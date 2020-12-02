Кто заминировал Карабах?

Чем занимались на некогда оккупированных землях Азербайджана международные организации, подобные HALO? Ведь, судя по заверению этой организации, Карабах должен был быть очищен от мин еще 4 года назад

Освобождение наших земель от оккупации наглядно продемонстрировало, кто есть кто. Как ни пытались определенные участники этого процесса казаться лучше, чем они есть на самом деле, да только шила в мешке не утаить. 1 декабря армянские оккупанты покинули Лачин. И тут же поднялся вселенский вой армян, разносимый российскими подпевалами. Непросвещенному читателю грешным делом могло показаться, что многострадальных и неприкаянных выдворяют из их родных краев. Во всяком случае, именно в таком ключе представляют процесс деоккупации азербайджанских земель некоторые ангажированные российские СМИ. Впрочем, в свете исторических событий было бы наивно рассчитывать на их справедливость и беспристрастность.

Оккупировав карабахские земли, армяне превратили некогда цветущий край в руины. При содействии благодетелей на захваченных азербайджанских территориях они устроили разного рода укрепления и убежища. Но это не спасло их. Как не смогли ровным счетом ничего противопоставить доблестной Азербайджанской армии и извечные армянские избавители. Маски сорваны, карты раскрыты. Первыми скомпрометировали себя Сенат Франции и Европарламент, возмутившиеся торжеству международного права, о котором они ратуют везде и всюду. И тут же, как из рога изобилия, посыпались сочувствующие армянским оккупантам возгласы и осуждение действий азербайджанской стороны, что, по меньшей мере, странно слышать из уст европейцев, на себе испытавших ужасы фашизма и разрухи. Это те самые силы, которые почти 30 лет лили воду на мельницу армянских оккупантов и всячески им потворствовали, закрывая глаза на совершаемые чудовищные преступления. Это те, кто, изображая миротворцев, за все эти годы палец о палец не ударили для освобождения азербайджанских земель от оккупации, подмяв международное право в угоду своих интересов.

44 дня как топорики разрубили гордиев узел и восстановили историческую справедливость. Азербайджан выполнил резолюции, долгие годы остававшиеся на бумаге.

После освобождения оккупированных территорий начался процесс их разминирования. Как известно, ранее американские и европейские организации выделяли крупные средства для разминирования карабахских земель. Так, глава представительства USAID в Ереване Карен Хиллиард в октябре 2014 года заявила, что оккупированные Арменией территории Нагорного Карабаха будут очищены от мин до 2016 года. Отмечалось, что с 2000 года и по сей день был разминирован 251 участок. Из прозвучавших заявлений явствовало, что осталось лишь 5% не разминированных территорий. По словам К.Хиллиард, организации HALO Trust на эти цели было выделено 5 млн долларов США.

"HALO Trust" - международная организация, занимающаяся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов, представляющих опасность для гражданских лиц. Интересно, что организация зарегистрирована в Великобритании как благотворительная, а в США - как некоммерческая. Штаб-квартира HALO Trust располагается в Шотландии, а подразделения - в Вашингтоне и Сан-Франциско. На первый взгляд, вполне себе благородная миссия. Если бы не одна оговорка. Как выяснилось впоследствии, благородством тут и не пахнет.

В июле этого года Палата представителей Конгресса США одобрила выделение армянской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана финансовой помощи в размере 1,4 млн долларов США. Утверждалось, что эти средства будут затрачены на реализацию программы HALO Trust по очистке Карабаха от мин. Летом нынешнего года посол США в Ереване Линн Трейси заявила, что ее страна - единственная, оказавшая за минувшие 20 лет финансовое содействие оккупированному Нагорному Карабаху: “Мы рады помощи, оказанной в рамках программы “HALO” по разминированию Карабаха. За прошедший период США оказали Нагорному Карабаху финансовую помощь в размере 17 млн долларов США”.

События показали, что все это время Америка содействовала армянским сепаратистам. HALO Trust была всего лишь ширмой. Азербайджан в ту пору не имел возможности контролировать деятельность подобных международных “неправительственных организаций”. Однако все стало более чем очевидно после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Он признал оказание рядом международных организаций содействия Карабаху под видом гуманитарной помощи. Среди прочих упоминалась и HALO Trust.

Французская SPFA, швейцарская CASA и другие организации под видом гуманитарной помощи оказывали помощь сепаратистскому режиму в Карабахе. А накануне контрнаступательной операции американский конгрессмен Брэд Шерман попросил выделить Карабаху 1,5 млн долларов США. Пару дней назад члены Палаты представителей Конгресса США - Джуди Чу, Дэвид Сициллин, Джим Коста, Тиджей Кокс, Джон Гараменди, Джим Хаймс, Кэролайн Малони, Адам Шифф, Брэд Шерман и Рашида Тлаиб призвали Белый дом оказать сепаратистскому режиму и правительству Армении помощь в размере 100 млн долларов США. Экс- президент Армении Серж Саргсян заявил, что с момента обретения страной независимости США оказали Армении помощь в размере 2 млрд долларов США.

Несомненно, армянские бизнесмены в России тоже поддерживали армянскую хунту в Карабахе.

Ныне Карабах освобожден от армянской оккупации, ведется процесс разминирования территорий. И, как выясняется, Карабах сплошь заминирован армянами. Так чем же все эти годы занимались на некогда оккупированных землях Азербайджана международные организации, подобные HALO? Ведь, судя по заверению этой организации, Карабах должен был быть очищен от мин еще 4 года назад. Кто контролировал деятельность этих структур? Куда были израсходованы средства? Может, на строительство тех самых баррикад и ограждений, лихо разбитых отважной Азербайджанской армией... А может под видом разминирования территорий отмывались грязные деньги?! Или преследовались иные цели отнюдь не гуманитарного содержания. Почему же ныне HALO не помогает в разминировании освобожденных от оккупации азербайджанских территорий? Не оттого ли, что ее миссия в Карабахе уже выполнена?!