​Эксперт: События 20 января вдохновили республики СССР на борьбу за независимость - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский народ одним из первых показал свое стремление к свободе и независимости, заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов, комментируя трагические события 20 января.

"Проходят годы, десятилетия, возможно пройдут века и значимость событий 20 января 1990 года будет переосмысливаться не только, как героизм азербайджанского народа, но и как показатель того, что азербайджанский народ одним из первых показал свое стремление к свободе, к независимости ", - заявил Р.Гусейнов.

По его словам, 20 января было событием осознанным, когда азербайджанский народ, зная на что идет, собрался с целью добиться независимости, спасти и защитить свой город и страну.

Историк также напомнил о событиях 31 декабря 1989 года, когда была разрушена часть советско-иранской границы в Нахчыване, что "было знаковым событием, которое показало, что народ помнит и юг, и север". "Народ помнит о своем великом прошлом, о своем историческом наследии, о Северном и Южном Азербайджане. Таким образом, народ продемонстрировал, что одной из целью независимости стало воссоединение и объединение Азербайджана", - подчеркнул сотрудник института, добавив, что СССР и Иран как раз и были теми странами, разделившими Азербайджан после Туркманчайского договора.

Он указал, что события в конце декабря 1989 года повлияли на принятие решений в Кремле, поскольку оно было преподнесено Горбачеву и его окружению, как прямая агрессия против СССР и его законных государственных границ.

"В январе в Баку начались беспорядки, тоже спровоцированные КГБ СССР, что дало основание для Кремля ввести войска в азербайджанскую столицу", - подчеркнул эксперт.

Р.Гусейнов напомнил, что до ввода войск в Армении и в Ереване в массовом порядке изгонялись и уничтожались азербайджанцы. "Кремль ввел свои войска, но они просто стояли и смотрели, они были посторонними наблюдателями. Максимум, что делали советские войска - помогали выселять азербайджанцев из Армении и переселять в Азербайджан", - добавил научный сотрудник.

Говоря о роли 20 января для Азербайджана в мировом масштабе, эксперт указал, что после этих событий мир узнал, что есть Азербайджан, который стремится к независимости.

"Азербайджан прорвал информационную блокаду. Представьте себе, что в тот период не было ни интернета, никаких других свободных средств для обмена информации, все находилось под контролем государственных структур", - отметил сотрудник института.

Р.Гусейнов указал, что в перспективе, когда Азербайджан обрёл независимость, именно благодаря стечению событий 20 января, об азербайджанцах сложилось мнение как о народе, способном бороться за демократию, независимость и идеалы лучшего общества.

"В патриотическом плане события 20 января показывают молодежи, что наш народ способен на самые патриотические поступки, равных которому мало найдется в мировой практике. Самопожертвование такого уровня редко где можно увидеть в других странах. Вот этот фактор должен играть позитивную роль в воспитании молодежи в том числе", - сказал он.

Говоря о роли событий 20 января в контексте развала СССР, научный сотрудник подчеркнул, что именно события 20 января в Баку показали, что советское руководство неспособно справляться с ситуацией. "Именно после 20 января в Азербайджане народ четко понял, что кроме независимости, нет другого пути для будущего Азербайджана. В других социалистических республиках события 20 января вдохновили их на борьбу. Мы показали, что методом такой борьбы таким путем можно обрести свою независимость", - резюмировал он.