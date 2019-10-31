Антитурецкие санкции - армянское лобби и РKK/YPG-PYD как рычаги давления - КОММЕНТАРИЙ

Хотя лоббирование и является вполне себе законным действом, но все же не должно превосходить государственные интересы. Тем не менее, вопреки здравому смыслу, деятельность лоббистов наносит ущерб союзническим отношениям США.

На протяжении многих лет армянское лобби в США ведет подрывную деятельность против Турции и Азербайджана. Наглядным тому примером является принятие 907-й поправки, которая остается в силе до сих пор. После обострения ситуации в Сирии, армянское лобби в США с жаром и пылом вновь приступило к своей грязной кампании против Турции. Деяния армян говорят о том, что они не просто враги Турции, но и настоящие пособники Сатаны. Плодом их происков стало принятие в Палате представителей Конгресса США двух антитурецких резолюций, одна из которых касается признания пресловутого "геноцида армян". Автором этой резолюции является член Демократической партии, проармянский конгрессмен из Калифорнии Адам Шифф. За принятие резолюции проголосовали 405 конгрессменов, против – 11.

"Мы стали свидетелями принятия 29 октября Конгрессом двух антитурецких резолюций. Хочу сказать, что эти резолюции не обладают ровным счетом никакой силой, и мы не признаем их. Буду откровенен: пусть сами пляшут под свою дудку", - гневно заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С критикой в адрес Конгресса обрушился и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Этот постыдный документ, служащий разменной картой в политической игре, не имеет никакой правовой основы для нашего правительства и народа", - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции "смелым шагом".

Стоит отметить, что впервые за 40 лет Белый дом не дал рекомендаций Конгрессу по данному вопросу, хотя раньше подобные инициативы пресекались еще в Нижней палате. Резолюция №296 предусматривает преподнесение в американских школах событий 1915 года в Османской Турции в качестве "геноцида". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица страны неоднократно призывали к исследованию этих событий историками, заявляя о недопустимости их политизирования.

Помимо резолюции, Нижней палатой Конгресса США был принят пакет санкций в отношении Турции. За его принятие проголосовали 403 конгрессмена, против – 16. Авторами проекта являются председатель комитета по иностранным делам Нижней палаты Конгресса Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол. Санкции введены в связи с проведением Турцией совместно с Национальной армией Сирии антитеррористической операции "Источник мира" с целью создания зоны безопасности на севере Сирии. Санкции предусматривают отсрочку продажи оружия Турции и налагают определенные финансовые ограничения. Документы вступят в силу после утверждения Сенатом и Дональдом Трампом.

Особо привлекает внимание тот факт, что оба документа были приняты в день провозглашения Турецкой Республики и очередной годовщины оккупации Арменией Зангиланского района Азербайджана. Это лишний раз доказывает предвзятость и несправедливость позиции Конгресса США. Выходит, что американские конгрессмены либо не знакомы, либо же попросту игнорируют резолюции Совбеза ООН. Или просто доллары армянского лобби затмили им разум.

Ведь общеизвестно о четырех резолюциях Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту, в которых содержится призыв незамедлительного прекращения военных действий в регионе и вывода армянских оккупационных войск с захваченных районов Азербайджана. Это резолюции №822, 853, 874 и 884. Однако на протяжении 26 лет эти резолюции остаются невыполненными. И это при том, что Штаты являются одним из посредников нагорно-карабахского урегулирования.

По сути, резолюции Нижней палаты противоречат договоренности, достигнутой по итогам состоявшейся 17 октября встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майклом Пенсом. Документ состоит из 13 пунктов. Согласно договоренности, в случае прекращения Турцией антитеррористической операции Америка снимет санкции. Однако, видимо, происки пособников Сатаны оказались весомее здравого смысла и союзнических отношений между США и Турцией.

Напомним, что с 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию "Источник мира" на севере Сирии. После договоренности, достигнутой между США и Турцией, Штаты должны были устранить санкции в отношении Турции, вмененные 14 октября. Во всяком случае такое поручение дал министерству финансов президент США Дональд Трамп: "Я поручил министру финансов Стивену Мнучину устранить все санкции в отношении Турции, введенные с 14 октября". Из санкционного списка были исключены фамилии министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Более того, после встречи между президентом Турции и вице-президентом США Трамп поблагодарил Эрдогана за содействие: "Нас с президентом Эрдоганом связывают хорошие отношения. Он сделал нужную работу для своей страны. Мы с ним вскоре увидимся".

В свете начавшегося процесса нормализации американо-турецких отношений резолюции Конгресса стали громом посреди ясного неба. МИД Турции счел их противоречащими духу союзничества, выступив с решительным протестом. "Это противоречит духу союзничества НАТО и договоренности по Сирии, достигнутой 17 октября с американской администрацией", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

Отметим, что накануне министры иностранных дел Турции, России и Ирана приняли участие в работе комитета по выработке новой конституции Сирии. На встрече в Женеве принимал участие и спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсон. Стороны подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии и согласились совместно действовать во имя стабильности в стране до полного искоренения террористов.

Уместно будет напомнить о том, что согласно американо-турецкой договоренности, террористы РKK/YPG-PYD в течение 120 часов должны были покинуть сирийско-турецкую границу протяженностью 414 км и глубиной 32 км. Однако после встречи президентов Турции и России террористам была дана отсрочка еще на 150 часов. По договоренности, террористы YPG должны были до вечера 29 октября вывести свои войска к востоку и западу от зоны проведения операции "Источник мира". Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что террористы РКК/YPG-PYD покинули буферную зону в Сирии.

Ну и наконец 13 ноября ожидается официальный визит Эрдогана в США. Разумеется, на повестке встречи будут и две антитурецкие резолюции. Ранее президент Турции поведал о письме, адресованном ему Дональдом Трампом, отметив, что непременно возьмет его на встречу со своим американским коллегой.

Интересно, чем же продиктовано принятие антитурецких резолюций в столь судьбоносный момент нормализации отношений между США и Турцией?! Резолюции пока не вступили в силу, но уже сейчас совершенно очевидно, что они призваны оказать давление на Анкару. Понятно, что Америка всячески стремится воспрепятствовать сближению Турции и России, и в первую очередь, в сирийском вопросе. В то же время ход событий говорит о том, что в этом вопросе Вашингтон сделал ставку не на того игрока, намного отстав от Москвы и оставшись в итоге с носом, и теперь путем шантажа и угроз пытается наверстать упущенное. Получается, Белый дом использует террористов и армянское лобби в качестве инструментов и рычагов давления на Турцию и Азербайджан. Примечательно, что аналогичные рычаги идут в ход и в предвыборной гонке в самой Америке.

Так или иначе, развязка событий произойдет не далее, как через две недели. Как говорится, поживем – увидим…