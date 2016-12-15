Кандидат на пост госсекретаря США - политику контролируют бизнесмены - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Новоизбранный президент США Дональд Трамп наконец-то назвал имя кандидата на пост госсекретаря. Данный вопрос представляет для государств мира немаловажное значение. Так как основной координирующей фигурой между США и другими государствами является именно госсекретарь. Он также возглавляет процесс реализации его страной курса внешней политики.

По этим и другим причинам пост госсекретаря можно в какой-то мере считать не менее важным, чем пост вице-президента США.

В числе кандидатов на пост руководителя управления внешней политики Соединенных Штатов упоминалось имя как минимум 10 человек. В их числе звучало также имя бывшего кандидата на пост президента от Республиканской партии Митта Ромни.

Для этого существовало немало оснований. В 2012 году, когда Митт Ромни баллотировался на пост президента США, его поддержал Дональд Трамп. Однако на тех выборах одержал победу нынешний президент Барак Обама.

В предвыборной пропагандистской кампании в 2015-2016 гг. Ромни и Трамп высказывали критику в адрес друг друга. Бывший кандидат называл его "мошенником" и "аферистом".

Однако после выборов бывший кандидат поздравил победившего миллиардера и сказал: "Трамп - человек, который поведет вас к лучшему будущему".

Кроме того, на примере нынешнего госсекретаря США Джона Керри существует также традиция назначения на этот пост бывшего кандидата в президенты. На президентских выборах 2004 года Дж.Керри был кандидатом от Демократической партии. Тогда Керри проиграл кандидату от республиканцев Джорджу Бушу-младшему.

Всем известно отношение США к России из-за сирийского и украинского вопросов. Вашингтон применил по отношению к Москве санкции в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма. С этой точки зрения предполагается возможное ужесточение США санкций против России.

Поэтому М.Ромни считался лучшим кандидатом, способным осуществить данную политику. Он выступает с резкой позицией по отношению к России. М.Ромни назвал Россию "геополитическим врагом" США: "Я не смогу относиться доверительно к России или же президенту Владимиру Путину".

Однако кандидат на пост госсекретаря может считаться сюрпризом, так же как и неожиданные результаты президентских выборов в США. Несмотря на все ожидания, Д.Трамп выдвинул на пост госсекретаря не М.Ромни, а руководителя крупнейшей нефтяной компании США "ExxonMobil" Рекса Тиллерсона.

Распространилась и другая информация по поводу М.Ромни. По информации, Д.Трамп может поддержать кандидатуру его племянника Ронна Ромни Макдэниэла на пост председателя Республиканской партии.

Впервые в истории США госсекретарем станет человек, не имеющий политического дипломатического образования.

В этой точки зрения доведем до внимания читателей некоторые сведения о нефтегазовой компании "ExxonMobil":

Компания, которая сначала называлась "Standart Oil", была заложена в 1890 году Джоном Рокфеллером. Головной офис компании находится в городе Ирвинг штата Техас.

По информации на 28 января 2013 года капитал "Exxon Mobil Corporation" составлял 417,2 млрд. долларов.

Компания занимается разведкой и добычей нефти и природного газа, производством нефтепродуктов. В прошлом году чистая прибыль составила 16,2 млрд. долларов.

Согласно информации на 2015 год, в компании насчитывается 75,3 тыс. работников.

"Imperial Oil", "Esso Australia", "Aera Energy", "XTO Energy", "ExxonMobil Chemical" и "ExxonMobil Research and Engineering" являются дочерними компаниями "ExxonMobil".

Данная компания является одной из нефтяных компаний "Семь сестер" ("British Petroleum", "Exxon", "Gulf Oil", "Mobil", "Royal Dutch Shell", "Chevron" и "Texaco").

До 1980 года они контролировали 85% нефтяных запасов мира.

Данные компании считались одними из тех, кто обладал возможностью сильного влияния на происходящие в мире политические процессы.

Кандидатура Р.Тиллерсона является не только спорной на фоне американо-российских отношений, но и может считаться утешительной с точки зрения вероятности нормализации отношений между сторонами.

Вчера американский телеканал CBS распространил материалы касательно отношений с Россией.

Р.Тиллерсон работает в компании с 1975 года. В январе 1998 года он стал вице-президентом "ExxonMobil". Вот уже 14 лет как Р.Тиллерсон является президентом компании.

- "ExxonMobil" принимает участие в проекте "Сахалин-1" в России. В данном проекте он обладает 30-процентной долей. Японская компания "Sodeco", российская "Роснефть" и индийская "ONGC" обладают 20-процентной долей (каждая).

- "ExxonMobil" действует в газовых месторождениях в России, месторождениях "Çayvo", "Odoptu" и "Arkutun-Daqi" на Сахалинском шельфе.

- Р.Тиллерсон встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2003 году на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме "Global Energy". Следующая встреча произошла в сентябре 2005 года в Вашингтоне. В июне 2012 года Путин и Тиллерсон встретились в Туапсе. Тиллерсон неоднократно принимал участие на международном экономическом форуме в Петербурге, включая и этот год.

- В 2013 году президент России удостоил его ордена "Дружбы".

- "ExxonMobil" является компанией, наиболее пострадавшей в результате санкций США в отношении России. Компания приостановила в России 9 проектов.

- Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что отношения между Тиллерсоном и Путиным опираются не на застолье, а на деловые интересы.

- Американская компания желает сокращения налога на прибыль на "Сахалин-1" с 35-ти до 20%. Этим она пытается вернуть выплаченный за 7 лет налог в размере 500 млн. долларов.

Кстати, в азербайджанском проекте "Азери-Чыраг-Гюнешли" "ExxonMobil" обладает долей в 8%.

На своей странице в Twitter Д.Трамп о кандидате на должность госсекретаря написал: "Больше всего в Рексе Тиллерсоне мне нравится умение находить общий язык со всеми властями в иностранных государствах".

С этой точки зрения предполагается, что ему удастся найти общий язык с российскими властями.

Если верить сведениям об оказании Россией помощи в избрании Трампа, выдвижение кандидатуры Р.Тиллерсона на пост госсекретаря можно также считать оказанной Москве уступкой.

Из этого можно прийти к выводу, что бизнесмен Рекс Тиллерсон смягчит резкую позицию Вашингтона в отношении Москвы.

В смягчении отношений между бывшим СССР и США была также роль президента-республиканца.

Так, после 1945 года (Ф.Рузвельт является первым президентом США, посетившим СССР в 1945 году) впервые официальный визит в Советский Союз совершил Ричард Милхауз Никсон вместе с супругой в 1972 году. Он и тогдашний руководитель СССР Леонид Брежнев подписали соглашение "Об ограничении стратегических вооружений -1". Это считалось одним из самых важных документов, подписанных двумя государствами в период “холодной войны”.

Таким образом, к власти в США вновь пришли республиканцы. Кроме того, отношение к России новоизбранного президента Трампа и его кандидата на пост госсекретаря не такое уж и резкое, а также оба являются бизнесменами. Это дает основание предполагать, что в перспективе в отношениях между Белым домом и Кремлем предпочтение будет отдано экономическим интересам.

Во время предвыборной пропагандистской кампании лозунг Трампа был следующим: "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").

Для реализации лозунга нужно, чтобы США стали еще более могущественными с экономической точки зрения.

Таким образом, во власти в США будет представлен еще один друг России. Отметим, что распространились различные сведения о роли России в избрании Дональда Трампа президентом. В то же время отмечается, что Трамп обещал ликвидировать санкции против России. Избирательный штаб Трампа и официальная Москва опровергают это.

Что же касается лидеров стран-участниц Евросоюза, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, они заявляют, что санкции против России будут продлены еще на 6 месяцев.

Значит, представление во власти США таких бизнесменов, как Трамп и Тиллерсон можно считать обнадеживающим с точки зрения нахождения сторонами общего языка, обсуждения происходящих в мире конфликтов и проблем в отношениях между Вашингтоном и Москвой, а также рекомендаций по их решению. В определенном смысле нормализация американо-российских отношений также на пользу Евросоюза.

Интересно, смогут ли бизнесмены решить проблемы, которые не смогли урегулировать дипломаты-политики?! Ответ на данный вопрос начнет проясняться в ближайшие 4 месяца.