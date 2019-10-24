"Дорожная карта" для Сирии - учет территориальной целостности Турции и обеспечение безопасности - КОММЕНТАРИЙ

Турция добилась создания буферной зоны на границе с Сирией. Это весьма щепетильный вопрос. Неоднородность террористических группировок и предположение о том, что управляются они отнюдь не централизованно, дает основание сделать вывод о вероятности нового витка противостояния. Ну, и разумеется, зияют пустоты в руководстве Сирии. Страна частично контролируется властями, а безопасность обеспечивают, скорее, зарубежные силы. Для предотвращения опасности, исходящей от Сирии для ее ближайших соседей, в первую очередь, необходимо обеспечить полноценность власти страны. Очевидно, что Сирия нуждается в принятии новой Конституции. Данный вопрос будет на повестке предстоящего 30 октября совещания в Женеве.

В этой связи крайне важна консолидация региональных стран и ведущих сил, задействованных в сирийском вопросе и выступающих в роли гарантов. Именно от их сплоченности будет зависеть дальнейшая судьба Сирии. Расхождение взглядов, очевидно, породит новую эскалацию напряженности в стране.

После того, как было заявлено о полной ликвидации террористической группировки ИГИЛ в Сирии, все взгляды устремились на РКК. Как поведут себя террористы этой группировки, действующей под разными названиями?

Согласно договоренности, достигнутой между США и Турцией, террористы РКК/YPG-PYD должны были в течение 120 часов покинуть зону безопасности протяженностью 444 и глубиной 32 км на сирийско-турецкой границе. Американские власти уверяют, что террористическая группировка покинула регион, а значит, Америка выполнила все 13 пунктов соглашения с Турцией. Россия, в свою очередь, заявила о том, что турецкая армия непременно растопчет террористов, если они все еще не покинули регион.

В ходе состоявшейся 22 октября в Сочи встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана между Россией и Турцией было достигнуто соглашение, состоящее из 10 пунктов. Встреча продолжалась 6 часов 20 минут. Стороны приняли соглашение, опирающееся на Аданский договор, достигнутый между Сирией и Турцией в 1998 году. Сочинское соглашение подтвердило нынешний статус-кво в зоне турецкой операции "Источник мира", локализовав её на сравнительно небольшом участке территории — район между двумя сирийскими городами Тель-Абьядом (провинция Ракка) и Рас-эль-Айном (провинция Хасаке) глубиной до 32 километров. Стороны согласились сохранять совместными усилиями достигнутый статус-кво, добиться вывода террористических группировок YPG из Манбиджа и Тель-Рифаата, предотвратить проникновение террористов, содействовать добровольному и беспрепятственному возвращению беженцев. Россия и Турция договорились координировать свои усилия в этих направлениях.

Уместно будет отметить, что согласно договоренности с Америкой вывод террористов из буферной зоны предполагалось достичь в течение 120 часов, тогда как по итогам сочинской встречи этот срок был продлен до 150 часов. На сочинской встрече Турция вновь выразила уважение территориальной целостности Сирии. В случае активизации террористов США и Россия поддержат возобновление турецкой операции. Министерство национальной обороны Турции заявило об отсутствии необходимости проведения операции "Источник мира". Было подчеркнуто, что подразделения РКК/YPG-PYD отброшены на 30 км от турецко-сирийской границы. Напомним, что 17 октября этого года Турция и США обсудили ситуацию на восточном берегу реки Евфрат. По итогам переговоров антитеррористическая операция "Источник мира" была прервана на 120 часов. Америка заверила, что террористы РКК/YPG-PYD выдворены из региона. По итогам состоявшейся в Сочи встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны достигли договоренности о проведении совместных действий по ситуации в Сирии. Турция вновь заявила о решимости бороться с терроризмом и не допустить создание террористического коридора у своих южных границ.

Ну и, наконец, пресечение подрывной деятельности РКК вслед за уничтожением террористической группировки ИГИЛ дает основание надеяться на воцарение долгожданного мира в Сирии. Отныне поставившие под угрозу территориальную целостность Турции будут расхлебывать последствия своих стародавних огрехов. Весьма вероятно, что в скором времени мы станем свидетелями позитивных сдвигов в сирийском процессе. Поскольку глава правящего режима Башар Асад утратил контроль над территорией своей страны, верховодят в данной ситуации гаранты, обеспечивающие безопасность в Сирии. Президент США Дональд Трамп уже назвал развитие ситуации в Сирии и Турции хорошей вестью: "До нас доносятся хорошие вести по ситуации в Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В будущем нас ожидают хорошие известия".

Необеспечение желаний Израиля в этом процессе дает основание предполагать назревание новых проблем в перспективе. Что же беспокоит Израиль? Несомненно, это беспокойство продиктовано присутствием Ирана в Сирии. А присутствие Ирана в Сирии обеспечил сам Башар Асад. Поэтому для претворения в жизнь интересов Израиля должна произойти смена власти в Сирии. Предположительно, это случится при участии США, России, Турции и Ирана. Новый политический расклад в Сирии определит новая конституция, в которой непременно должны быть учтены интересы стран-гарантов и политических игроков внутри страны. Иначе процесс демократизации в регионе невозможен. Сирия вновь будет угрожать региональной безопасности. Есть опасность, что при нынешнем раскладе ситуация в Сирии скатится до хаоса в Ираке.

Таким образом, страны-гаранты обрисовали новую "дорожную карту" для Сирии. При этом решен вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Турции. Продолжение начатого процесса 13 ноября обсудят в США Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган.

На очередном этапе должна быть принята конституция Сирии, после чего возможна стабилизации ситуации в стране.

В проекте США "Большой Ближний Восток" фигурируют и другие государства. Можно сказать, что тяжкий период для Сирии преодолен. Кто на очереди? В чьи двери постучится беда? Ведь американский проект продолжается...