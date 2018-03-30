Мирная борьба Запада против России - Широкомасштабные санкции неминуемы - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Кажется, что в информационной войне на постсоветском пространстве Россия одерживает верх, однако подобная пропаганда Москвы, похоже, бездейственна применительно к Западу во главе с США. Официальный Вашингтон и большинство его союзников заняли жесткую позицию в отношении России, постепенно расширяя санкции. В этом контексте март выдался тяжелым для Москвы. 17 марта 2013 года ЕС применил санкции в отношении России в связи с вторжением войск последней в Украину и аннексией Крыма. Спустя три года была запущена новая волна санкций против России, а это значит, что внешняя политика Кремля за все это время ничуть не изменилась, более того, ужесточилась. Об этом свидетельствует недавнее заявление президента Владимира Путина о том, что Крым никогда не будет возвращен Украине.

Великобритания приняла контрмеры, обвинив Россию в отравлении 4 марта в Солсбери экс-сотрудника ГРУ, полковника Сергея Скрипаля и его дочери, выслав из страны 23 российских дипломатов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что эти дипломаты – российские разведчики:

"Россия в ответе за этот грязный поступок. Мы дали им время на объяснение того, как это отравляющее вещество очутилось в Великобритании, однако они продемонстрировали сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию. Вне всяких сомнений, правительство России повинно в покушении на Скрипаля и его дочь".

Британский премьер заявила о приостановке двусторонних отношений, отмене приглашения министра иностранных дел Сергея Лаврова совершить визит в Великобританию и бойкотировании чемпионата мира по футболу, который состоится в России, подчеркнув, что это спортивное мероприятие не посетят ни члены правительства, ни представители королевской семьи:

"Связи, существовавшие ранее, нынче невозможны".

В своем выступлении Т.Мэй также заявила о том, что будут предложены поправки в законодательство в связи с санкциями, и вынесение данного вопроса на рассмотрение в ООН и НАТО.

Отметим, что до 1999 года Сергей Скрипаль работал на ГРУ, в 2006 году он был арестован по обвинению в измене Родине и шпионаже в пользу Великобритании, после чего был разжалован. В 2010 году Скрипаль был выслан в Великобританию в рамках "обмена шпионами" между Россией и США.

T.Мэйл заявила, что в отношении С.Скрипаля и его дочери Юлии было применено российское химическое оружие "Новичок".

Вслед за жесткими санкциями Великобритании, в конце марта последовали и аналогичные действия со стороны западных стран. Президент США Дональд Трамп обсудил этот вопрос со многими европейскими лидерами, призвав их примкнуть к кампании по высылке российских дипломатов.

Помимо США, Канады и стран ЕС, еще несколько стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. В целом, в течение недели 106 российских дипломатов должны покинуть рабочие места, 12 российских дипломатов будут высланы из постпредства в ООН. По словам главы ЕС Дональда Туска, по "делу Скрипаля" российские дипломаты будут высланы из 14-ти стран, он не исключил применение и других мер, а также иных высылок.

Российский МИД заверил, что Кремль не оставит без ответа ни одно подобное действие.

Приводим список стран, выдворивших российских дипломатов:

Великобритания (23 дипломата), США (48 дипломатов и 12 сотрудников постпредства в ООН), Украина (13 дипломатов), Франция (4 дипломата), Польша (4 дипломата), Канада (4 сотрудника посольства и генконсульства), Литва (3 дипломата, в том числе 2 военных атташе), Дания (2 дипломата), Италия (2 дипломата), Голландия (2 дипломата), Германия (4 дипломата), Чехия (3 дипломата), Эстония (военный атташе), Латвия (1 дипломат и 1 сотрудник "Аэрофлот"а), Финляндия (1 дипломат), Румыния (1 дипломат), Хорватия (1 дипломат). Грузия также высылает российского дипломата - сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии.

Самое интересное, что "дело Скрипаля" переметнулось и на спорт. Так, под угрозой срыва может оказаться проведение в июне этого года чемпионата мира по футболу в России. Британия пока заявляет о неучастии официальных лиц страны в этом спортивном действе, Исландия и Австралия намерены бойкотировать чемпионат.

Помимо санкций, в марте на Россию обрушилась еще одна беда – 25 марта вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унеся жизни, по официальным данным, 64 человек, включая 41 ребенка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, однако задержанные лица утверждают о поджоге центра. Владелица центра Надежда Судденок заявила:

"Мы неоднократно обращались в полицию, есть и протоколы. Я думаю, что центр подожгли".

Отметим, что Надежде Судденок грозит 10 лет лишения свободы.

Можно предположить, что наказание главы развлекательного центра создает условия для укрывательства истинных виновников преступления. Видимо, кому-то в Кремле выгодно скрывать истинные причины и виновников преступления, поскольку обнародование правды и оглашение версии о преднамеренном характере преступления может посеять панику и вызвать недоверие к властям. Так или иначе, для установления истины должны быть до конца расследованы все возможные версии. В противном случае, гибель ни в чем не повинных людей (по официальным данным это 64 человека, среди которых 41 ребенок), так и останется безнаказанной.

"Дело Скрипаля" было развернуто до президентских выборов в России и продолжается поныне. Если добавить к этому и трагедию в Кемерове, получается, что мирная борьба против Кремля приняла более ожесточенный характер.

Санкции в отношении России поневоле наводят на мысль о двух событиях в мировой истории: Первая Мировая Война началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября 1918 года, Вторая Мировая была развернута 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года. В этих кровопролитных войнах погибли свыше сотни миллионов человек. До Первой Мировой территория России простиралась на 23 млн 700 тыс. кв.м. Территория возникшего после СССР составила 22 млн. 402 тыс. 200 кв.м., а территория нынешней России составляет 17 млн 75 тыс. 400 кв.м.

Ныне антироссийские силы не вступают в открытое противостояние с Россией, поскольку хотя в войнах Россия и теряла территории, но это был фактор, благодаря которому Кремль выстаивал. Несла потери и противоборствующая сторона. После обеих мировых войн задействованные силы утратили часть территорий своих колоний. Кроме того, нет идеи, способной сплотить и мобилизовать население стран, готовых вступить в открытое противостояние с Россией. Поэтому Запад избрал путь менее кровопролитный, но более эффективный во всех отношениях.

В нынешней ситуации самое верное решение – это экономические санкции. Несмотря на введение экономических санкций против России, видимо, Запад пока не достиг желаемого результата. Поэтому против Кремля избрана тактика повсеместного применения санкций. Высылка российских дипломатов, политико-дипломатическое давление на Россию могут быть расценены как начало новой атаки на Россию. Вероятно, Кремль столкнется с новыми и более жесткими экономическими санкциями.

Не исключено, что все это приведет к нагнетанию напряженности между Азербайджаном и его северным соседом на международной арене, что не сулит ничего хорошего для региона. После краха СССР бывшие советские республики оказались на распутье, кто-то связал свою дальнейшую судьбу с интергацией в Запад, кто-то остался приверженным России. Возможно, и сейчас уже независимые республики столкнутся с выбором – на чью сторону встать, - России или Запада?