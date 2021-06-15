Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан придает большую значимость сотрудничеству с международными организациями, одной из крупнейших среди которых является НАТО. Основа партнерства между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном была заложена подписанием 4 мая 1994 года рамочног

Азербайджан придает большую значимость сотрудничеству с международными организациями, одной из крупнейших среди которых является НАТО. Основа партнерства между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном была заложена подписанием 4 мая 1994 года рамочного документа программы “Партнерство ради мира” (ПРМ). В 1997 году Азербайджан присоединился к процессу планирования и анализа ПРМ.

В 2001 году Азербайджан провел многонациональные военные учения "Решительное сотрудничество – 2001”, а уже на следующий год направил свой миротворческий контингент в Афганистан. В 2003 году Азербайджан присоединился к виртуальному Шелковому пути. После саммита в Стамбуле Южный Кавказ оказался в центре внимания союзников, в регион был назначен специальный представитель и координатор НАТО. В том же году Президент Ильхам Алиев представил в Брюсселе первый оперативный план индивидуального партнерства нашей страны с НАТО. В 2005 году Азербайджан приступил к сотрудничеству с НАТО в рамках оперативного плана индивидуального партнерства.

НАТО приняло новую реальность, созданную Азербайджаном

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что Азербайджан всегда уделял особое внимание сотрудничеству с НАТО. В принятых документах альянс подтверждал территориальную целостность Азербайджана, а после Второй Карабахской войны НАТО приняло новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. В мае нынешнего года, комментируя ситуацию в регионе, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил: “Мы приветствуем прекращение военных действий в Нагорном Карабахе и вокруг него”.

Таким образом, Североатлантический альянс согласился с тем, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации и распутал-таки гордиев узел, урегулировав многолетний конфликт. Иными словами, НАТО приветствует восстановление территориальной целостности Азербайджана и разрешение конфликта. Исходя из новых реалий, НАТО воздержалось от традиционного высказывания “текущий формат переговоров”. Это месседж тем, кто все еще говорит о "конфликте" и пытается "посредничать в переговорах". Конфликт на территории Азербайджана исчерпан, созданы новые реалии.

Азербайджан создал выгодные условия сторонам, заинтересованным в региональном сотрудничестве

Это в то же время означает признание международным сообществом того, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала в регионе совершенно новый расклад.

Отсутствие упоминания о конфликте также может считаться посланием тем, кто продолжает заниматься подрывной деятельностью в регионе, - армянским благодетелям, тиражирующим реваншистские настроения.

Итоговый документ саммита дает основание говорить о том, что НАТО, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, уже подтверждает, что армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом. В связи с этим вполне логично отсутствие в итоговом документе НАТО упоминания о конфликте.

Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан создал новые, более выгодные условия для сторон, заинтересованных в региональном сотрудничестве. Это вклад в безопасность Южного Кавказа и всего мира. Победа Азербайджана над оккупантом - торжество справедливости, верховенства резолюций и международного права, рост авторитета ООН, НАТО и других международных организаций. К сожалению, Минской группе ОБСЕ так и не удалось добиться каких-либо подвижек в переговорном процессе. Четыре резолюции ООН многие годы откровенно игнорировались Арменией. В отношении оккупанта не были применены санкции.

В чем заключаются новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе?

В первую очередь, это условия для установления доверия между региональными странами, заинтересованными в сотрудничестве. Вклад в воцарение мира и благополучия в регионе. Новая реальность может поспособствовать налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном, что создаст возможности для реализации новых экономических, энергетических и инфраструктурных проектов.

Итоговый документ саммита НАТО еще раз показал, что новая реальность, созданная Азербайджаном в регионе, постепенно принимается и учитывается мировыми державами, а также международными организациями.

Отсутствие в итоговом документе саммита НАТО упоминания о Южном Кавказе, в том числе и об Азербайджане, вовсе не означает снижение интереса альянса к региону. Не стоит также сбрасывать со счетов крепнущий авторитет Турции в регионе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита НАТО подчеркнул: "Турция лидирует в том, что касается стабилизации ситуации на обширном ареале - от Ирака до Афганистана, от Кавказа до Балкан, от Черного моря до Средиземноморья и Африки”.

Следует также учитывать, что Турция по своему весу, авторитету и силе по праву занимает место в пятерке ведущих стран НАТО. Альянс всегда поддерживал Турцию. Границы альянса на востоке замыкает именно Турция.

Таким образом, саммит НАТО еще раз заявил всему миру, что конфликт и оккупация препятствуют региональному развитию, безопасности и сотрудничеству. Это также символизирует признание факта освобождения азербайджанских земель от оккупации.