Cлучайности не случайны: Почему губернаторы в России массово уходят в отставку?

Со вчерашнего дня российские СМИ пестрят новостями об отставке губернаторов российский областей. Такой странный «марафон» отставок бурно обсуждают в сети интернет, выдвигаются разные гипотезы и теории, а основной вопрос это « почему сразу 5 губернаторов Р

Со вчерашнего дня российские СМИ пестрят новостями об отставке губернаторов ряда российских регионов. Такой странный "марафон" отставок бурно обсуждают в сети интернет, выдвигаются разные гипотезы и теории, а основной вопрос это "почему одновременно пять российских губернаторов решили оставить свой пост?".

65-летний губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем обращении заявил, что оставляет пост губернатора и что "нужно давать дорогу молодым". "Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек и никогда не цеплялся за кресло", добавил он. Следом глава Кировской области Игорь Васильев решил сообщить о своем решении в Телеграмме, написав, что покидает пост губернатора Кировской области и будет продолжать работу на федеральном уровне. Глава Саратовской области Валерий Радаев 10 лет был главой области, но также решил оставить свой пост и не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок. Он планирует сосредоточиться на другом направлении работы. Глава Марий Эл Александр Евстифеев решил покинуть пост руководителя республики, который занимал с сентября 2017 года. О причинах досрочной отставки он сказал еще меньше, чем остальные: в связи с истечением срока полномочий. Также заявление сделал 50-летний губернатор Рязанской области Николай Любимов. В отставку он не уходит, однако сообщил, что не собирается выдвигаться на новый срок.

Все эти события и их хронологическая последовательность на фоне войны России с Украиной вызывают ряд вопросов и кажутся неслучайными.

Полномочия трех губернаторов должны были истечь в сентябре. В сентябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о региональной власти, в числе прочего позволяющий губернаторам избираться более чем на два срока подряд, хотя законопроект пока принят только в первом чтении.

Однако стоит заметить, что рейтинги вышеперечисленных губернаторов являются одним из самых низких в России и входят в последнюю, третью группу Национального рейтинга губернаторов по итогам 2021 года. В нем отмечается, что глава Саратовской области Валерий Радаев потерял в «Национальном рейтинге» несколько позиций. В качестве неблагоприятных факторов, повлиявших на это, эксперты упоминали высокую протестную активность в Саратовской области. Местные коммунисты активно формируют повестку, в чем им немало способствует некоторая неповоротливость в публичной сфере Валерия Радаева.

По всей видимости, учитывая нынешнюю ситуацию и войну с Украиной, президент России Владимир Путин просто не уверен в лояльности этих губернаторов, а также в том, что чиновники со столь низкими рейтингами смогут заручиться доверием граждан и правильно реализовывать национальную политику Москвы на местах.

Российские эксперты не исключают, что в ближайшее время еще несколько губернаторов с такими же низкими рейтингами могут подать в отставку и оставить свое кресло.