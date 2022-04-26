Азербайджан-Кыргызстан: Прошлое, настоящее и будущее

Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном имеют древнюю историю, в первую очередь, у обеих стран одинаковые тюркские корни, что делает схожим язык общения, культуру и традиции. Это подтверждает удачное сотрудничество обеих стран в рамках таких организа

Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном уходят в историю, ко временам Великого Шелкового пути. Страны имеют общие тюркские корни, отсюда и схожесть в языке, культуре и традициях. В наши дни к этому прибавилось и удачное сотрудничество обеих стран в рамках таких организаций, как Организация Тюркских Государств и ТЮРКСОЙ.

Тесные связи между странами были заложены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. В 1993 году состоялся его первый визит в Кыргызстан, что стало основной точкой отсчета развития отношений между двумя странами после обретения ими независимости.

В августе 1995 года Гейдар Алиев посетил Кыргызстан в рамках III саммита глав тюркоязычных государств.

Между двумя странами подписано более 2 десятков соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая Договор о дружбе и сотрудничестве между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Особое значение Кыргызстан, как и Азербайджан, придает восстановлению Великого Шелкового Пути. Кыргызстан был среди подписантов "Основного многостороннего соглашения по международному транспорту для развития коридора Европа-Кавказ-Азия", которое было принято на конференции в Баку в рамках проекта ТРАСЕКА в 1999 году.

Официальные лица в Кыргызстане не раз заявляли, что Шелковый путь внес весомый вклад в экономический и культурный обмен между Востоком и Западом и это может стать антикризисной политикой, сильным конкурентным преимуществом для стран, которые находятся вдоль Шелкового пути.

Тесное сотрудничество продолжилось после прихода к власти нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Визит Президента Кыргызстана Садыра Жапаева в Азербайджан в апреле 2022 года вынес отношения с Азербайджаном на новый уровень. Во время визита были подписаны 11 документов, которые охватывают разные сферы. Но самым значимым среди них стал договор о стратегическом партнерстве, в котором две страны подтвердили свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, взаимно поддерживая суверенитет, независимость, территориальную целостность и нерушимость международно признанных границ друг друга.

Двустороннее экономическое сотрудничество было одним из самых важных вопросов среди обсуждаемых во время этого визита. В подписанном договоре о стратегическом партнерстве говорится, что Баку и Бишкек изучат вопрос об учреждении Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане и Торгового дома Азербайджана в Кыргызстане. Это говорит о том, что между странами существует огромный потенциал, который еще предстоит реализовать.

Азербайджанская сторона стала изучать эти возможности еще в феврале 2022 года, когда делегация, состоящая из представителей министерств экономического блока и предпринимателей, посетила Кыргызстан. В ходе встреч состоялись презентации торгового, инвестиционного и туристического потенциала Азербайджана и Кыргызстана.

"Сутью стратегического партнерства является наличие такого межгосударственного взаимодействия, которое позволяет партнерам, объединив усилия, достичь жизненно важных внутренних и внешнеполитических целей. Таким образом, «стратегическое партнерство» включает в себя 5 основных составляющих, которые отличают его от других типов международных отношений",- заявил Report доктор исторических наук, проректор Дипломатической академии МИД КР, экс-спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Зайнидин Курманов.

Эксперт считает, что в первую очередь, стратегическое партнерство требует наличие явных общих целей, задач и интересов. Во-вторых, такое партнерство отличается своей продолжительностью и постоянством во времени. В – третьих, цели в стратегическом партнерстве должны быть многомерными и распространяться в сферах экономических, политических и военных интересов. В-четвертых, стратегическое партнерство должно иметь глобальный уровень. И, в – пятых, стимулы и цели должны иметь такой характер, которые они не могут быть достигнуты в других типах международных отношений.

"Размышляя о будущем стратегических отношений между тюркскими народами надо понимать, что важное значение в развитии этих отношений как никогда играют исторические и гуманитарные исследования, труды ученых, которые сближают наши народы, сохраняют для нас память о братстве наших народов. Обсуждая какие-то проблемы тюркские государства не должны забывать о нашем происхождении, истории, традициях, общей судьбе и общем будущем",- заключил он.