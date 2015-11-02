Демократичные выборы в Турции - достойный ответ тем, кто пытался создать в стране беспорядок - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Завершились выборы 26-го созыва в Великое национальное собрание Турции.

Набрав 49,6% голосов (317 мест в парламенте) правящая Партия справедливости и развития (AKP) построит однопартийное правительство.

Республиканская народная партия (CHP) набрала 25,22% голосов (134 места), Партия националистического движения (MHP) - 11,7% (40 мест), Демократическая партия народов (HDP) - 10,86% (вместе с независимыми депутатами 59 мест).

Предлагаем вниманию некоторые факты из статистики предыдущих выборов.

На прошедших 7 июня этого года парламентских выборах Партия справедливости и развития набрала 40,87% голосов (258 мест), Республиканская народная партия - 24,95% (132 места), Партия националистического движения - 16,29% (80 мест), Демократическая партия народов - 13,12 % голосов (80 мест). В 2011 году же результаты были следующими: AKP 49,95% (326 мест), CHP - 25,94% (135 мест), MHP - 12,98% (53 места), HDP - 12,98% (36 мест).

После долгих лет на парламентских выборах 2002 года правящей Партии справедливости и развития удалось завоевать 363 депутатских места, и она смогла в одиночку построить правительство. В то время Республиканская народная партия завоевала 178 мест.

А на президентских выборах 10 августа 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу, набрав 51,79% голосов.

Как видно из этой статистики, в течение 13 лет Партия справедливости и развития не упускала лидерство и уже в 4-й раз приобрела возможность для самостоятельного создания правительства.

Депутатские места получили 58 парламентариев, которые являлись противниками правящей партии на прошедших 4 месяца назад выборах. Этим самым партия продвигается к своей цели.

Безусловно, одной из основных целей AKP является проведение в стране конституционных реформ. В рамках основного закона данный процесс будет реализован в различных областях.

Одна из идей, которую AKP желает осуществить внутри страны, связана с продолжением или же завершением "процесса решения" ("çözüm sürəci") для расширения и углубления демократии.

Основными целями AKP также являются надежность линий транзита углеводородов, проведения экономических реформ, приобретения возможности для оказания влияния на происходящие в мире экономические процессы и пр.

Хотелось бы в нескольких словах коснуться причин победы этой партии:

Как видно из перечисленной выше статистики, этой политической организации удается собрать своих партнеров и сохранить силы. В данном вопросе заметна также роль преобладания у власти в течение 13-ти лет.

Даже 11-й президент Турции, считающийся одним из создателей Партии справедливости и развития Абдулла Гюль с большой осторожностью касается недочетов указанной политической организации и вопроса соблюдения в команде правил игры.

До выборов бывший заместитель премьер-министра Булент Арындж хотя и выступал с критикой в адрес правительства, можно предположить, что его слова были сказаны для дальнейшей перспективы.

Предположительно, отдалившиеся от AKP или же представленные в правительстве бывшие создадут новую политическую организацию.

Отсутствие возражения перестановкам в команде и непридача общественной огласке существующих протестов являются важными вопросами для демократических обществ, в том числе Турции. Так как при обнародовании подобных протестов наносится ущерб имиджу этих политических организаций и блоков в обществе.

Умение найти общий язык с предпринимателями - в Турции и обществах, где развивается предпринимательство, данный фактор можно считать основой политических побед.

Политику, проводимую правительством AKP в этом направлении, можно считать одной из приносящих ей успех факторов.

Превосходство маневра в религиозном вопросе - за истекшее время Партия справедливости и развития пыталась прийти к согласию с исламскими сектами и религиозными меньшинствами в стране. Как религиозно-политическое течение, идеология AKP является новшеством для Турции. А это до сих пор не воспринимается обществом.

Объединение соперников, а также левых централизованных партий, также оказали помощь Партии справедливости и развития в получении голосов.

Рост за последние 4 месяца числа молодых избирателей пошел на пользу этой политической организации.

В достижении указанной политической партией успеха есть также роль соперников или же оппозиции.

Республиканская народная партия и Партия националистического движения повторяют себя. Республиканцы вновь критикуют власть в одних и тех же вопросах. А Партия националистического движения превратилась в организацию, говорящую "нет, эфенди". То, что эти две организации не смогли найти между собой общий язык, также пошло на пользу AKP.

Демократическая партия народов же является представителем совершенно иной политической платформы. Придерживаясь этой линии, она "работала" на AKP. Не получение мандата ее сопредседателем также является показателем данной ошибки.

Активность, проявленная за последние 4 месяца в борьбе с террористическими ПКК и ИГ, также работала в пользу AKP и помогла одержать победы. Другими словами, правящая партия попыталась не повторить в восточной и юго-восточной Анатолии ошибок, допущенных на выборах 7 июня. Угрозы террористов в определенной степени удалось побороть.

Борьба с терроризмом увеличила доверие жителей этих регионов страны к властям, предоставила Вооруженным силам Турции возможность продемонстрировать в течение 4 месяцев свою силу. Этим удалось добиться отступления сил, желающих повлиять на происходящие в Турции политические процессы.

Происходящие в регионе процессы также сыграли немалую роль в победе этой партии.

Вначале отметим, что в Турции обосновались 2,5 млн. беженцев из Сирии и Ирака. Данный фактор невыгоден тем, кто поддерживает силы, пытающиеся создать в стране беспорядок.

Видя положение беженцев, избиратели опасаются беспорядков в стране, в результате которых могут попасть в их положение. Поэтому они предпочли проголосовать за Партию справедливости и развития.

На выборах в Турции также проголосовали за защиту территориальной целостности страны и решение проблем переговорным путем.

Таким образом, представителей Партии справедливости и развития ждет решение очень важных для страны вопросов.

Основными из них являются сохранение Турции как унитарного государства, ненарушение территориальной целостности и углубление демократии.

Выборы в Великое национальное собрание Турции можно считать образцом для мусульманских стран и стран региона. А это повышает возможности воздействия Турции на происходящие в регионе процессы.

Выборы также продемонстрировали приверженность страны демократическим принципам. Это очень важно на фоне происходящих в последнее время политических процессов. Другими словами, в данном вопросе воспрепятствовали вмешательству в дела Турции извне.