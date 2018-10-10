Депутат: В центрах DOST социальные проблемы граждан будут решаться в кратчайший срок

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "В центрах устойчивого и оперативного соцобеспечения (DOST) социальные проблемы граждан будут решаться в кратчайший период".

Об этом Report заявил член парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что сведение к минимуму контактов между гражданами и чиновниками, чуткое отношение к обращениям граждан позволит не только рассматривать и обеспечивать исполнение поступивших обращений в кратчайший период, но и повысит веру, симпатии населения к государству: "Именно поэтому президент Ильхам Алиев дал старт серьезным реформам во имя решения давнишних проблем в социальных сферах".

По словам депутата, с момента назначения нового министра труда и социальной защиты населения в структуре идут серьезные реформы: "Изучается и применяется передовой опыт стран мира в области электронизации оказываемых населению социальных услуг, оперативности и поддержки населения в этой сфере. Одним из шагов в этом направлении является создание центров DOST. Госструктурам поручено в кратчайший период создать, запустить и обеспечить оказанию населения услуг этими центрами. Суть деятельности центров DOST сводится к оказанию населению достойных, высококультурных услуг в кратчайший период, изучению и обеспечению их социальных нужд. Президент верно отметил, что центры DOST являются аналогами "ASAN-хидмят" в социальной сфере. Это – самый новаторский подход, не имеющий аналогов в мире. С созданием центров DOST граждане Азербайджана ощутят позитивные изменения в самое ближайшее время".

Член парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев Президент верно отметил, что центры DOST являются аналогами "ASAN-хидмят" в социальной сфере. Это – самый новаторский подход, не имеющий аналогов в мире. С созданием центров DOST граждане Азербайджана ощутят позитивные изменения в самое ближайшее время.

М.Гулиев напомнил, что до сих пор граждане обращались в различные ведомства для решения проблем занятости, соцобеспечения и получения инвалидности. "Эти центры будут оказывать все эти услуги в одном здании и причем в электронном порядке. Будет обеспечено оперативное исполнение обращений граждан, то есть отныне им не придется терять время, бегая по различным ведомствам".

Отметим, что на состоявшемся 9 октября заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев и предстоящим задачам, президент Ильхам Алиев коснулся деятельности центров DOST: "Полагаю, что граждане почувствуют позитивные изменения в этой области в самое ближайшее время, они уже ощущают их. Ныне поступают сообщения с мест о том, что они находятся только на первой стадии реформ".