нарастить. Однако в рамках утвержденной главой государства 24 августа 2018 года «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом» перед правительством была поставлена задача в ближайшие годы снизить уровень внешнего долга вообще до 10% от ВВП, на 2025 год этот показатель должен был составить 12% ВВП.

Впрочем, как уже было сказано выше, добиться этой планки будет не так уж сложно, учитывая строго консервативную политику правительства по части заимствований. Но опять же не означает полный отказ от сотрудничества с МФО - для дальнейшего восстановления и развития экономики, с учетом образовавшихся проблем в период пандемии кредиты необходимы. Тем более, что взятые у МФО кредиты привлекательны не только низкими процентами и длительными сроками возврата. Они, прежде всего, создают более совершенные условия для технической реализации проектов и обеспечивают прозрачный контроль над расходованием заемных средств. Это особенно актуально при реализации масштабных и капиталоемких инфраструктурных проектов - строительства электростанций, прокладки ЛЭП, трубопроводов, дорог, каналов и т.д.

Судя столь тщательному отбору условий кредитования и организаций-кредиторов, принципы крайней необходимости и стратегической важности проектов будут продолжать доминировать в политике внешнего заимствования. Это вряд ли изменит пандемия или рост расходов в связи с реализацией программы «Великого возращения» в Карабахе – если не подведут цены на нефть на мировом рынке, Азербайджан вполне способен справиться за счет внутренних ресурсов и инвестиционных вложений.

Эксперт Гулу Нуриев