Российский эксперт: Миф о непобедимой армии в Армении преобладал лишь до прошлой весны - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Миф о сильной армянской армии позволяет Еревану держаться высокомерно с Москвой, заявил Report эксперт, преподаватель МГИМО МИД России Алексей Фененко, комментируя итоги парламентских выборов в Армении.

"Я бы выделил сейчас три проблемы, которые даже не столько связаны с выборами, а сколько гораздо более долгосрочные.

Первая проблема - это страшная мифологизация итогов конфликта вокруг Нагорного Карабаха в Армении, какой он был в начале 90-х годов.

Эксперт подчеркнул, что воинственная риторика и "саморазогрев" даже позволяет Армении держаться высокомерно с Россией.

"Однако миф о непобедимой армии преобладал лишь до прошлой весны в Армении (до апрельских событий 2016 года - ред.). И тот политик армянский, что готов идти на компромисс, немедленно встречает оппозицию в армянском обществе", - указал преподаватель МГИМО.

По его словам, определенное усиление позиций части карабахского клана, оппозиционный Саргсяну, и того же экс-министра обороны генерала Сейрана Оганяна не будет способствовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном. "Риторика подобного рода лишь будет усиливаться", - добавил А. Фененко.

Второй проблемой эксперт назвал наличие в армянском обществе сильного недовольства итогами саммита ОДКБ в Ереване, который прошел в октябре, когда Россия очень четко сказала, что гарантии безопасности по ОДКБ распространяются только на Армению, но ни в коей мере не затрагивают территорий Нагорного Карабаха.

"В Армении появились несколько влиятельных общественных движений, которые не институционализированы. Частично движения возникли по внутренним причинам, подогретые мифами о несокрушимой армянской армии. С другой стороны есть вмешательство извне. Прежде всего, поддержка со стороны США и Евросоюза, которые не скрывают желания разворота Армении в другом направлении", - сказал эксперт.

В качестве третьей проблемы политолог назвал вмешательство американцев в конце прошлого года в ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Когда стороны уже договорились в Вене и Санкт-Петербурге на какой-то компромисс по плану демилитаризации семи районов вокруг Нагорного Карабаха, в этот момент в начале ноября американцы очень четко через спецпредставителя Минской группы ОБСЕ дали знать Армении, что может быть еще один тур переговоров, где могут быть достигнуты некие другие условия. Была даже специальная пресс-конференция от спецпредставителя от 1 ноября. Вот это, конечно, сыграло свою роль - в Армении почувствовали поддержку со стороны США и итоги переговоров могут быть пересмотрены", - сказал он.

Говоря о перспективах, эксперт не исключил возможного использования карабахского конфликта со стороны администрации американского президента Дональда Трампа с целью торпедирования ситуации в регионе.

"Второе направление, от которого можно что-то ожидать - это ситуация внутри самой Армении, насколько у Сержа Саргсяна будут прочные позиции в отношении давления радикальных оппозиционных сил", - резюмировал он.