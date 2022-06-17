Без открытия Зангезурского коридора в регионе будут невозможны мир и сотрудничество

18:18

Историческая победа Азербайджана во второй Карабахской войне коренным образом изменила геополитический, геоэкономический ландшафт Южно-кавказского региона, а также создала здесь благоприятную среду для нового сотрудничества. В частности, в том контексте, что Азербайджан, как победившая в войне сторона, выдвинул конкретные инициативы и предложения для сотрудничества, мира и заявил о готовности предпринять практические шаги, чтобы перевернуть страницу вражды между Арменией и нашей страной, развивать региональное сотрудничество, кооперацию.

Сотрудничество в таком формате имеет основополагающее значение для стабильности и прогресса в регионе, и больше всего в этом на Южном Кавказе нуждается Армения. Потому что Азербайджан до сих пор даже без сотрудничества с Арменией был лидирующей страной в регионе по показателям развития, еще больше упрочил этот статус своими устойчивыми достижениями, реализовал многочисленные транснациональные проекты. Анализ последних 30 лет превратил в аксиому вывод о том, что Армения без сотрудничества с Азербайджаном и Турцией не сможет встать на путь реального развития или реализовать какой-либо проект транснационального характера. В этом смысле предложения Азербайджана о мире и развитии взаимоотношений в послевоенный период можно рассматривать и как путь спасения для Армении.

Никол Пашинян

Все это прекрасно известно армянскому обществу, власти, которой оно выдало мандат. Тем не менее эта страна вместо того, чтобы принимать реалии региональной интеграции, строить новые экономические связи, открывать транспортные коридоры, все еще остается верной своей старой привычке и предпочитает придерживаться "синдрома отрицания". Это можно увидеть и в контексте Зангезурского коридора. Создание Зангезурского коридора нашло отражение в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Кроме того, в подписанном 11 января 2021 года трехстороннем заявлении также предусмотрено открытие и введение в эксплуатацию Зангезурского коридора.

Несмотря на все это, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью каналу "Аль-Джазира" заявил, что о Зангезурском коридоре речи не идет, а в трехстороннем заявлении от 10 ноября говорится только о Лачинском коридоре. Хотя в пункте 9 того же заявления отмечается: "Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана". Эти новые транспортные коммуникации включают в себя именно Зангезурский коридор, и Армения в соответствии с официально взятым на себя обязательством должна обеспечить открытие данного коридора.

Армения должна учитывать, что в соответствии с заявлением от 10 ноября Азербайджан создал условия для обеспечения беспрепятственной связи между Арменией и карабахскими армянами через Лачынский коридор. Суверенитет над Лачынским коридором находится под юрисдикцией Азербайджана, что закреплено в международных документах и еще раз подтверждено в заявлении от 10 ноября. Сейчас, если Армения не выполнит свои обязательства по Зангезурскому коридору в предусмотренном порядке, Азербайджан будет вынужден закрыть Лачынский коридор. Азербайджан не намерен терпеть подобный дисбаланс в связи с коридорами.

Азербайджан еще раз на самом высоком уровне предупредил мировую общественность о задержке открытия Зангезурского коридора, коммуникаций со стороны Армении. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному мировому порядку", отметил, что прошло более полутора лет после подписания Арменией акта о капитуляции, но, к сожалению, до сих пор не обеспечена связь с Нахчываном, что является нарушением соответствующего положения трехстороннего заявления.

"В то же время мы ждем, что Армения будет соблюдать положения подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления, связанные с открытием коммуникаций, чтобы Азербайджан имел связь с Нахчыванской Автономной Республикой. Прошло более полутора лет после подписания Арменией акта о капитуляции, но, к сожалению, до сих пор это сообщение не обеспечено. Это неприемлемо. Во-первых, это – нарушение Арменией положений трехстороннего заявления, что создает в регионе своего рода дисбаланс. Потому что Азербайджан взял на себя обязательство по обеспечению беспрепятственного сообщения между Арменией и Карабахским регионом Азербайджана, где проживает армянское население. Таким образом, уже полтора года армяне пользуются Лачынской дорогой и имеют беспрепятственное сообщение. Азербайджанцы же не могут пользоваться дорогой, проходящей через территорию Армении, Зангезурским коридором, соединяющим нас с Нахчываном. Это несправедливо, и мы не согласимся с этим", - заявил президент Азербайджана.

Это предупреждение президента Ильхама Алиева также означает, что если Армения продолжит нарушать свои обязательства по Зангезурскому коридору, эта страна, а также армяне, оставшиеся в Карабахе на территориях, контролируемых российскими миротворческими силами, лишатся Лачынского коридора. Не так уж и сложно представить, к каким последствиям это приведет.

Подход Азербайджана также заключается в том, что выполнение обязательств по открытию Зангезурского коридора, является основой установления мира и спокойствия в регионе. Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума, особо отметил, что скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов регионального мира в будущем: "Если нам не будет предоставлено это сообщение, то говорить о мире будет трудно, и все усилия Азербайджана, направленные на сосуществование и налаживание нормальных соседских отношений с Арменией, окажутся безуспешными. Еще раз хочу отметить: это важный вопрос, Азербайджан вправе требовать это. Во-первых, правительство Армении подписало соответствующее Заявление. Во-вторых, Азербайджан победил в войне, и как страна, пострадавшая от оккупации, мы имеем моральное право требовать это".

Открытие Зангезурского коридора - требование не только Азербайджана, но и мировой общественности. Потому что эта новая коммуникация, имеющая большое значение не только на Южном Кавказе, но и во всей Евразии. Так что попытки Армении сопротивляться коридору напрасны, и Азербайджан в конечном итоге добьется своего.

С другой стороны, Зангезурский коридор, будучи одним из основных столпов регионального мира, также сыграет важную роль в развитии экономических, торговых связей между государствами региона, а также в избавлении самой Армении от продолжающейся почти 30 лет изоляции. Потому что транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, проходящие через Зангезур, не только объединят весь тюркский мир, но и создадут дополнительные возможности для Армении. Это крайне важно для Армении, пребывающей в тяжелом социально-экономическом положении. Именно поэтому Армения вместо того, чтобы чинить препятствия, должна быть наиболее заинтересована в скорейшем введении в эксплуатацию Зангезурского коридора.

В Армении должны учитывать, что Азербайджан неоднократно заявлял о готовности перевернуть страницу и покончить с враждой и нацелен на будущее, где обеспечиваются развитие и сотрудничество в регионе с участием всех соседних стран. В этом контексте Азербайджаном предпринимаются практические шаги по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Это должно быть правильно оценено и в Армении, предприняты адекватные шаги с ее стороны для сотрудничества. В противном случае наиболее проигравшей стороной станет сама Армения. Это полностью подтверждает и ее 30-летняя история.

Аналитическая группа Report