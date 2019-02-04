Эксперт: США сделают все, чтобы вытеснить Россию из Венесуэлы - МНЕНИЕ

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ При венесуэльском президенте Уго Чавесе были национализированы американские компании, поэтому это естественно, что США сегодня отстаивают в Венесуэле свои интересы.

Об этом заявил Report заместитель директора Института Латинской Америки Российской академии наук Николай Калашников.

"Роль мировых держав в венесуэльском противостоянии вторична. Главное - это противостояние между сторонниками боливарианской революции, которую провозгласил президент Уго Чавес, и которую реализовал Мадуро, будучи преемником этой политики, и западно-ориентированной местной буржуазией", - заявил Н.Калашников.

Он напомнил, что Уго Чавес и Николас Мадуро в своей политике сделали ставки на беднейшие слои населения Венесуэлы.

"Для улучшения положения этой части населения было сделано немало, в том числе и в вопросе распределения бесплатных продовольственных наборов, строительства жилья, освобождения от коммунальных платежей. При этом шло наступление на права и возможности существования богатого класса буржуазии, а также средних слоев страны. Именно они составляют основную часть опоры оппозиционного Хуана Гуаидо и выступают против Мадуро", - считает российский эксперт.

Говоря в целом о поддержке Н.Мадуро со стороны жителей Венесуэлы, он отметил, что электорат в стране разделился примерно пополам.

"Некоторые специалисты считают, что Мадуро поддерживают только 30% населения, но эти 30% гораздо лучше организованы, "сцементированы" идеологией в отличие от оппозиции, которая все это время была разрозненной - лидеры различных группировок боролись за доминирование, что в целом ослабляло оппозицию", - указал Н.Калашников, добавив, что не берет на себя ответственности заявлять, что большинство населения выступает против Н.Мадуро.

По его словам, на сегодняшний день в Венесуэле сложилось неустойчивое равновесие, при котором существует прослойка колеблющихся избирателей, которые в зависимости от складывающейся ситуации могут качнуться в ту или иную сторону.

Говоря о предложении Н.Мадуро о проведении внеочередных парламентских выборов, эксперт указал, что альтернативой этому могло бы быть одновременное переизбрание и парламента, и президента, однако пока на это Мадуро не сможет пойти.

Комментируя вопрос о влиянии США на регион, политолог напомнил, что США стремились ликвидировать в свое время режим У.Чавеса.

"Режим Мадуро нравится американцам ничуть не больше, поскольку при Чавесе по сути национализированы американские компании. Это естественно, что США отстаивают в Венесуэле свои интересы", - добавил Н.Калашников.

Коснувшись темы поддержки официальной Москвой Н.Мадуро, заместитель директора отметил, что Россия имеет в приоритете экономические интересы в Венесуэле, ведя там работы по разработке нефти и продавая Каракасу оружие.

"Россия не намерена добровольно отказываться от торгово-экономического сотрудничества с Венесуэлой, но американцы сделают все, чтобы сместив Мадуро с власти, предпринять давление на новое венесуэльское правительство, чтобы вытеснить Россию из Венесуэлы", - резюмировал эксперт.