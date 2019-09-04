Российский эксперт: Даже сам Пашинян абсолютно уверен, что "План 2050" никогда не будет реализован - КОММЕНТАРИЙ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший о "Плане 2050", абсолютно уверен, что его цели никогда не будут реализованы.

Об этом заявил Report доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

В начале августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге на оккупированных азербайджанских территориях в Нагорном Карабахе, представил так называемые стратегические цели, которые должны быть достигнуты Арменией к 2050 году.

В частности, глава армянского правительства указал на необходимость увеличения населения до 5 млн. человек, создания 1,5 млн. рабочих мест, полного искоренения бедности в стране. Наряду с этим Н.Пашинян заявил о превращении страны в промышленную страну, увеличения в 15 раз ВВП, увеличении зарплаты в 7 раз, доведении числа туристов до 15 млн. человек и ряде других целей.

По словам российского эксперта, степень "реалистичности" пашиняновских стратегических целей может оценить любой человек: "Страна, которая не имеет выхода к морю, страна, у которой сообщение идет через Грузию, страна, которая не имеет ни одного крупного производства, намерена увеличить в 15 раз собственный ВВП?! Вы сами, думаю, понимаете, насколько это "реалистично"?!"

Доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко "В основе подобных заявлений Пашиняна лежит политический фактор."

Фененко заявил, что армянский премьер делает подобные заявления, будучи абсолютно уверенным в том, что его цели никогда не будут реализованы, и соответственно, сам не придает им никакого значения. Российский эксперт считает, что в основе подобных заявлений лежит политический фактор.

"Я думаю, что это заигрывание с карабахским кланом. У него сейчас сложные отношения с карабахским кланом, ему хочется привлечь на свою сторону хотя бы какую-то часть карабахского клана и именно поэтому он делает подобные заявления. Показать им: "Я тоже свой, со мной можно тоже взаимодействовать"", - сказал он.

Говоря о европейском векторе внешней политики сегодняшнего Еревана доцент факультета мировой политики указал, что ни о какой интеграции Армении в Европу не может быть и речь, так как она не имеет ни одной границы с ЕС, не имеет даже выхода к морю, полностью изолирована от Европы, имеет изолированную границу с Турцией и сообщается с морем только через грузинские порты.

"Страна, которая, в принципе, нечего предложить ЕС, но только что разве несколько вариантов поделочных камней. Но для этого не нужна интеграция, можно подписать с итальянскими компаниями договор на их поставку, только и всего. И это слишком маленький сегмент того, что Армения может предложить на внешний рынок", - сказал А.Фененко.

Он выразил мнение, что Россия сегодня с обеспокоенностью относится к ситуации в Армении, так как опасается, что Ереван может попытаться создать трудности для Евразийского экономического союза, поскольку ее выход оттуда может создать кризис для организации. "Сам факт выхода Армении породит многочисленные крики о кризисе ЕАЭС", - резюмировал российский эксперт.