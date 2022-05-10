Может ли российско-украинская война углубить глобальную продовольственную проблему?

После достижения рекордного уровня в марте мировые цены на продовольствие незначительно снизились в апреле. Несмотря на это, наблюдается рост на 30% по сравнению с показателями годом ранее. Основными причинами, которые провоцируют глобальную продовольстве

После достижения рекордного уровня в марте мировые цены на продовольствие незначительно снизились в апреле. Несмотря на это, наблюдается рост на 30% по сравнению с показателями годом ранее. Основными причинами, которые провоцируют глобальную продовольственную инфляцию, являются пандемия коронавируса, аномальные погодные условия (засуха, наводнение) и война, развязанная Россией против Украины. Последний фактор сегодня напрямую связан с глобальной продовольственной опасностью, создающей серьезные угрозы для экономики. Потому что обе страны занимают значительную долю в мировых поставках продовольствия. Около трети мировых потребностей в зерне и две трети в подсолнечном масле обеспечиваются за счет России и Украины.

Украина также является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Страна заняла четвертое место в мире по экспорту кукурузы и 6-е по экспорту пшеницы в сезоне 2020/2021 годов. Украина традиционно экспортирует 90% своей аграрной продукции через порты на внешние рынки. После начала войны черноморские порты, в том числе Одесса, Николаев и Мариуполь, были блокированы российскими военными кораблями, из-за чего Украина не может вывезти 90 млн тонн произведенной в стране аграрной продукции, в том числе 25 млн тонн зерна, в нуждающиеся страны. Это создает угрозу массового голода и гибели миллионов людей в странах Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку 40% украинского экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла приходится на покупателей из этого региона. В нынешней ситуации в Украине фактически остался единственный экспортный канал. Речь идет о западных границах с Европой. Но пропускная способность здесь значительно ниже по сравнению с портами. Поэтому ведется работа по поиску альтернативных логистических путей через транзитные коридоры ЕС для бесперебойной доставки этих товаров на традиционные рынки сбыта. Так, ведется работа по созданию на территории Польши “сухопутного порта” для увеличения пропускной способности. Но по сравнению с морскими перевозками наземные перевозки будут стоить дороже. Это приведет к увеличению стоимости экспортируемой продукции.

Что касается России, то здесь ситуация несколько иная. В России тоже есть проблемы с логистикой. Транспортные расходы выросли, резко подорожало страхование перевозок. Но основная проблема носит не экономический, а политический характер. Крупнейшие импортеры фактически объявили бойкот российскому зерну. Именно на такой шаг пошла египетская государственная компания GASC, крупнейший покупатель российского зерна. Экспортеры, не сумевшие найти покупателей, были вынуждены увеличить скидки в 7 раз, чтобы продавать свою продукцию. Скидка на тонну зерна сегодня достигает около 70 долларов США. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, это “астрономическая цифра”. Следует иметь в виду, что для стабилизации внутренних цен на фоне санкций Россия также ограничила экспорт зерна. На фоне всех этих факторов экспорт зерна в апреле по сравнению с показателями годом ранее снизился на 60 %, пшеницы – на 75%.

Сегодня нишу на мировом рынке пытаются заполнить Аргентина, Бразилия и Индия. Но их возможности не позволят полностью удовлетворить спрос. Обычно поставки пшеницы из Черноморского региона ускоряются летом. Если к тому времени война не закончится, это может вызвать “продовольственную катастрофу”, в первую очередь, в государствах третьего мира, включая Ирак, Судан и Йемен. Сегодня 300 млн человек во всем мире страдают от голода. Продолжение войны может увеличить их численность на 8-13 млн человек. В то же время продолжится тенденция роста цен на продукты питания. Ожидается, что к концу года рост может составить до 22% от нынешнего рекордного уровня. Вероятность реализации такого сценария достаточно велика, поскольку Россия не достигла ни одной заявленной цели. А у Украины гораздо больше военной техники и боеприпасов, чем было до войны. Тот факт, что впервые со времен Второй мировой войны США возобновили программу "ленд-лиза" для Украины, западные лидеры заявляют, что не допустят победы России в этой войне, и неуклонно вооружают Украину, говорит о том, что конфликт будет долгосрочным.

Азербайджан обеспечивает себя мясом, молочной продукцией на 84-85 %, картофелем - более чем на 90%. Хотя 60% наших потребностей в зерне удовлетворяются за счет внутренних ресурсов, мы обеспечиваем себя продовольственной пшеницей только на 25%. Азербайджан традиционно закупает этот продукт у России. Из 1,148 млн тонн пшеницы, которые мы импортировали в прошлом году, 95,3% пришлось на нашего северного соседа. Однако с этого года при импорте продовольственной пшеницы стали предприниматься конкретные шаги в направлении диверсификации каналов поставок. Так, в феврале по импорту пшеницы в Азербайджан лидировал Казахстан. В отчетном месяце из этой страны было получено 81,78 тыс. тонн пшеницы, что в 27 раз больше, чем годом ранее. В то же время импорт пшеницы освобожден от налога на добавленную стоимость еще на три года. Наряду с этим, производителям муки предоставляются субсидии. В связи с этим предусматривается увеличение государственных инвестиционных расходов как в текущем, так и в последующие годы. На освобожденных землях ведутся большие посевные работы. Превентивные меры, принимаемые правительством, дают основания полагать, что проблемы, связанные с пшеницей в глобальном масштабе, будут иметь минимальное влияние на Азербайджан.