Названы причины удешевления евробондов Азербайджана - АНАЛИТИКА

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Стоимость 10-летних облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 1,25 млрд долларов, размещенных на рынках капитала Европы 18 марта 2014 года, снизилась более чем на 5% с начала этого года. Так, в январе евробонды, выпущенные в объеме 1,25 млн единиц номиналом 1 000 долларов, торговались по 1 050 долларов США, сейчас же их стоимость составляет 995 долларов.

Аналитическая группа Report полагает, что обесценивание ценных бумаг связано как с внутренними, так и международными факторами. Среди них следует выделить нижеследующие:

Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС)

Это решение привело к спаду на фондовом рынке, а инвесторы переключили свое внимание на более безопасный рынок государственных облигаций США. Годовая доходность американских долговых инструментов с 10-летним периодом обращения на данный момент составляет 2,77%. В свою очередь доходность 30-летних ценных бумаг составляет 3,01% годовых. Покупатели этих облигаций автоматически отказываются от облигаций развитых стран, а также долговых ценных бумаг Азербайджана. В конечном итоге, евробонды дешевеют.

Шаги против России на глобальном уровне

Выдворение российских дипломатов из примерно 20 стран, углубление политического кризиса между Москвой и этими странами негативно сказываются на российской экономике. Об этом свидетельствует тот факт, что на прошлой неделе годовая процентная ставка по российским государственным облигациям увеличилась с 7,01% до 7,06%. Нынешняя ситуация вызывает обеспокоенность относительно геополитической ситуации на Южном Кавказе, который связан с Россией, и это снижает доверие к региону, в том числе к экономике Азербайджана, что сказывается на стоимости еврооблигаций.

Президентские выборы в Азербайджане в следующем месяце

Опыт финансовых рынков показывает, что в экономике любой страны возникает неопределенность в предвыборный период, становится трудно спрогнозировать ситуацию после выборов. Фактор риска приводит к падению стоимости облигаций.

Долговая нагрузка государства увеличилась в рамках реструктуризации иностранных обязательств Международного банка Азербайджана

Это также является фактором, обуславливающим обесценивание существующих облигаций.

В то же время колебание цен на нефть на мировом рынке в пределах 60-70 долларов и достаточное количество валютных резервов Азербайджана будет препятствовать чрезмерному снижению евробондов и превышению их годовой доходности 5%.