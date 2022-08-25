Карабах еще больше сближает тюркоязычные государства

Визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Азербайджан и его встреча с президентом Ильхамом Алиевым 24 августа запомнилась серьезными результатами. Лидеры двух государств подписали 15 важных документов по различным сферам. Одна из договоренносте

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан и его встреча с президентом Ильхамом Алиевым 24 августа запомнилась серьезными результатами. Лидеры двух государств подписали 15 важных документов по различным сферам. Одна из договоренностей была связана с восстановительными работами, проводимыми Казахстаном на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

После того, как Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил свои земли от оккупантов, на этих территориях начались восстановительные работы. И сейчас восстановление Карабаха является нашим приоритетом, поскольку это не только приближает время возвращения жителей на земли предков, но и обеспечивает возвращение былого величия этому региону.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации, ряд государств, в том числе братская Турция, выразили желание участвовать в восстановительных работах. Этот шаг братских и дружественных государств, безусловно, способствует развитию двусторонних связей. В то же время это серьезное послание нашим недоброжелателям. Пусть видят, как радуются и поддерживают друзья Азербайджан.

В этом контексте участие Казахстана в восстановительных работах также имеет особое значение. Как известно, и официальный Баку, и Нурсултан входят в Организацию тюркских государств (ОТГ). Следовательно, это станет не только важным шагом для развития двусторонних отношений, но и вкладом в сотрудничество в рамках ОТГ.

Казахстан давно изъявлял интерес к участию в реконструкции и восстановлении Карабаха. Еще в июне 2021 года заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди посетил Азербайджан. На встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсуждались экономические связи между двумя государствами, в том числе инвестиционные проекты и развитие транспортных коридоров. Участие Казахстана в реконструкции Карабаха планировалось еще с тех пор. Впоследствии этот вопрос неоднократно поднимался при встречах и контактах на разных уровнях, а также в ходе телефонных переговоров.

На вчерашней встрече стало известно, что в Физули будет построен Центр развития творчества имени Курмангазы. Главы государств ознакомились с проектом Центра. Касым-Жомарт Токаев представил этот проект как подарок Казахстана Азербайджану. Он отметил, что это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в дело восстановления Карабаха, которым мы все сейчас занимаемся. Этим Токаев послал два важных месседжа. Указал, что сотрудничество с Азербайджаном в различных форматах будет продолжаться и впредь, а также отметил, что мы все занимаемся процессом восстановления Карабаха. Конечно же, Токаев, говоря ”мы все", имел в виду именно Организацию тюркских государств. Этим он хотел сказать, что наряду с тем, что завоеванная Азербайджаном победа является общей победой всего тюркского мира, проводимые в Карабахе восстановительные работы станут общей платформой для всех тюркоязычных государств.

Как известно, президент Ильхам Алиев объявил 2021 год "Годом города Шуша". Этот райский край также является культурным центром тюркского мира. И его побратимство с древним казахстанским городом Туркестан еще больше сблизит народы Азербайджана и Казахстана. Таким образом, наши связи будут укрепляться во всех сферах. Что еще более важно, нынешние шаги укрепят сотрудничество в рамках Организации тюркских государств в будущем.

Подводя итог, можно сказать, что проводимая в Карабахе работа, достигнутые договоренности имеют исключительную значимость для дальнейшего сближения тюркоязычных государств.