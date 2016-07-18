Политолог: Эрдоган переиграл всех, доказав, что может жёстко реагировать на угрозы государственности Турции - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Официальной Анкаре придется грамотно балансировать между интересами своей нации и мировым сообществом, не допуская эскалации конфликта внутри государства, считают эксперты, комментируя произошедшую в конце прошлой недели попытку государственного переворота в Турции.

"Переворот был предотвращен по той причине, что разведывательные структуры "своевременно спохватились", узнав о готовящемся путче, и власть во главе с Эрдоганом и ее закрытыми структурами просто направила эту попытку переворота в нужное им русло, не дав этому заговору разрастись до широких масштабов", - заявил Report азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Политолог отметил, что сегодняшняя дестабилизация не может быть продолжительной, и Эрдогану, как явному лидеру, крайне необходимо поскорее избавиться от последствий этих событий, вернуть страну в нормальное русло, восстановить стабильность, дать понять сторонним силам, что он владеет ситуацией, восстановить сотрудничество с соседними государствами в обнадеживающих форматах.

По его словам, напряженность сохраняется и кульминация еще не прошла. Он добавил, что сейчас все будет зависеть от политических маневров самого Эрдогана.

"От его действий, от его слов, от его приоритетов будет зависеть процесс возвращения страны в нормальное русло. Не только президент, но и партия, и власти должны умерить свой конфронтационный пыл в пользу внутреннего консенсуса. Если последнего не будет, не будет и стабильности", - сказал эксперт.

Говоря о последствиях произошедшего в Турции на регион, он указал также на инцидент с захватом полицейского участка в Ереване.

"Мы сейчас это видим, как это аукнулось в Армении. Опять там есть попытка государственного переворота. С одной стороны это связано с тем, что неадекватно позиционируют себя политические институты страны, общественные институты, НПО, профсоюзные движения и так далее. С другой стороны управленческий процесс на государственном уровне - это серьезный и многогранный формат, где должны принимать участие и решения не только властные структуры, но еще и вышеуказанные институты", - подчеркнул политолог.

По его словам, обстановка в Армении намного сложнее, чем в Турции.

"Армения практически утратила свой суверенитет и причина заключается в том, что в этой стране нет внутреннего консенсуса. Эта страна вовлечена в авантюру с отбиванием чужих земель и имеет такую проблему, как экономическая нестабильность и неспособность найти благоразумный курс развития в регионе и в мировом масштабе, поэтому страна испытывает жесткие, непреодолимые проблемы. Чтобы изменить обстановку в пользу стабильности Армения должна разобраться в причинах собственных неудач, отказаться от экпансионизма и территориальных притязаний к своим соседям, наладить диалог с соседями и доказать, что она способна провести линию добрососедства и взаимопонимания, совместного участия в международных проектах", - сказал он.

В свою очередь российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что подобные перевороты в Турции происходят не впервые, но страна от этого "только укреплялась".

"Я ожидаю окончательного ослабления влияния военных в Турции на политическую ситуацию. Эрдоган всех переиграл и доказал, что он может жёстко реагировать на угрозы государственности Турции, если, конечно, не случится ничего экстраординарного", - отметил он.

Эксперт высказал мнение, что по итогам событий возможна высокая вероятность полномасштабного сближения Турции и России по многим геополитическим вопросам региональной политики. "Это Сирия, вопрос курдской независимости, а также конфликт в Нагорном Карабахе", - добавил Е.Михайлов.

Он также предположил, что возможен выход Турции из состава НАТО на фоне обвинений турецких властей в адрес США на фоне произошедшего.

"Турция всегда пыталась играть свою скрипку на мировой арене, но сейчас ей придется определяться с союзниками. Последние посылы примирения Эрдогана в сторону России могут говорить о понимании турецкого лидера о том, кто для Турции более полезен. Однако не стоит забывать, что и Запад не будет сидеть сложа руки", - сказал политолог.

Он высказал мнение, что в данной ситуации турецкому руководству придется грамотно балансировать между интересами своей нации и мировым сообществом, не допуская эскалации конфликта внутри государства.