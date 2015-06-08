​Коалиционное правительство Турции, или одна из пяти комбинаций - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Турции завершились.

Согласно предварительным неофициальным результатам, хотя правящая Партия справедливости и развития стоит на первом месте, она не сможет сформировать правительство в одиночку.

По предварительной информации, результаты голосования были следующими:

Партия справедливости и развития (AKP) - 40,8% - 258 депутатов;

Народная республиканская партия (CHP) - 25% - 132 депутата;

Партия националистического движения (MHP) - 16,3% - 80 депутатов;

Партия демократии народов (HDP) - 13,01% - 80 депутатов.

В процессе голосования приняли участие 87% из 56 млн. 632 тыс. 889 избирателей.

В Великом национальном собрании Турции насчитывается 550 мест.

Переступившие 10-процентный барьер 4 партии в прежнем парламенте были представлены следующим образом - Партия справедливости и развития - 327, Народная республиканская партия - 135, Партия националистического движения - 53, Партия демократии народов - 35 депутатов.

Отметим, что согласно неофициальным результатам, несмотря на свое лидерство, правящая партия не сможет единолично сформировать правительство.

Согласно результатам, с учетом того, что Партия справедливости и развития не может создать правительство, в процессе осуществления ряда предусмотренных данной политической организацией программ возникнут также серьезные проблемы.

Несмотря на то, что данная партия находится у власти и подвергается давлениям как внутри страны, так и извне, спустя 13 лет она вновь стала первой, и это можно считать успехом Партии справедливости и развития.

По сравнению с предыдущими выборами, на нынешних выборах количество набранных оппозицией голосов возросло. Однако, по сравнению с прежним парламентом, на этот раз большее количество мест в парламенте набрала Партия демократии народов (HDP). Другими словами, в то время, когда ожидали, что партия не сможет переступить избирательный барьер и голоса наберет правящая партия, все получилось наоборот. Большинство потерянных Партией справедливости и развития голосов перешли к Партии демократии народов.

Основной целью указанных партий является процесс по урегулированию курдской проблемы, принятие новой Конституции, предоставление национальным меньшинствам новых прав. Правящая партия, проводящая избирательную кампанию со схожими платформами, проиграла Партии демократии народов.

Учитывая, что ни одна из претендующих партий не смогла набрать необходимое количество голосов, Турция может вернуться к процессам 13-летней давности. Отметим, что коалиционные правительства в стране постоянно распадались, не завершая срока полномочий. В результате, через каждые 2,5 года в Турции проводились выборы.

По этой причине, не исключается, что подобная политическая ситуация в стране может повториться.

Коалиционные комбинации в стране могут быть следующими: AKP-CHP, AKP-MHP-HDP, AKP-MHP, AKP-HDP, CHP-MHP-HDP.

Пройдут ли в стране внеочередные выборы в случае нереализации ни одной из пяти комбинаций?

Если верить выступлениям представителей оппозиции относительно коалиционного правительства, неформирование подобного правительства может привести к предположениям относительно проведения в ближайшие месяцы внеочередных выборов.

Согласно Конституции Турции, новое правительство должно быть сформировано в течение 45 дней. В противном случае, президент страны должен принять решение о проведении внеочередных парламентских выборов.

Данная политическая кампания в очередной раз доказала, что Турция идет демократическим путем и не свернет с данного пути.

Вопреки утверждениям многих, не оправдались также заявления относительно намерений правящей партии создать диктатуру.

На выборах также произошли некоторые неожиданные моменты. Если на предыдущих парламентских выборах 14% баллотировавшихся депутатов были женщинами, на этот раз эта статистика составила 18%. В парламент избрали также трех армян, являющихся гражданами Турции.

Самым интересным событием было то, что среди избранных депутатов есть племянница арестованного лидера ПКК Абдуллы Оджалана Дилек Оджалан.

Выборы также выявили более важные для Турции вопросы и главную представляющую для страны опасность. Кроме того, выборы доказали преданность турецкого общества демократии.