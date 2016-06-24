​Британский референдум: Мировой порядок ждут новые сюрпризы - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Стал известен результат с нетерпением ожидаемой миром политической кампании "brexit". Граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сказали Евросоюзу "нет".
52% избирателей заявили о желании выхода Британии из Евросоюза, а 48% отдали предпочтение остаться в составе организации. Таким образом, Британия покинула Евросоюз. По информации, в голосовании приняли участие 72% из 46 млн. 501 тыс. 241 избирателя.
Для участия в референдуме регистрацию прошли 46,5 млн. избирателей. Данная статистика считается рекордной для Британии.
На прошедшем 23 июня в Британии референдуме граждане ответили на следующие вопросы - "Должно ли Соединенное Королевство быть в членстве Евросоюза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из состава Евросоюза?".
Результаты данного референдума безусловно скажутся на происходящих на континенте и в мире политических, экономических, финансовых и общественных процессах.
Некоторые процессы уже проявляют себя. Так, британский фунт стерлинг подешевел по отношению к доллару на 5,5% и был продан за 1,4 доллара. Данный показатель считается самым низким в истории королевства за последние 30 лет. Хотя цена на сырую нефть упала, себестоимость золота возросла.
Обнародовано также предварительное отношение к референдуму. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер расценил вопрос следующим образом: "Для Европы и Британии это скорбный день".
На своей странице в twitter вице-канцлер Германии Зигман Габриэль написал: "Для Европы это плохой день".
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб сказал: "Прошу вас, скажите, что я сплю и вижу плохой сон!".
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро назвал результаты "прискорбными" для Британии: "Евросоюз продолжит свою деятельность. Наряду с этим, структура должна в ближайшее время отреагировать на это и завоевать доверие людей. Ждать нельзя".
Член парламента Нидерландов, ярый противник потока мигрантов в Европу Герт Вилдерс выступил с иной позиции: "Ура, Британия! Сейчас наш черед. Наступило время референдума в Нидерландах".
Выход Британии из Евросоюза можно также расценивать как победу консервативной политической общественной встречи в стране.
В канун референдума, прошедшего в 2014 году в изъявившей желание покинуть королевство Шотландии, британская королева Елизавета II и Консерватиивная партия выглядели более активно, выступая против данного процесса и делали заявления.
Очень интересно, что в вопросе о "brexit" Консерватиивная партия заявила о нейтралитете, а королева вообще не отреагировала на вопрос. Даже после объявления результатов референдума, королева не выразила никакого отношения.
Другим привлекшим внимание моментом стал тот факт, что население Северной Ирландии и Шотландии проголосовало за продолжение членства в союзе.
В канун прошедшего два года назад в Шотландии референдума руководство Евросоюза заявило, что в случае выхода из состава королевства страна не сразу будет принята в членство союза.
Безусловно, данное заявление союза повлияло на результаты прошедшего в Шотландии референдума. 55,3% участников референдума проголосовали за то, чтобы остаться в составе королевства, а 44,7% - были против.
Активизировалась также известная партия Северной Ирландии - партия Шинн Фейн. Данная организация уже на протяжении долгих лет борется за объединение с Ирландией. Хотя несколько лет назад они и отказались от вооруженной борьбы, все же продолжают вести мирную борьбу. Председатель партии Деклан Кирни сказал: "Результат референдума в корне изменил политическую картину. Мы усилим свою деятельность, направленную на проведение референдума и существование общей границы в Ирландией".
Он считает, что правительство Британии не может представлять интересы населения Северной Ирландии, проголосовавшей за сохранение членства королевства в союзе.
Таким образом, объединившись с находящейся в составе Евросоюза Ирландией, Северная Ирландия также намерена обеспечить свои национальные интересы.
Поэтому, можно предположить, что хотя в шотландском вопросе правительство Британии и воспользовалось Евросоюзом, в случае проведения Северной Ирландией аналогичного референдума, поддержка союзом официального Лондона маловероятна.
Прогнозируя вступление Турции в членство Евросоюза в 3000 году, правительство Британии своей неспособностью видеть результаты прошедшего 23 июня 2016 года референдума продемонстрировало недальновидность с политической точки зрения. Также подтвердился вред построения связанной с продолжением членства королевства в Евросоюзе пропаганды над Турцией.
С учетом политической культуры Европы, уход в отставку премьер-министра Дэвида Кэмерона и его правительства после поражения на референдуме, был ожидаем. Д.Кэмерон заявил о своей отставке и отставке правительства через три месяца, и отметил необходимость в новом лидере королевства. Он также отметил, что результаты референдума не приведут к коренным изменениям в жизни британцев.
В связи с выходом Великобритании из Евросоюза можно выдвинуть следующие доводы:
- Демократия довольно легко может решить самый проблемный вопрос;
- Политические партии своевременно отвечают на социальный заказ населения;
- В политических отношениях Европы и мира произойдут изменения;
- С точки зрения легкого выхода из структуры, выяснилось, что Евросоюз является хрупкой структурой;
- Доверие к международным структурам уменьшится;
- Недолюбливающие Евросоюз силы увеличат активность для расширения и усиления раскола в союзе;
- Интерес к организации, где нет Великобритании, уменьшится;
- Данная политическая кампания внесла в политический лексикон слово "brexit";
- Подтвердилась необходимость реформ в существующем уже на протяжении 65 лет Евросоюзе;
- Возросла обеспокоенность относительно существования британского королевства.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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