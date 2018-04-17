Бомбардировка Сирии - новое послание США миру - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ США и его союзники спустя год провели в Сирии новую воздушную операцию. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение нанести воздушные удары по Сирии в связи с использованием режимом Башара Асада химического оружия в Думе.

Уместно напомнить, что вопрос о выводе химического оружия из Сирии возник на повестке после гибели сотен людей близ Дамаска в августе 2013 года. Тогда западные страны утверждали, что химические атаки могли осуществить только правительственные войска. Даже была достигнута соответствующая договоренность между США и Россией по выводу из Сирии химического оружия. По графику, химическое оружие должно было быть доставлено в порт Латакия до 31 декабря 2014 года. Однако военные операции в стране несколько затормозили перевозку. В ту пору Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразила готовность вывести и уничтожить последнюю партию химического оружия из Сирии. Была распространена информация о вывозе отравляющих веществ из порта Латакия на датском судне Ark Futura и доставке их на американский корабль Keyp Rey. Сообщалось, что действующая на этом судне лаборатория утилизирует эти вредные вещества.

Как известно, в августе 2016 года проект резолюции о применении химического оружия в Сирии был рассмотрен на заседании Совбеза ООН. В проекте резолюции, подготовленном США, отмечалось, что лица, группы и организации, применившие химическое оружие, должны быть привлечены к ответственности. Члены Совбеза ООН, в том числе и Россия, одобрили этот документ. В своем выступлении в декабре 2016 года Дональд Трамп, намекая на Сирию, заявил:

"Мы должны оставить попытки свержения режимов в неизведанных для нас странах. Какое нам дело до этих стран? Вместо этого нам необходимо уничтожить ИГ и другие террористические группировки. Разделяющее с нами эту цель любое государство является нашим союзником".

Д.Трамп подчеркнул тогда важность прекращения разрушительного вмешательства и хаоса. В то время было понятно стремление Трампа достичь договоренности с Россией по вопросу сирийского режима. Даже тиражировались новости о возможной встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Башаром Асадом. Однако 4 апреля 2017 года ситуация кардинально изменилась. В результате бомбежки, осуществленной ВВС Сирии сирийского города Хан Шейхун в провинции Идлиб погибли около 100 человек, 27 из которых дети, свыше 300 человек получили ранения. Распространилась информация, что режим Башара Асада использовал химическое оружие с содержанием хлористого газа.

После событий в Хан Шейхуне Трамп с прискорбием отметил: "Это кардинально изменило отношение к Сирии и Асаду".

Утром 7 апреля 2017 года США выпустили с судов в Средиземном море 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Отметим, что эта военная база считается местом пребывания боевиков ливанской "Хезболлы" и проиранских боевиков.

Сообщалось о нахождении там 4-й танковой дивизии Асада, свыше 300 танков и артиллерийских установок, а также 7000-10000 военнослужащих. Эта база находилась в 40 километрах юго-восточнее Хомса, почти в центре страны. На военной базе в Шайрате несли службу истребители МиГ-23 и Су-22 российского производства. Согласно распространенной информации, в целом, на базе находились 30 боевых самолетов. Сообщалось, что в результате бомбежки Шайрата было уничтожено 9 самолетов.

7 апреля 2018 года было применено химическое оружие в городе Дума в провинции Восточная Гута, находящемся под контролем повстанцев. Сообщалось о том, что в результате химической атаки погибли около 80 человек, более 1000 человек отравились. Большинство пострадавших - младенцы и малолетние дети. Страны Запада во главе с США обвинили в этом преступлении режим Башара Асада. Президент Франции заявил, что имеет неопровержимые доказательства применения химического оружия, а президент Турции заявил, что он направил связанную с этим видеозапись своему российскому коллеге Владимиру Путину. После этих событий Трамп заявил, что подобное не останется безнаказанным. Написанные им в преддверии атаки месседжи в Twitter, давали основания предполагать о нанесении неожиданного удара, что и произошло впоследствии. Россия заявила, что не была оповещена по данному вопросу.

Таким образом, 14 апреля были нанесены удары по 3 целям, относящимся к режиму Башара Асада:

1) Научно-исследовательский центр в Барзе (этот военный объект был центром исследования, развития и производства химического и биологического оружия Сирии, считаясь "сердцем" производства химического оружия для режима Башара Асада);

2) амбар химического оружия на западе Хумуса (основной военный объект по производству зарина в Сирии);

3) расположенный близ второго объекта командный центр вместе с оружейным амбаром и химическим оружием.

В операции участвовали военные суда, подводные лодки и боевые самолеты США, Великобритании и Франции. В целом, было выпущено 105 ракет, 76 из которых попали в Барзу. Пентагон заявил о том, что были нанесены удары по всем намеченным целям. Но при этом ни одна из ракет не попала в зону безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме. Ракеты были выпущены с британской военной базы в Акротири на греческом Кипре.

По сути, операция, проведенная под руководством США, является показателем усугубления положения по сирийскому вопросу.

Поэтому к этому вопросу следует подходить с трех разных точек зрения.

Во-первых, что принесла, или, что сулит в будущем эта операция США и ее союзникам? В последнее время казалось, что США были больше заняты обучением боевиков террористических группировок РПК/YPG-PYD. Веровавшие в московскую пропаганду, полагали, что ключ к решению сирийской проблемы находится в руках Кремля. США, Франция, Великобритания и поддерживавшие их в этом союзники звуками ракет напомнили о себе надеявшимся на решение сирийского конфликта под управлением Москвы. Стало ясно, что Запад не желает сохранения режима Башара Асада, или намерен полностью его обезоружить.

Эта военная операция может считаться серьезным предупреждением Ирану и России. Если выпущенные в апреле 2017 года "Toмагавки" стали ответом на российские ракеты, пущенные в Сирию с Каспия, то на этот раз это можно расценивать как пресечение намерений Кремля укрепиться в регионе. Белый Дом хочет доказать, что события в регионе могут найти свое решение лишь при его участии.

В преддверии ракетного удара по Сирии возникла сумятица на российском финансовом рынке, рубль подешевел по отношению к доллару. Иными словами, США ударили по Сирии ракетами, а по России – долларом. Велика вероятность, что все внимание после этой операции будет сосредоточено на Женевских встречах. Этой акцией США в то же время поставили Россию перед фактом. Тем самым Америка показала всему миру, что Россия – ненадежный гарант, поскольку именно Кремль выступал в роли адвоката Башара Асада по вопросу вывода химического оружия из Сирии. Кремль оказался в затруднительном положении и ввиду санкций, введенных в отношении России в связи с отравлением химическим оружием экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Получается, что Россия и сирийский режим махнули рукой на договоренности о неприменении химического оружия. Этим Запад заставил всерьез задуматься тех, кто верит в Россию.

Во-вторых, это связано с Россией и Ираном. Москва и Тегеран утверждают, что были приглашены в Сирию режимом Башара Асада. Они считают правительство Асада легитимным. Однако события, подтвердившие угрозу Асада для международной безопасности, вызовут серьезные проблемы у его защитников. Иными словами, применение в Думе химического оружия может вылиться в новые санкции в отношении Ирана и России.

В-третьих, примечательна позиция Турции и сотрудничество Анкары с Москвой и Тегераном по сирийскому вопросу. Эта операция, словно, дает понять о наличии альтернативного союза США-Великобритания-Франция в противовес союзу Турция-Иран-Россия. Иран и Россия поддерживают Асада, оказывая всяческое содействие в целях сохранения его режима.

Официальная Анкара с первого дня называет Асада врагом своего народа, горячо приветствуя военную операцию 14 апреля. Турция заявляет об угрозе сирийских террористов безопасности страны и проводит военные операции для защиты целостности своих границ. Эти действия Турции встречают поддержку союзников страны по НАТО, а также России и Ирана. Турция – единственная из вышеупомянутых стран имеет границу с Сирией. Это оправдывает антитеррористические операции Турции и позицию страны относительно режима Башара Асада. Анкара никогда не скрывала от США, Великобритании, Франции, Ирана, России и международной общественности свое отношение к режиму Асада и террористам РПК/YPG-PYD. А значит, Турция в сирийском вопросе честнее и искреннее остальных. Турция защищает свою территориальную целостность и борется с террористами.

Последние события дают основание полагать, что военное противостояние крупных держав в Сирии может привести к весьма печальным последствиям, поскольку очевидно, что в Сирии между двумя супердержавами развернулась борьба за влияние. Расширение военных операций в перспективе может ужесточить столкновения между союзом, возглавляемым США, и пророссийским блоком. Поэтому можно предположить, что эти силы, желая избежать потерь и ввязывания в длительный конфликт, согласятся на решение сирийской проблемы в политической плоскости. Иначе не исключено возникновение в регионе новых очагов конфликта.