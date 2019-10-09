Эксперт: Амулсарское месторождение - экологическая бомба для Азербайджана и Армении - КОММЕНТАРИЙ

Если армянский премьер Никол Пашинян под давлением США даст разрешение на добычу золота в Амулсарском месторождении, то экологическая беда может настигнуть и азербайджанский Нахчыван посредством проникновения цианида натрия в сточные воды. Об этом заявил Report российский эксперт Евгений Михайлов.

"Пока международное сообщество пытается помочь разобраться в многолетнем противостоянии Азербайджана и Армении по поводу оккупированного Ереваном Нагорного Карабаха, новым правительством Армении готовится, на мой взгляд, экологическая бомба для населения обеих стран", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, разговор идет о золоторудном месторождении в армянском Амулсаре.

"Независимые экологи бьют тревогу по поводу того, что премьер Пашинян уже фактически склонил голову под давлением американцев, которые недвусмысленно намекнули о том, что разрешение на добычу золота в Амульсаре укрепит взаимные отношения и экономическое положение Армении", - подчеркнул эксперт.

Он указал, что лицензию на разработку обнаруженного в 2006 году месторождения получила компания LydianArmenia,которая является дочерней компанией Lydian Internatioanl Limited - геологоразведочной корпорации из Великобритании, за которой стоят американцы.

Политолог отметил, что разработка месторождения грозит экологической катастрофой в первую очередь курортному городу Джермук и озеру Севан.

"Также необходимо напомнить, что рядом проходит граница Азербайджана, куда могут попасть воды, отравленные цианидом натрия, который активно используется при разработке золоторудных месторождений", - сказал Е.Михайлов.

По его мнению, сегодня на правительство Пашиняна оказывает колоссальное давление бывший американский посол в стране Ричард Миллс.

Российский эксперт Евгений Михайлов Создаётся впечатление, что с приходом Никола Пашиняна Армения превращается в колонию США, которой неинтересно, что экология в указанном районе будет полностью развалена

"Судя по всему, Пашинян вот-вот намерен сдаться. Возникает логичный вывод о его политической дееспособности, так как он нормально воспринимает предложения о том, что для добычи золота американцами может использоваться цианид натрия. Создаётся впечатление, что с приходом Никола Пашиняна Армения превращается в колонию США, которой неинтересно, что экология в указанном районе будет полностью развалена, впрочем как и экономика, так как совершенно очевидно, что в будущем все целебные воды станут отравленными и на озеро Севан никто не приедет отдыхать", - сказал Е.Михайлов.

Он отметил, что в случае, если армянский пример под давлением американцев даст разрешение на добычу золота, то экологическая беда настигнет и азербайджанский Нахчыван.

"Однако, судя по всему, новые политики Еревана об этом не думают и более того, скорее всего, этого и желают. То, что им наплевать на собственное население - это факт, а вот лишний раз навредить Азербайджану в угоду американцев - это уже большая политика и получение вознаграждения со стороны Сороса и иных заинтересованных в сохранении конфронтации силах", - считает российский эксперт.

По его мнению, Баку сегодня самому необходимо принимать срочные меры для предотвращения экологической катастрофы в регионе.

"Если это удастся, то и население Армении в указанных регионах будет заочно благодарно руководству Азербайджана за спасение от решений собственных правителей, которые не оправдали ожиданий простого народа", - резюмировал Е.Михайлов.