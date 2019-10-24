Эксперт: Реформы в Азербайджане соответствуют потребностям общества и дадут импульс развитию страны - КОММЕНТАРИЙ

"Омоложение руководящих кадров и смена поколений элит - это процесс естественный и закономерный, если хотите, биологически обусловленный. Поэтому в Азербайджане это должно было рано или поздно произойти". Об этом заявил Report российский эксперт, историк Олег Кузнецов, комментируя текущие кадровые перестановки в правительстве Азербайджана.

По его словам, не стоит рассматривать подобные процессы как что-то "сверхъестественное" или "чудесное", хотя граждане страны, в частности, более старшее поколение реагируют именно таким образом.

"Хочу отметить также, что реакция молодежи на все кадровые пертурбации в высших эшелонах власти более спокойная и даже индифферентная, чем среди их родителей и людей более старшего поколения", - подчеркнул эксперт.

Он особо отметил, что привлечение во власть людей максимально образованных и грамотных - это условие для выживания любого государства, так как всякое государство как стабильная и сложноорганизованная система всегда стремится к самосохранению.

Российский эксперт, историй Олег Кузнецов Привлечение во власть молодых, компетентных и квалифицированных кадров - это веление и потребность времени

"Поэтому в этом я также не вижу ничего сверхъестественного и только лишь объективно необходимую закономерность. Информационное и технологическое развитие современной цивилизации выдвигает качественно новые требования к государственной бюрократии любого уровня", - указал О.Кузнецов.

Политолог выразил мнение, что привлечение во власть молодых, компетентных и квалифицированных кадров - это веление и потребность времени.

Говоря об изменениях на фоне реформирования системы госуправления политолог отметил, что привлечение новых кадров во власть в первую очередь интенсифицирует экономику Азербайджана: "Приходит поколение управленцев, которые уже не привыкли паразитировать только на сырьевых доходах бюджета, а готовы развивать несырьевые отрасли для улучшения не только жизни населения страны, но и пополнения государственного бюджета через стройную систему налогов. И главное, в данном случае - не их готовность, а понимание и умение делать это".

"Буквально вчера от одного уважаемого и богатого российского азербайджанца я услышал фразу, что в стране произошла "кадровая революция". Не могу с ним спорить, так как я не знаю жизнь Азербайджана изнутри и не могу качественно оценить перемен. Но употребление грамотным и опытным человеком слова "революция" в контексте происходящих структурных преобразований свидетельствует о том, что они соответствуют потребностям общества, могут дать существенный импульс развитию гражданской инициативы, особенно в социально-экономической сфере, что может стать стимулом или драйвером серьезного скачка в развитии Азербайджана в целом", - подытожил О.Кузнецов.