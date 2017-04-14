Центробанк Азербайджана может снизить учетную ставку

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может начать снижение учетной ставки в летние месяцы. Аналитическая группа Report заявляет, что ЦБА может рассмотреть возможность снижения процентной ставки на фоне стабилизации курса доллара, роста цен на нефть на мировом рынке, адаптации Азербайджана к новой экономической конъюнктуре, восстановления финансовой стабильности. Отметим, что в последний раз ЦБА повышал учетную ставку с 9,5% до 15% 14 сентября 2016 года.

Как сообщает Report, оптимизация объема денежной массы постепенно снижает спрос на доллары. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, импорт в первом квартале 2017 года снизился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы экспорта увеличились на 49,2%.

"Но следует отметить, что если курс доллара стабилизируется на отметке 1,70 AZN/USD, на этом фоне выплата высокой доходности (15%) Центробанком по депозитным аукционам и нотам, а коммерческими банками по вкладам станет невозможной. Начало снижения процентных ставок и стабилизация курса доллара приведет к постепенному отказу населения от долларовых активов", - отмечают аналитики.

Аналитическая группа прогнозирует снижение уровня долларизации вкладов с текущих 80% до 50% к концу года. С началом снижения процентных ставок население начнет размещать долгосрочные вклады под более высокие проценты, в результате коммерческие банки возобновят кредитование в манатах.