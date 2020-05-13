Безграничная ложь - об участии армян в борьбе с фашизмом - КОММЕНТАРИЙ

Ложь - проявление невоспитанности, а из уст народного лидера - подлинная трагедия. Изрекая лживые заявления, армянские лидеры становятся антипримером для будущих поколений, что называется, ломают ориентиры, обрекая молодежь на трагедии. Они порождают целые поколения людей с покалеченной системой ценностей. Отношение армянских СМИ и официальных лиц страны к великой победе над фашизмом лишний раз подтверждает сказанное.

9 мая праздновалась 75-я годовщина события, предрешившего исход Второй мировой войны. Азербайджан сыграл исключительную роль в достижении победы в Великой Отечественной войне. В те годы Баку поставлял горючее на фронт. Трудно представить боевые действия танков, самолетов и прочей военной техники без бакинской нефти. В Азербайджане было сформировано 87 истребительных батальонов, 1 124 отряда самообороны. В 1941-1945 годах на фронт ушли более 600 тысяч отважных сынов и дочерей Азербайджана.

В годы войны на долю нашей страны приходилось три четверти поставок нефти и нефтепродуктов на фронт. 70-75% нефти и 85-90% бензина в СССР добывались в Азербайджане. В 1941-1945 годах Азербайджан поставил 70 миллионов тонн нефти и 22 миллиона тонн бензина. Николай Байбаков, долгие годы возглавлявший нефтегазовую промышленность СССР, заявлял, что победа Советского Союза над фашизмом во многом была обеспечена за счет азербайджанской нефти.

Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский неоднократно подчеркивали, что азербайджанские нефтяники, бесперебойно обеспечивая фронт топливом, сыграли решающую роль в победе над фашистами. "В каждом боевом ударе бесстрашных соколов, в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецко-фашистскими силами немалая доля успеха принадлежит бакинским нефтяникам", - писал Константин Рокоссовский.

"Из Азербайджана на фронт неисчерпаемым потоком шли грузовые поезда с высоким качеством бензина, оружия, боеприпасов и продовольствия", - писал маршал Советского Союза А.А.Гречко.

Тот факт, что Гитлер рвался в Баку, желая завладеть бакинской нефтью, и документальная хроника, на которой он запечатлен разрезающим торт с изображением Баку и бакинской нефти, красноречиво свидетельствует о значимости азербайджанского "черного золота" во Второй мировой войне.

Об участии Азербайджана, доблестных сынов и дочерей нашей страны в победе над фашизмом написано много. А что же армяне? Какой вклад внесла Армения в годы Великой Отечественной?

Эта тема стала предметом манипуляций и измышлений армянских властей. На сайте Lragir была опубликована статья "Почему Россия умаляет роль армян в Отечественной войне?".

"Во Второй мировой войне участвовало 650 тысяч армян, погибло 350 тысяч армян. В 1939 году в СССР проживало около 2 миллионов армян, в том числе 1,3 миллиона - в Армянской ССР..." Приведенные в статье цифры говорят об уровне автора. Получается, Армения понесла на войне большие потери - то есть из 2 миллионов армян на фронте погибли 350 тысяч. Очевидно, что цифры завышены. Ни для кого не секрет, что наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесли Беларусь и Украина. Это неоспоримый факт. К тому же среди 1,3 миллионов были пожилые, дети и непригодные к воинской службе. То есть из 1,3-миллионного населения Армении почти половина ушла на фронт и полегло там более половины.

В те годы почти половину населения Армении составляли тюрки (азербайджанцы). Так, скажем, в годы войны в Армянской ССР было 200 сел, большинство жителей которых были тюрками. К примеру, из села Арданыш (ныне село Артаныш Красносельского района) Чемберекского района Гёйчинского уезда на войну ушли 260 азербайджанцев. 169 из них пропали без вести, 29 вернулись, а остальные погибли. По приблизительным подсчетам, на войну из Армении ушло 283 тысячи тюрок (азербайджанцев).

За минувшие 150 лет армянские идеологи старательно извращают историю Османской империи и государства Каджаров (нынешний Иран). По сути, армяне были пешками в игре крупных сил с этими государствами.

Известно, что "Дашнакцутюн" воевал против османов, пустив в ход оружие российского производства. Эта террористическая организация никогда не скрывала своей антиазербайджанской и антитурецкой направленности. С 1907 по 1960 год "Дашнакцутюн" был членом социалистического интернационала, а после 1996 года действовал в статусе наблюдателя. С 2002 года членство этой организации было восстановлено. Неоспоримые исторические факты и документальные свидетельства подтверждают активную роль "Дашнакцутюн" в оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана.

Возвеличенный армянами до статуса героя Гарегин Нжде был истинным врагом тюрок. Он родился 1 января 1886 года в Нахчыванском уезде Иреванской губернии. В 1902 году поступил на юридический факультет Петербургского университета, в 1904 году оставил учебу и примкнул к армянским националистам. Переехав в Иран, обучался в организованной дашнаками военной школе, а затем поступил в офицерскую школу в Софии. После окончания школы присоединился к одному из армянских вооруженных отрядов во главе с Мурадом Себастаци. Впоследствии Гарегин вступил в ряды "Дашнакцутюн" и получил прозвище Нжде. В 1909 году прибыл на Кавказ за оружием и был арестован. Однако в 1912 году вышел на свободу и вернулся в Болгарию. Участвовал в Первой Балканской войне против Османской империи, командовал добровольческим армянским отрядом из 272 человек.

Он был одним из лидеров идеологии "армянства", "цехакронизма", имевшей откровенную антитюркскую направленность.

"Ни дня без войны с тюрками", - гласил девиз Гарегина Нжде.

На этой фашистской, полной вымысла, идеологии выросло не одно поколение армян. В их числе – нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший в интервью телеканалу "Мир" о том, что гордится именем своего деда Никола, воевавшего в рядах советских войск. Армянский премьер поделился фотографией деда, подпись под которой гласит: "Никол Пашинян, 1913-1943, 138-я дивизия 554-го мотострелкового полка". А затем последовали комментарии, из которых явствует, что Никол Вартанович Пашинян воевал в рядах нацистов в легионе Нжде.

Позже было проведено журналистское расследование, которое установило, что Никол Пашинян, родившийся 23 декабря 1913 года в Енокаванском районе, сотрудничал с вражескими силами и был убит.

Выходит, нынешний премьер Армении и армянские СМИ тиражируют ложь, вводя людей в заблуждение. Люди с ущербной, извращенной системой ценностей, веками вскармливаемые ложью, по сути, стали заложниками этой идеологии.

Ныне армянская пресса взяла антироссийский крен. Выступая с антироссийской риторикой, армянские журналисты заявляют, что, дескать, именно армяне сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне и понесли немыслимые потери. Без тени стеснения приводится цифра в порядка полумиллиона. О подрывной деятельности армян во времена войны известно не понаслышке, к Пашиняну и Нжде можно смело приплюсовать и Микояна.

Ложь порождает беды. Ложь из уст лидеров - трагедия этноса. Некогда идея "армянства" служила интересам крупных держав. По сути, эти интересы остались неизменными и по прошествии веков. Армянские шовинистические идеи по-прежнему отравляют поколения. И особенно пагубно, когда подобные идеи звучат на государственном уровне.