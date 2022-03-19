Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения

Наибольший ущерб от войны терпят мирные жители. Защита их прав в вооруженном конфликте является основополагающим принципом. Главы государств или воюющие стороны, нарушающие эти принципы, считаются военными преступниками международного масштаба. Часто вспо

Больше всего от войн страдают мирные жители, поэтому защита их прав в вооруженном конфликте является основополагающим принципом. Главы государств или воюющие стороны, нарушающие эти принципы, считаются военными преступниками международного масштаба. Часто вспоминается Нюрнбергский процесс, военные преступления сербских властей в Боснии и Герцоговине.

Решением международного трибунала власти Сербии были приговорены к различным срокам лишения свободы. Парламент Сербии, приняв резолюцию в 2010 году, принес извинения мусульманскому населению за резню, устроенную армией боснийских сербов в Сребренице 15 лет назад. 25 апреля 2013 года тогдашний президент Сербии Томислав Николич заявил: "Я на коленях прошу прощения за всю Сербию из-за тех преступлений, которые были совершены в Сребренице. Прошу простить за преступления, что были совершены от имени нашей страны и нашего народа".

Война не длится вечно, она рано или поздно заканчивается. После окончания войны и вооруженных столкновений начинается этап наказания виновных.

Права мирных и гражданских лиц во время войны и вооруженных столкновений охраняются рядом международных законов и нормативных актов. Одним из них является международное гуманитарное право, цель которого хоть каким-то образом свести к минимуму страдания и лишения гражданского населения. В Гаагских конвенциях, Женевской конвенции 1949 года и дополнительных протоколах к ним, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных документах содержатся положения о военных конфликтах.

Среди цель и задач международного гуманитарного права также ограничения воюющих сторон в выборе методов и средств ведения боя, международно-правовая защита жертв войны, охрана гражданских объектов и объектов культурного наследия, примирение военной необходимости и охраны общественного порядка с уважением к человеку, защита интересов нейтральных государств и т.д.

До 10 ноября 2020 года Азербайджан находился в состоянии войны с Арменией. В течение 30 лет Армения удерживала оккупированные территории, до этого осуществив этнические чистки и жестокость против гражданского населения Азербайджана, уничтожала школы, больницы, детские сады, дома культуры и другие гражданские объекты, административные здания, жилые дома. Во время оккупации Карабаха армянские военные совершили преступления и против гражданского населения нашей страны.

17 марта 1994 года в окрестностях Ханкенди ВС Армении был сбит иранский самолет, на борту которого находились сотрудники посольства Ирана в Москве и члены их семей. В результате преступления, совершенного армянскими военными, погибли 19 пассажиров, включая 9 детей, и 13 членов экипажа.

В ходе 44-дневной Отечественной войны с Азербайджаном Армения подвергала ракетному обстрелу азербайджанские города, расположенные за много километров от зоны боевых действий, в том числе Гянджу, Барду, Мингячевир.

В результате этих обстрелов погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 наших сограждан получили ранения, был нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым зданиям, 288 транспортным средствам. К сожалению, ни нынешние, ни прежние власти в Армении не осуждены за содеянные преступления. В отличие от Армении, Азербайджан никогда не держал на мушке гражданское население и гражданские объекты.

17 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спортсменами заявил, что Азербайджан вел войну достойно, соблюдая все законы военного времени. "Мы поквитались с врагом на поле боя. Азербайджан всегда руководствовался принципами гуманизма, хотя в 44-дневной войне наша армия была в состоянии уничтожить любой гражданский объект, препятствующий продвижению военных. К тому же армянские подразделения намеренно дислоцировались в гражданских объектах. Предпринимались очевидные попытки спровоцировать нашу страну, но все происки армян оказались тщетными. Азербайджан воевал достойно, что признали военные эксперты всего мира. Мы вели войну исключительно на поле боя, мастерски и умело. Азербайджан освободил свои земли от оккупации, изгнал агрессора. Отстаивая справедливую позицию, встав на защиту своей страны, азербайджанский солдат дал отпор врагу, выстоял в тяжелом испытании и одержал достойную победу", - сказал президент Ильхам Алиев.