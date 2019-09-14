Израиль шпионит за США - Трамп в недоумении - КОММЕНТАРИЙ

Там, где замешаны интересы, блекнут дружба, союзничество и братство. Дружба предполагает бескорыстие, а в политике такое вряд ли возможно. Ну и вовсе не вяжется с понятием "дружба" шпионаж и слежка. Однако политики считают иначе. Награждая друг друга громкими эпитетами "самый близкий союзник и друг", они считают вполне допустимым слежку и шпионаж. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь.

США и Израиль всегда были не разлей вода, но, видимо, и на старуху бывает проруха. Между закадычными друзьями пробежала черная кошка и дело вот в чем. 12 сентября в издании "Politico" была опубликована статья о том, что израильские спецслужбы разместили специальные аппараты близ Белого дома и иных госструктур в Вашингтоне, позволяющие отслеживать информацию посредством мобильных телефонов. В статье отмечается, что американские власти подтвердили причастность к этому Израиля. Как такое просочилось в СМИ и почему именно сейчас? Кто и почему заинтересован в этом?

Комментируя информацию о возможности слежки со стороны Израиля, президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в это и тут же добавил: "Хотя всякое возможно". Значит, Трамп не совсем доверяет Израилю в этом вопросе, выходит, его одолевают сомнения. Примечательно, что новость распространилась через два дня после увольнения советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, известного жесткой антииранской позицией. Именно после его назначения политика Трампа в отношении Ирана приняла более радикальный характер. Америка даже вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий, достигнутого в июле 2015 года.

Видимо, круги, недовольные отставкой Болтона, таким образом дали понять Трампу о тайных документах, которыми они располагают и не преминут воспользоваться. А может, обнародование сведений о слежке со стороны Израиля продиктовано позицией Трампа по Ирану.

Вероятно, эта позиция не была согласована с Израилем. Так или иначе, Белый дом не опроверг просочившуюся информацию, а значит, допускает возможность слежки со стороны Израиля.

"Poltico" отмечает, что Дональд Трамп не считает важным уделять внимание вопросам безопасности. В 2018 году СМИ сообщили о прослушке его телефонных переговоров китайскими спецслужбами. Комментируя публикации, Трамп заявил: "Это настолько неправда, что даже жаль тратить время на опровержение". Тем не менее, в Белом доме был найден "жучок", однако кем он был установлен, так и не сообщили. ЦРУ предполагает, что к этому могли приложить руку израильские спецслужбы.

Между тем, премьер-министр, глава МИД и представители спецслужб Израиля категорично опровергли публикацию, заверив Америку в дружбе. Едва сойдя с трапа самолета в Сочи, Нетаньяху поспешил заявить, что Израиль не следит за Америкой: "Обвинение в шпионаже - ложь и клевета. Я однозначно поручил не собирать разведданные в США. Это поручение выполнено".

Экс-глава израильской военной разведки (AMAN) Амос Ядлин заявил, что все это ложь и антисемитизм. По его словам, Израиль много десятилетий не шпионит за США. Если учесть, что Израильскому государству 71 год, можно прийти к выводу о том, что израильская разведка действовала в США до недавнего времени. Видимо, шпионаж не ведется с той поры, как правительство возглавил Биньямин Нетаньяху. Ну и заявления об антисемитизме - давнишняя отговорка Израиля. Именно она тут же пришла в голову Амосу Ядлину.

Возможно, слухи о шпионаже возникли на фоне отношений между США и Ираном, или же рассчитаны на внутриполитическую обстановку в самом Израиле. Как известно, 17 сентября в Израиле состоятся внеочередные парламентские выборы. Решение о проведении повторных выборов было принято в апреле, поскольку Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство. Возможно, скандальная новость о шпионаже призвана расшатать позиции Нетаньяху на выборах. 70-летний политик верховодит в израильской политике с 1996 года. За это время он неоднократно занимал пост премьера и формировал правительство. Можно предположить, что скандальную новость о шпионаже пустили в СМИ круги, желающие сместить его с поста. Отметим, что накануне выборов Нетаньяху побывал в США, Германии, Франции, Великобритании и России.

Как известно, в США могущественная еврейская община, способная повлиять на любое политическое событие или кампанию в Израиле. Видимо, статья в "Politico" нацелена на то, чтобы опорочить израильского премьера и принизить его авторитет в США.

В этой связи хотелось бы привести краткую информацию об издании "Politico". Издание, имеющее политический профиль, было учреждено 23 января 2007 года. Публикации в нем освещают деятельность официальных политических кругов США, в том числе Конгресса, лобби, СМИ и главы государства. Главным и ответственным редакторами издания являются Джон Харрис и Джим Вандехи, покинувшие ряды "The Washington Post". В 2015 году газета начала тиражироваться в Европе под названием "Politico Europe". В Америке "Politico" выходит 5 раз в неделю тиражом 40 тысяч экземпляров и бесплатно распространяется в Вашингтоне и на Манхэттене. За короткий срок изданию удалось наладить обширную сеть и зарекомендовать себя в качестве надежного источника информации.

Не исключено, что статья в "Politico" стала бумерангом в ответ на прослушку в 2013 году Агентством национальной безопасности США телефонных переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель. В ту пору Ангела Меркель призвала США к ответу, заявив, что ясность может вернуть пошатнувшееся доверие. Теперь, очевидно, настал черед союзников и конкурентов США. Скандал, разразившийся в ходе предвыборной гонки в США вокруг кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон стал первой ласточкой ответных действий. Тогда Америка обвинила во всем Россию. Сообщалось, что тогдашний кандидат на пост президента Дональд Трамп вступил в сговор с Россией и скандал вокруг Хиллари Клинтон - происки Москвы. На сей раз удар последовал от Израиля.

Ясно одно - в век информационных войн вооружен тот, кто информирован. Взяв этот девиз на вооружение, страны пускают в ход любые средства и порой опровержения походят на лживые клятвенные заверения.