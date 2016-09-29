Как изменится стоимость нефти? - АНАЛИТИКА

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Договоренность членов Организации стран-экспортеров нефти об ограничении объемов добычи нефти с ноября этого года привело к подорожанию нефти на 7% на мировом рынке.

Аналитическая группа Report считает, что несмотря на достигнутое между странами-членами ОПЕК соглашение, превышение стоимости нефти 55 долларов/баррель представляется невозможным. Причиной этому является повышение США добычи сланцевой нефти параллельно подорожанию нефти. Так, после снижения стоимости нефти на рынке в январе текущего года до 27 долларов/баррель и последующего подорожания, за последние 17 недель (за исключением 2 недель) число активных нефтяных скважин США выросло на 32,3% и достигло 418. Это показывает, что сохранение стоимости нефти на уровне 50 долларов/баррель активизирует добычу сланцевой нефти в США.

Помимо этого, следует отметить, что на Алжирском саммите члены ОПЕК договорились о снижение добычи всего на 250-750 тыс. баррелей. Этого недостаточно для восстановления равновесия на нефтяном рынке. Так, на саммите было принято решение о неприкосновенности квоты по добыче нефти таких стран, как Ливия и Нигерия. Эти две страны имеют потенциал увеличения добычи до 1,6 млн баррелей/сутки. Кроме того, несмотря на то, что ОПЕК устанавливает квоту на добычу, члены организации сами не соблюдают эту квоту.

Другим фактором, препятствующим подорожанию нефти, является снижение прогноза глобального спроса на нефть на 2017 год. Международные финансовые организации снизили прогноз роста спроса на нефть в следующем году с 1,4 до 1,2 млн баррелей. Снижение прогноза по глобальному экономическому росту показывает, что спрос на нефть может еще снизиться.

Аналитическая группа Report считает, что на биржах нефть марки Brent может подорожать максимум до 55 долларов/баррель. Предполагается, что цены будут постепенно падать и установятся на уровне 30-40 долларов/баррель. В случае негативных процессов в мировой экономике, в частности в Китае, цены на нефть могут упасть ниже 30 долларов/баррель. Так, в настоящее время финансовые рынки ждут результаты выборов президента США. Избрание на пост президента Дональда Трампа приведет к резкому падению цен на нефть, Причиной этому послужит намерение Трампа внести дополнительно налог в 45% на товары, импортируемые США из Китая. При подобном сценарии, в экономике Китая, являющемся самым крупным импортером нефти, замедление ускорится и резко снизится спрос на нефть.