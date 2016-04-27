​Грузинский политолог: Победа азербайджанской армии является и победой дипломатии

Тбилиси. 27 апреля. REPORT. AZ/ "Успехи на линии фронта являются победой не только азербайджанской армии, но и азербайджанской дипломатии. Потому что в настоящее время сила не является основным фактором".

Об этом сказал в интервью Report директор Центра исследования терроризма и политического насилия Грузии, политолог Бадри Начкебия.

По его мнению, конфликты региона Южного Кавказа достались нам в наследство от бывшего СССР.

Б.Начкебия с сожалением отметил, что проблемы региона возникли на почве этнических конфликтов: "В Азербайджане возник один, в Грузии - два очага этнического конфликта. Отмечу, что в результате дипломатии и дальновидной политики одного из самых выдающихся политических лидеров своего времени, покойного Гейдара Алиева, Азербайджан не столкнулся с проблемой других этнических меньшинств. Эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев, по этой причине Азербайджан не сталкивается со второй этнической проблемой. Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику, развивается, укрепляет позиции на международной арене".

Политолог заявил, что в отличие от Азербайджана, Грузия столкнулась с более серьезными этническими проблемами, что было связано со слабой внешней политикой и дипломатией тогдашних властей Грузии: "Считаю, что Грузия может многому научиться у Азербайджана, особенно, в вопросах внешней политики и международных связей".

Коснувшись вопроса урегулирования конфликтов в регионе, политик отметил, что сила не является основным фактором в данном вопросе: "Происходящие в последнее время на линии фронта события показали, что президент Ильхам Алиев проводит правильную, мудрую политику. Победа на линии фронта является не только военной, но и победой азербайджанской дипломатии. Считаю, что после справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана, найдут свое решение другие конфликты на Южном Кавказе, в частности, в Грузии. Этот день не за горами", - подчеркнул Б.Начкебия.