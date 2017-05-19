Курс доллара в Азербайджане стабилизируется на уровне 1,70 маната

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Официальный и наличный курс доллара в Азербайджане стабилизируется на уровне 1,70 AZN/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что, хотя в течение последнего месяца курс на наличном валютном рынке был ниже официального, сейчас эта разница устранена. Ведущие банки по купле-продаже наличной валюты – Amrahbank и Gunaybank покупают доллар за 1,6970, продают за 1,7070 маната. Следует отметить, что курс покупки доллара на 0,005 манатов ниже, а продажи на 0,005 манатов выше официального курса. Иными словами, на рынке наличной валюты курс достиг оптимального уровня.

Аналитическая группа считает, что сохранение средней цены на нефть на уровне 50 долларов/баррель обеспечит стабильность доллара. В настоящее время судьба доллара зависит от итогов переговоров по реструктуризации долга с кредиторами Международного банка Азербайджана (МБА), которые состоятся 23 мая в Лондоне. Предположительно, положительным результатом переговоров станет обмен обязательств на гособлигации и продление их на более длительный срок. В этом случае, угроза по отношению к доллару на внутреннем рынке будет устранена.

Стабилизация курса доллара приведет к постепенному увеличению объемов кредитования и дедолларизации депозитов. Однако этот процесс может занять много времени. Стоит также отметить, что стабильность курса доллара на внутреннем рынке достигается за счет стерилизации излишней манатной массы. Это, в свою очередь, наносит серьезный ущерб экономическому росту. В настоящее время задачей Центрального банка является восстановление экономического роста за счет оптимизации манатной массы.