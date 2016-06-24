​Британский референдум: Мировой порядок ждут новые сюрпризы - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Стал известен результат с нетерпением ожидаемой миром политической кампании "brexit". Граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сказали Евросоюзу "нет".

52% избирателей заявили о желании выхода Британии из Евросоюза, а 48% отдали предпочтение остаться в составе организации. Таким образом, Британия покинула Евросоюз. По информации, в голосовании приняли участие 72% из 46 млн. 501 тыс. 241 избирателя.

Для участия в референдуме регистрацию прошли 46,5 млн. избирателей. Данная статистика считается рекордной для Британии.

На прошедшем 23 июня в Британии референдуме граждане ответили на следующие вопросы - "Должно ли Соединенное Королевство быть в членстве Евросоюза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из состава Евросоюза?".

Результаты данного референдума безусловно скажутся на происходящих на континенте и в мире политических, экономических, финансовых и общественных процессах.

Некоторые процессы уже проявляют себя. Так, британский фунт стерлинг подешевел по отношению к доллару на 5,5% и был продан за 1,4 доллара. Данный показатель считается самым низким в истории королевства за последние 30 лет. Хотя цена на сырую нефть упала, себестоимость золота возросла.

Обнародовано также предварительное отношение к референдуму. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер расценил вопрос следующим образом: "Для Европы и Британии это скорбный день".

На своей странице в twitter вице-канцлер Германии Зигман Габриэль написал: "Для Европы это плохой день".

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб сказал: "Прошу вас, скажите, что я сплю и вижу плохой сон!".

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро назвал результаты "прискорбными" для Британии: "Евросоюз продолжит свою деятельность. Наряду с этим, структура должна в ближайшее время отреагировать на это и завоевать доверие людей. Ждать нельзя".

Член парламента Нидерландов, ярый противник потока мигрантов в Европу Герт Вилдерс выступил с иной позиции: "Ура, Британия! Сейчас наш черед. Наступило время референдума в Нидерландах".

Выход Британии из Евросоюза можно также расценивать как победу консервативной политической общественной встречи в стране.

В канун референдума, прошедшего в 2014 году в изъявившей желание покинуть королевство Шотландии, британская королева Елизавета II и Консерватиивная партия выглядели более активно, выступая против данного процесса и делали заявления.

Очень интересно, что в вопросе о "brexit" Консерватиивная партия заявила о нейтралитете, а королева вообще не отреагировала на вопрос. Даже после объявления результатов референдума, королева не выразила никакого отношения.

Другим привлекшим внимание моментом стал тот факт, что население Северной Ирландии и Шотландии проголосовало за продолжение членства в союзе.

В канун прошедшего два года назад в Шотландии референдума руководство Евросоюза заявило, что в случае выхода из состава королевства страна не сразу будет принята в членство союза.

Безусловно, данное заявление союза повлияло на результаты прошедшего в Шотландии референдума. 55,3% участников референдума проголосовали за то, чтобы остаться в составе королевства, а 44,7% - были против.

Активизировалась также известная партия Северной Ирландии - партия Шинн Фейн. Данная организация уже на протяжении долгих лет борется за объединение с Ирландией. Хотя несколько лет назад они и отказались от вооруженной борьбы, все же продолжают вести мирную борьбу. Председатель партии Деклан Кирни сказал: "Результат референдума в корне изменил политическую картину. Мы усилим свою деятельность, направленную на проведение референдума и существование общей границы в Ирландией".

Он считает, что правительство Британии не может представлять интересы населения Северной Ирландии, проголосовавшей за сохранение членства королевства в союзе.

Таким образом, объединившись с находящейся в составе Евросоюза Ирландией, Северная Ирландия также намерена обеспечить свои национальные интересы.

Поэтому, можно предположить, что хотя в шотландском вопросе правительство Британии и воспользовалось Евросоюзом, в случае проведения Северной Ирландией аналогичного референдума, поддержка союзом официального Лондона маловероятна.

Прогнозируя вступление Турции в членство Евросоюза в 3000 году, правительство Британии своей неспособностью видеть результаты прошедшего 23 июня 2016 года референдума продемонстрировало недальновидность с политической точки зрения. Также подтвердился вред построения связанной с продолжением членства королевства в Евросоюзе пропаганды над Турцией.

С учетом политической культуры Европы, уход в отставку премьер-министра Дэвида Кэмерона и его правительства после поражения на референдуме, был ожидаем. Д.Кэмерон заявил о своей отставке и отставке правительства через три месяца, и отметил необходимость в новом лидере королевства. Он также отметил, что результаты референдума не приведут к коренным изменениям в жизни британцев.

В связи с выходом Великобритании из Евросоюза можно выдвинуть следующие доводы:

- Демократия довольно легко может решить самый проблемный вопрос;

- Политические партии своевременно отвечают на социальный заказ населения;

- В политических отношениях Европы и мира произойдут изменения;

- С точки зрения легкого выхода из структуры, выяснилось, что Евросоюз является хрупкой структурой;

- Доверие к международным структурам уменьшится;

- Недолюбливающие Евросоюз силы увеличат активность для расширения и усиления раскола в союзе;

- Интерес к организации, где нет Великобритании, уменьшится;

- Данная политическая кампания внесла в политический лексикон слово "brexit";

- Подтвердилась необходимость реформ в существующем уже на протяжении 65 лет Евросоюзе;

- Возросла обеспокоенность относительно существования британского королевства.