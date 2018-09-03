Эксперты: Россия дорожит партнерскими отношениями с Азербайджаном - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Москва очень дорожит партнерскими отношениями с Баку. Частые встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина на различных площадках указывают на наличие большой потребности в развитии диалога между двумя странами. Об этом Report заявил азербайджанский эксперт Тофиг Аббасов, комментируя итоги встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи 1 сентября.

"И Россия, и Азербайджан - это дееспособные субъекты, которые реально влияют на формирование более надежной атмосферы в кавказско-каспийском регионе. Мы ощущаем, что эти два лидера, эти два государства не только говорят, но и много делают для преодоления рисков и ряда других проблем", - заявил Т.Аббасов.

Он также отметил, что Россия очень дорожит партнерскими отношениями с Азербайджаном: "Россия понимает, что Азербайджан в полном смысле этого слова прагматично и адекватно действующая страна, и поэтому дорожит этими связями".

По словам эксперта, стороны в ходе встречи также не обошли стороной и вопросы безопасности, в том числе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Эксперт считает, что с учетом важности обсуждения нагорно-карабахского урегулирования данный конфликт выходит на уровень решения.

"В данном случае может быть армянский вопрос немножко выступает в качестве тормоза, так как Ереван сам не знает, чего он хочет. Армению абсолютно заклинило, особенно сейчас когда внутри страны царит полный хаос и национальная политическая элита, раздираемая внутренними противоречиями, находится в оплывшем состоянии. Официальный Ереван не возьмет на себя сейчас смелость сказать что-то определенное по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Что касается настроения Баку и Москвы, то там, естественно, есть нацеленность на преодоление глубины тяжести этой проблемы", - считает Т.Аббасов.

"Нынешние переговоры президентов России и Азербайджана являются первыми с июля 2017 года, проведенными вне связи с другими крупными мероприятиями", - заявил Report ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По его мнению, вероятно, встречаясь именно сейчас, Алиев и Путин, среди прочего, хотели бы сделать это до 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется 18 сентября 2018 года в Нью-Йорке.

"Там ряд участников также планирует затронуть проблемы Южного Кавказа, включая нагорно-карабахский конфликт", - добавил он.

Говоря о подписанных в ходе встречи президентов пакете документов эксперт отметил, что активизация экономического сотрудничества не всегда автоматически гарантирует большее политическое сближение, но дополнительной точкой опоры для политического сотрудничества, конечно, может являться.

"Владимир Путин еще раз дал понять, что заметный интерес для России представляет развитие транспортного коридора "Север-Юг", в частности, в его заявлении по итогам встречи этой теме был посвящен отдельный небольшой блок. При всех новых сложностях в реализации данного проекта - прежде всего, в связи с внешнеполитическими проблемами Ирана, это создает дополнительные поводы для взаимодействия Москвы и Баку", - сказал М.Нежмаков.

Говоря об обсуждении урегулирования нагорно-карабахского конфликта в Сочи политолог подчеркнул, что осенью, как правило, активизируются усилия международных посредников по карабахскому урегулированию.

"Хотя основная часть публичных заявлений глав двух государств по итогам переговоров в Сочи была посвящена экономическим темам, Ильхам Алиев особо подчеркнул, что среди обсужденных вопросов, был и нагорно-карабахский конфликт. Затронуть этот вопрос на переговорах в начале сентября было в интересах как России, так и Азербайджана. Москва, на фоне предстоящей активизации других международных посредников, снова подчеркивает, что держит руку на пульсе. Для Баку важно поддерживать внимание к теме на международной арене, а внимание России к проблеме будет заставлять и других посредников дополнительно усиливать свою активность в этом направлении", - считает М. Нейжмаков.