Армянский фактор в Казахстане - события в Караганде - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Народная мудрость гласит: "Правда, как оса, лезет в глаза". Печальное событие, произошедшее в Караганде в новогоднюю ночь, волей-неволей напомнило дни минувшие. Казахстан и Азербайджан связывают нити судьбы и истории, а потому мы не могли остаться в стороне от происходящего.

А случилось вот что… В ночь на 1 января 2019 в ресторане "Древний Рим" произошла драка, в результате которой 23-летний казах скончался от ножевого ранения, трое получили различные телесные повреждения. Казалось бы, бытовщина, если бы не состав участников драки. Постановлением специализированного следственного суда Караганды в отношении Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надырбекова Каира Хамитовича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Четвертый подозреваемый – Нарек Гурурян скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

Сразу после происшествия распространилась информация о том, что потасовка носила межнациональный характер, однако прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев опроверг ее. В заявлении прокурора подчеркивается, что определенные люди пытаются посеять межнациональную рознь и смуту в стране. Прокурор заявил, что лица, намеренно совершающие подобные деяния, будут привлечены к ответственности по соотвествующим статьям уголовного кодекса. Местная полиция уже возбудила уголовные дела по статьям "убийство" и "хулиганство". События всколыхнули общественность Казахстана. Сотни жителей страны провели акцию, требуя наказать преступников. Они обвинили представителей армянской диаспоры в совершении убийства. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана, честь им и хвала, сразу же взяли ситуацию под контроль, утихомирив страсти вокруг случившегося. Нам же, в свою очередь, хотелось бы верить в то, что потасовка не носила межнациональный характер, а произошла на банальной бытовой почве, как уверяют местные правоохранительные органы, но пока не представлено каких-либо убедительных доводов… Бесцеремонное поведение армянской диаспоры, совершенное ее представителями очередное убийство вынудило нас сделать краткий экскурс в события далекого и не столь отдаленного прошлого, изложив свои мысли на сей счет.

Предполагается, что некоторые силы в стране ополчились конкретно против президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Еще летом 2016 года на севере страны некая группа под названием "Армия освобождения Казахстана" объявила войну Назарбаеву. Вечером 5 июля того же года в Актобе были ограблены две оружейные лавки, произошла перестрелка между экстремистами и военными. В ту пору "Армия освобождения Казахстана" выступила в международных СМИ с заявлением, в котором взяла на себя всю ответственность за случившееся. Причиной демарша были указаны поправки в Земельный кодекс Казахстана, предусматривающие сдачу земель в стране иностранцам сроком на 25 лет. После принятых в мае 2016 года поправок ряд крупных городов Казахстана – Актобе, Актау, Семей, Жанаозен и Кызылорду охватили акции протеста. Впоследствии президент Казахстана своим указом наложил вето на поправки к Земельному кодексу.

Обратившись к народу, Нурсултан Назарбаев заявил, что попытки осуществить в Казахстане "украинский сценарий" будут жестко пресекаться: "Казахстанцы не хотят украинских событий, я это знаю, пусть все слышат. А кто хочет их сюда принести, мы примем самые жестокие меры — и не говорите потом, что я не предупреждал".

Тогда в Актобе была совершена антитеррористическая операция, в ходе которой были убиты 11 и ранены 10 человек, двое были задержаны. Есть вероятность, что некоторых не устраивает схожесть позиции Назарбаева и Москвы в отношении к новым властям в Армении.

Во время нашумевшего вопроса о новом генсеке ОДКБ Казахстан был одним из тех, кто выступил против решения армянских властей. Следует отметить, что в этом военном альянсе, как в ЕАЭС, Казахстан отличается принципиальной, независимой позицией - устраивает это кого-то или нет. Есть вероятность, что в отместку определенные круги хотят посеять смуту и беспорядки в Казахстане. А за сценарием далеко ходить не надо. В кладовой армян всегда наготове неоднократно опробированный сценарий переворотов, хаоса и смуты. Уж в чем-в чем, а в этом им не занимать. Поэтому на наш взгляд, отнюдь не случайно, что в событиях в Караганде упоминаются представители именно армянской диаспоры.

Стоит отметить, что казахи всегда отстаивали свое национальное достоинство. Когда в 1986 году Горбачев отправил в отставку первого секретаря компартии Казахстана Кунаева, назначив на его место никогда не работавшего в Казахстане представителя иной национальности – Геннадия Колбина, молодежь страны устроила стихийные митинги с 16 по 19 декабря, протестуя против этого решения. Руководство СССР ввело 50-тысячное войско в Казахстан, чтобы подаваить всколыхнувшие страну акции протеста. По некоторым данным, в результате погибли около 150 человек.

Возможно, кого-то не устраивает принципиальная позиция Нурсултана Назарбаева по нагорно-карабахскому конфликту. Президент Казахстана неоднократно заявлял, что азербайджанские земли должны быть освобождены из-под оккупации. Он также делал заявления в связи с Арменией и в ЕАЭС, призвав эту страну действовать в рамках международно признанных границ. В прошлом году Нурсултан Назарбаев заявил о готовности Казахстана выступить посредником в нагорно-карабахском урегулировании. В то время слова президента Казахстана вызвали шквал негодования в Армении. Армянский депутат Теван Погосян заявил, что, дескать, его страна никогда не примет посредничество Назарбаева ввиду его проазербайджанской позиции: "Назарбаев должен попросить разрешение у Еревана. Ныне совершенно очевидны его позиция в отношении Азербайджана и поддержка Баку. Поэтому его желание быть посредником в карабахском вопросе не будет принято в Армении". В данном случае, вопреки народной мудрости, глупость бездонна. Комментарии, как говорится, излишни.

Напомним, что в 2017 году торговый оборот между Арменией и Казахстаном составил 8 млн 985 тыс. 700 долларов. Эта цифра является своего рода эквивалентом, численным выражением отношений между ними.

Ну и напоследок приведем несколько примеров армянского вероломства. Общеизвестно, что армяне сеят хаос, куда бы ни ступала их нога. Это их умение уже стало уже притчей во языцех, снискав им дурную славу.

В 1918 году вслед за войсками российской империи, брошенными на подавление национал-освободительного движения в Туркестане, в Среднюю Азию потянулись и дашнаки. Они учинили чудовищную резню в Фергане, Коканде, Хиве и Бухаре. Исторические факты неопровержимо доказывают армянский след в этих ужасных преступлениях.

Всем известно, какие бесчинства творили армяне и на закате СССР – у всех на слуху их подстрекательства и самое непосредственное участие в кровавых событиях в азербайджанском Сумгайыте, узбекской Фергане, кыргызском Оше. Именно они были зачинщиками и ключевым звеном кровавого террора в этих городах.

Нам искренне хочется верить в то, что убийство в Казахстане было совершено на бытовой почве. Но участие в нем многочисленных представителей армянской диаспоры наводит на определенные подозрения.

Они пропитаны ненавистью к тюркам, о чем открыто заявляют. Именно армяне – главные действующие лица кровавых преступлений в тюркских странах. История тому свидетель. Напомнив об армянских предательствах и их оголтелой ненависти к тюркам, мы хотели предупредить и информировать. Не зря говорят, предупрежден - значит вооружен. На наш взгляд, участие нескольких представителей армянской диаспоры в убийстве одного и ранении трех человек в кровавом эпизоде в Караганде отнюдь не случайно…