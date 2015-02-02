​Через четыре месяца Турция станет новой - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 7 июня 2015 года в Турции пройдут парламентские выборы. Ожидается, что эта политическая кампания будет отличаться от предыдущих рядом особенностей. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выступает с позиции снижения на выборах 10%-ного барьера или же его полной отмены. ПСР поддерживает выборы в парламент лиц, достигших 18 лет. Правящая политическая сила больше выглядит как сторонница участия в парламенте политических структур.

По информации Центральной избирательной комиссии Турции, в выборах примет участие 31 политическая партия.

Мы не намерены комментировать, какие преимущества правящей партии принесут те или иные предложения и условия. Однако уже сейчас можно предположить, что политическая кампания 7 июня положит начало важнейшим процессам в истории Турции.

Одним из них является принятие новой Конституции, наряду с этим переход страны на президентскую систему правления.

Как известно, согласно существующему законодательству, нынешний президент может быть обвинен только по статье "измена Родине". По новой системе президент будет нести такую же ответственность, как премьер-министр и министры. По предложению двух третей от общего числа депутатов против президента может быть начато расследование, при наличии трех четвертей голосов он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно нынешним правилам, Конституционный суд может выдвинуть обвинения против президента как суд высшей инстанции. По новым правилам, обвинения против президента может выдвинуть усиленный состав, сформированный из министров, депутатов и членов Конституционного суда.

В президентской системе избиратель каждые пять лет одновременно сможет проголосовать как за кандидатов в президенты, так и за кандидатов в депутаты.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пропагандируя переход на президентскую систему правления, приводит в пример нынешнюю систему США. Таким образом, можно предположить, что система государственного управления Турции будет схожа с системой США.

За 50 лет нынешняя парламентская система создала много проблем в стране, замедлила ее политическое и экономическое развитие. Конечно, можно отметить ее роль в развитии демократии. Поэтому не исключено, что ПСР также предпочтет президентскую систему во избежание прошлых политических и правительственных кризисов в будущем.

Прошлогодние выборы президента путем общенародного голосования подтверждают, что политические партии и общество также проявляют интерес к новой системе.

С этой точки зрения, можно предположить, что со второй половины 2015 года Турция станет президентской республикой.

Не исключено, что после парламентских выборов перед Турцией встанут более серьезные вопросы.

Ожидается, что принятие новой Конституции внесет ясность не только в выбор новой формы правления страны, но и в вопрос унитарности. В новом Основном законе найдет отражение обеспечение национально-культурных прав этнических групп страны. Можно предположить, что большое значение будет уделено вопросам гражданства и его роли.

Таким образом, ответы на эти и другие вопросы станут известны через 4 месяца в новой Турции.