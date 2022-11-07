Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство

Азербайджанские земли были освобождены от армянской оккупации за 44 дня. Друзья не могли скрыть радости, а враги – досады после этой победы.

Азербайджанские земли были освобождены от армянской оккупации за 44 дня. Друзья не могли скрыть радости, а враги – досады после этой победы.

Путь к освобождению территорий от оккупации был очень долгим и сложным. Преодолеть эту сложность удалось благодаря единству президента-народа, народа-армии.

Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях всегда подчеркивал, что освобождение земель от оккупации - приоритетный вопрос для Азербайджана. Не случайно за 3 дня до начала 44-дневной войны, 24 сентября, президент, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил мировое сообщество о подготовке Армении к новой войне против Азербайджана:

"Армения недавно приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые имеют агрессивный и наступательный характер…

…Мы призываем ООН и международную общественность сдерживать Армению от очередной военной агрессии. Ответственность за провокации и эскалацию напряженности полностью ложится на военно-политическое руководство Армении".

Это была дальновидность главы государства и информирование международной общественности о новой провокации армян. Президент также довел до сведения мира, что Азербайджан имеет право на освобождение земель с помощью оружия.

Когда началась Отечественная война, 27 сентября 2020 года, Ильхам Алиев в своем первом обращении к народу продемонстрировал волю общества на решительную победу, правоту Азербайджана: “Мы на правильном пути. Наше дело – правое дело. Мы победим! Карабах - наш, Карабах – это Азербайджан!"

Этот лозунг был главной общей целью на протяжении всей войны.

9 октября в своем обращении к народу президент Ильхам Алиев заявил миру, что в карабахском вопросе нет статус-кво, нет линии соприкосновения: "Нет статус-кво. Линия соприкосновения - нет линии соприкосновения. Мы прорвали ее. Они 30 лет создавали эту линию соприкосновения… Мы прорвали их. Никто и ничего не может сделать перед азербайджанскими солдатами".

Это также было показателем того, как высоко Верховный главнокомандующий оценивал азербайджанских солдат. В те дни каждый азербайджанец с нетерпением ждал выступлений главы государства. Словно ежедневное освобождение новых земель стало для общества традицией.

Во время 44-дневной Отечественной войны Армения и ее покровители делали все возможное, чтобы создать хаос в Азербайджане, разжечь противостояние между обществом и властью. С этой целью ракетному удару подверглись удаленные от зоны боевых действий Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир, Геранбой, Нафталан, Агджабеди, Дашкесан.

В общей сложности во время Отечественной войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 мирных жителя получили ранения. Кроме того, были повреждены 12 292 жилых и нежилых помещения, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.

17 октября президент Ильхам Алиев озвучил послание, ставшее символом сопротивления терроризму и вандализму Армении в отношении мирных жителей, подвергнувшихся ракетным обстрелам городов Азербайджана: "Никакие угрозы, никакой шантаж, давление не смогут повлиять на мою волю. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность".

8 ноября - исторический день, когда граждане Азербайджана, азербайджанцы мира, любящие Азербайджан испытывают гордость и незабываемое счастье. В тот день президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на Аллее шехидов, сообщил азербайджанскому народу, всем азербайджанцам мира добрую весть об освобождении города Шуша от оккупации: "Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!"

Победа в Отечественной войне – итог реализованной президентом Ильхамом Алиевым концепции сильного Азербайджана. Глава государства во время, до и после войны защишал наши национальные интересы. Это один из факторов, лежащих в основе нашего успеха. Ильхам Алиев как президент добился этих успехов также благодаря продуманным шагам, принципиальности, решимости и сильной воле.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации его авторитет на международной арене еще более укрепился. Азербайджан вносит вклад в международную энергетическую безопасность. Это успех политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря успехам и победе он стал одним из главных архитекторов новой ситуации на Южном Кавказе. Сегодня любой проект в регионе может быть реализован с благословения Азербайджана.

Таким образом, благодаря сильному лидеру и единству общества Азербайджан сегодня сильнее, чем когда-либо. Ильхам Алиев является лидером 50 миллионов азербайджанцев. А успех Азербайджана - источник радости и гордости для 50 миллионов азербайджанцев.