Эксперт: Москва сегодня имеет все предпосылки для урегулирования карабахского конфликта - МНЕНИЕ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт является фактором серьезного риска в регионе, что прекрасно понимает Москва. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи на прошлой неделе.

"Регион очень важен, играет функциональную роль в коммуникационных процессах, что действительно прежде всего надо подумать о вопросе обеспечения безопасности, а потом уже придавать значение другим вопросам", - заявил Т. Аббасов.

По его словам, сказанные в преддверии встречи слова президентов о том, что существует ряд непростых вопросов, которые необходимо решать, подтверждает желание у азербайджанской и российской дипломатии соединить свои возможности для того, чтобы "не дать деструктивным силам превратить Южный Кавказ в расколотое пространство".

Эксперт отметил, что отсутствие на встрече армянских представителей говорит о том, что азербайджано-российские отношения оцениваются как важные как в Москве, и в Баку.

"Поэтому я полагаю, что Армения все больше превращается в страну-маргинала и она меньше всего интересует полюсы сил. Москва и Баку координируют свои действия, сопоставляют свои возможности с тем, чтобы выработать функциональную платформу для решения важных задач - тут и энергетические, коммуникационные проекты, обмен технологиями - и самое главное - обеспечение безопасности в регионе", - сказал политолог.

По его словам, в вопросе обеспечения безопасности в регионе, играющий важную роль для обеих стран, карабахский конфликт тоже является фактором серьезного риска, что прекрасно понимает Москва.

Т.Аббасов подчеркнул, что Россия сегодня имеет все предпосылки для разруливания ситуации в конфликте и поставить на место агрессора.

"Есть определенный фактор союзничества между Москвой и Ереваном, но тем не менее маленькая Армения с ее огромными амбициями может разбить вдребезги большие надежды и ожидания большой Российской Федерации и поэтому Путин, как прагматично настроенный лидер, на это никогда не пойдет. Учитывая то обстоятельство, что между Азербайджаном и Россией существует огромный потенциал для реализации, есть большие планы на будущее, поэтому карабахскую тему следует рассматривать в спектре тем более важных, более судьбоносных, более определяющих проектов", - сказал эксперт, добавив, что в контексте подобных благоприятных факторов карабахская проблема найдет свое справедливое решение.

Политолог выразил мнение, что сам факт встречи президентов России и Азербайджана в Сочи - "это месседж Армении, что если она захочет совершить что-то конструктивное, то ее заставят или просто поставят перед фактом".