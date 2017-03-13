Эксперты: Дипломатический скандал между Анкарой и Амстердамом связан с похолоданием отношений Турции и ЕС - МНЕНИЕ

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Дипломатический скандал между Турцией и Голландией связан с охлаждением взаимоотношений непосредственно между Турцией и Евросоюзом, считают эксперты.

"Дипломатический скандал между Турцией и Голландией, прежде всего, связан с общим охлаждением взаимоотношений не только между этими странами, но и между Турцией и ЕС. Сама Голландия, на мой взгляд, неспособна на резкие движения, и, соответственно, она согласовала свои действия", - заявил Report российский политолог Евгений Михайлов.

По его словам, "главную скрипку" в данном скандале сыграла Германия, где проживает большое количество выходцев из Турции. Эксперт добавил, что такое отношение ЕС связано с наличием миграционного кризиса в Европе, где "напуганы" предвыборными заявлениями турецких политиков на своей территории.

"Однако, не стоит забывать, что крупнейшая экономика Европы - это Германия, которая во многом своему подъему обязана работникам из Турции. Соответственно, усиливающееся напряжение между Турцией и ЕС вполне может привести к полному коллапсу взаимоотношений между ними", - подчеркнул политолог.

В свою очередь старший эксперт Центра Первого Президента Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана, кандидат политических наук Зохра Азизова отметила, что резкое ухудшение дипломатических отношений между Турцией и Нидерландами вызвано неприятием европейского сообщества в отношении развернутой Анкарой кампании в преддверии апрельского референдума, предусматривающего расширение президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Нельзя не учитывать серьезность давления со стороны общественного мнения – в условиях подъема ультраправых политических сил и роста ксенофобских настроений как в Европе в целом, так и в Нидерландах, в частности, реакция Амстердама выглядит вполне объяснимой. Тем более что уже послезавтра, 15 марта, в Нидерландах состоятся парламентские выборы, и в рамках предвыборной кампании право-популистская риторика достигла своего апогея", - сказала З.Азизова.

По ее словам, инцидент с турецким министром для главы кабинета министров Нидерландов Марка Рютте, возглавляющего правоцентристскую "Народную партию", определенно принесет политические баллы в глазах голландского электората.

Говоря о дальнейшем сценарии разворачивания событий, З.Азизова предположила, что риторика будет ужесточаться, тем самым обостряя дипломатический кризис в ближайшие дни, однако обе стороны приложат усилия для компромиссного решения сложившейся проблемы.

"В любом случае данная ситуация уже создала благоприятные условия для солидаризации турецкого электората – как внутри страны, так и за ее пределами – в пользу правящей партии и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, мы можем наблюдать, как внутриполитическая повестка напрямую повлияла на двусторонние отношения государств, приобретая формат дипломатического скандала", - резюмировала эксперт.