Эксперт: Итоговые рекомендации и отчеты БДИПЧ используются с целью оказания давления -КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Итоговые рекомендации и отчеты БДИПЧ используются с целью оказания давления на политическую элиту страны, где проходят выборы.

Об этом заявил Report политолог, заместитель гендиректора Центра изучения стран СНГ (ИАЦ МГУ) Александр Караваев.

"Заключительные выводы ОБСЕ всегда носили рекомендательный характер и эти оценки некоторым образом сильно политизировались, оказывая инструментальным таким образом на ту или иную страну. Просто уже сложилась такая модель взаимоотношений между ОБСЕ и постсоветским пространством - это относится ко всем странам СНГ и постсоветского пространства, что итоговые рекомендации и оценки БДИПЧ лидеры основных стран ОБСЕ, в основном, используют с целью оказания давления на политическую элиту той или иной страны, подвергая критике, при необходимости, выборы в какой-либо стране", - заявил А.Караеваев.

По его словам, подобные отчеты также пользуются в рамках информационных кампаний в СМИ, задействованных в странах-лидерах ОБСЕ.

"Когда необходимо не просто сделать однократное заявление чиновников во внешнеполитических ведомствах или отдельных политиков на уровне парламентов, а вот именно организовать какую-то кампанию, то эти доклады БДИПЧ использовались для раскрутки информационной кампании в СМИ этих стран", - подчеркнул замгендиректора.

Эксперт отметил, что, по сути, подобные отчеты никакого реального веса не имеют. "Выборы - это всегда внутреннее дело той страны, где они проводятся", - добавил он.

А.Караваев указал, что зачастую оппозиция прибегает к этим отчетам, чтобы доказать заключениями свои претензии к проведению и предвыборной кампании, и процессу подсчета голосов и проведению самих выборов.

Говоря о предстоящих 1 ноября в Азербайджане парламентских выборах, политолог подчеркнул, что это очень большой плюс.

По его мнению, обновление Милли Меджлиса станет практическим шагом в сторону реализации "вертикальных лифтов" новой элиты для молодых кадров, чтобы они инкорпорировались во властные структуры и конкретно структуры законодательной власти.

"Приход новых людей - это все-таки не перетасовывание какой-то известной кадровой колоды, а это приход людей, которые обладают каким-то более продвинутым опытом в тех или иных областях, очень необходимых для соответствия новому социально-экономическому курсу, который обозначен президентом Азербайджана последние несколько месяцев - монополизация, улучшение бизнес-климата и, что очень важно с точки зрения парламента, - содействие экспорту, в отношении внутренней экономики - импортозамещению", - заявил А.Караева.

По его мнению, сегодня необходима системная работа парламента для содействия укреплению внешнеполитических связей Азербайджана с другими странами.