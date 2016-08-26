Fırat Kalkanı - Турция восстанавливает свои позиции в регионе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Спецназовцы Вооруженных сил Турции и боевые самолеты международной коалиции приступили к операции Fırat Kalkanı с целью расчистить районы Кеклидже и Джераблус сирийской провинции Халаб от террористической группировки ИГ.

Другими словами, Турция вошла на территорию Сирии, чтобы обеспечить собственную госбезопасность и территориальную целостность.

В операции приняли участие 500 военнослужащих отряда спецназа Вооруженных сил Турции и около 2 000 бойцов Свободной сирийской армии.

В первый день операции Fırat Kalkanı были убиты 46 боевиков ИГ. Троих раненых бойцов Свободной сирийской армии поместили в одну из больниц Газиантепа. Один боец погиб.

Отмечается, что в 19:30 по турецкому времени Джераблус полностью перешел под контроль Свободной сирийской армии.

Террористы же пытаются обстрелять турецкий район Каркамыш. Местные власти эвакуировали с территории жителей района.

В день начала военных операций по освобождению района Джераблус (связанной с сирийской провинцией Халаб), правительство Турции распространило заявление и было объявлено о старте военной операции для очистки региона Джераблус от ИГ.

В заявлении подчеркивается, что цель операций заключается в пресечении нападений на турецкое государство и нацию и ведении активной борьбы с террористами, совершающими нападения на мирных жителей страны.

Также отмечается о продолжении операции в рамках сотрудничества международного сообщества и коалиционных сил.

Власти Турции также заявили, что операция в Джераблусе преследует целью обеспечить безопасность страны.

Уже на протяжении нескольких лет официальная Анкара доводит до внимания мирового сообщества факт угрозы, представляемой сирийской стороной для Турции, и отмечает, что после Ирака, террористическая ПКК через территорию этой страны осуществляет деятельность против Турции.

Джераблус является кантоном, расположенным на востоке района Килис турецкой провинции Газиантеп, на западе от сирийского города Ай-уль Араб (сирийские крылья террористического ПКК PYD и YPG взяли территорию под контроль, и район больше известен как Кобани - С.И.), на юге района Азаз и по соседству района Минбидж сирийской провинции Халаб.

По результатам проведенной в 2004 году переписи населения, численность населения в Джераблусе составляет 58 тыс. человек. Статистика населения данной территории после войны неизвестна. Хотя большинство населения района составляют арабы, здесь проживают и курды.

В 2012 году кантон находился под контролем Свободной сирийской армии и группировки "Аль-Нусра", а в 2013 году был захвачен террористическим ИГ.

Чтобы избежать насилия со стороны террористов, часть местных жителей покинула Джераблус, а часть разместилась в Турции.

В результате ракетных ударов, нанесенных за последний год по району Килис турецкой провинции Газиантеп, погибли около 20-ти местных жителей, более 50-ти человек получили ранения различной степени тяжести. Теракт, совершенный 21 августа в Газиантеп, унес жизни 54 мирных жителей.

Террористическая ПКК и ее политические покровители также угрожают Турции боевиками в Сирии и этим хотят сказать, что после Сирии их цель - Турция.

Безусловно, воспользовавшись пустотой во власти в Ираке и Сирии, некоторые силы пытаются реализовать данную идею.

Следует учесть, что протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км. По сравнению с другими соседними государствами, это самая длинная граница. Кстати, протяженность границы Турции с Ираном составляет 454, с Ираком - 331, Арменией - 316, Грузией - 276, Болгарией - 269, Грецией - 212, Азербайджаном - 11 км.

Граничащие с Турцией сирийские регионы не контролируются центральной властью. Там ситуация приблизительно следующая:

Азаз - на данный момент контролируется оппозиционными по отношению к правительству силами. Туда хотят также вмешаться крылья террористического ПКК PYD и YPG.

Телль-Рифъат - до февраля этого года находился под контролем оппозиции. В результате авиаподдержки России с февраля 2016 года перешел в руки PYD.

Телль-Рифъат вместе с расположенными на границе с Турцией Азаз и Маре считалась контролируемой оппозицией и представляющей важное значение территорией.

Маре перешел под контроль PYD в результате авиаподдержки США.

Манбидж - в результате авиаударов США и поддержки YPG территория находится под контролем Демократических сил Сирии.

Эль-Баб - данная территория контролируется ИГ. При поддержке США PYD и YPG пытаются получить контроль над ней.

Курдские боевики считают, что начатая Турцией операция по освобождению Джераблуса препятствует объединению территорий, называемых "Рожава" и "Сирийский Курдистан".

PYD и ему подобные вооруженные группировки 17 марта этого года объявили "Рожава" государством в составе Сирии.

Касаясь начатой Турцией операции, один из главарей PYD Салех Муслим написал на своей странице в Twitter: "Турция потеряет в сирийском болоте очень многое. Она потерпит поражение, также как и ИГ".

Операцией Джелабрус Турция также намерена освободить от террористов железнодорожную линию между страной и Сирией.

Кроме того, учитывая поддержку официальной Анкарой территориальной целостности Сирии, она неоднократно заявляла, что выступает против создания в этой стране государств с этнической и сектантской точек зрения.

Что же касается выступлений лидеров PYD и других вооруженных формирований, они подобным образом выражают свою обеспокоенность наличием Вооруженных сил Турции в Ираке и Сирии. Так как, наличие турецкой армии в Сирии и Ираке будет служить безопасности как региона, так и Турции.

Следует учитывать, что в Ираке и Сирии существуют силы, связанные с Ираном. Такие как PYD силы до сих пор не выступали с подобными заявлениями.

Однако существует еще один забытый, либо оставленный в стороне от внимания момент: Как нужно обращаться с подобными, если существует такая террористическая группировка как ИГ, большая территория таких двух стран, как Ирак и Сирия взята под контроль, местное население этих территорий превратилось в беженцев, в результате деятельности террористов оба государства столкнулись с угрозой быть стертыми с политической карты мира?! Или же существование ИГ также работает в пользу таких террористов, как PYD?

США, Россия и Иран также осведомлены о Fırat Kalkanı. США, Германия, Иран и Россия поддержали операцию Fırat Kalkanı.

В международных переговорах по сирийскому вопросу данная операция положительно повлияет на позицию Турции.

Также покажут место группировкам и силам, использующим террористические группировки PKK, PYD против турецкого государства. Как бы пафосно и эмоционально это ни звучало, следует отметить, что 101 год назад мир стал свидетелем могущества и силы тюрков. В ходе проведенной в Сирии антитеррористической операции было доказано, что эта сила и могущество не умерли.

Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала сказал, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не покончат с угрозами в адрес его страны.

Таким образом, Вооруженные силы Турции присоединились к военным операциям, чтобы решить жизненно важные для региона вопросы.

Начало подобной операции государством, принявшим около 3 млн. сирийских и иракских беженцев, вполне закономерно.

Однако, существуют и некоторые вызывающие обеспокоенность моменты.

Кризис, пережитый в отношениях с Россией в ноябре прошлого года в связи со сбитым самолетом, показал, что в нужный момент официальная Анкара может не получить желаемую поддержку от своих союзников.

Кроме того, Запад не говорит однозначное "нет" и не закрывает двери перед такими совершающими теракты террористическими группировками, как ПКК и PYD, которые действуют для раскола Турции.

Данный вопрос вызывает обеспокоенность. То есть, после привлечения страны к военным операциям, те же союзники могут создать для Турции серьезные проблемы рукой перечисленных и не перечисленных группировок.

А самое опасное - остаться на поле боя одному, будучи правым.