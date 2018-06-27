Алматы - "зеленая столица" Казахстана - РЕПОРТАЖ

Алматы. 27 июня. REPORT.AZ/ Алматы - один из самых ярких городов Казахстана, его гордость и достоинство, бывшая столица страны.

Наиболее ранее упоминание об Алматы встречается в джунгарских хрониках XVII века, когда данный регион Казахстана находился под джунгарским правлением, в качестве стоянки тюркских и монгольских кочевников "Гурбан-Алиматай" ("урочище, где стоят три яблони"). Дословно название города переводится как "Яблоневый".

В период VIII-X веков Алматы представлял собой серию поселений и являлся одним из пунктов маршрута "Великого Шелкового пути". Официально Казахстан считает годом учреждения города 1016 год.

В период 1927-1936 годов Алматы была второй столицей Казахской ССР, а затем с 1936 по 1991 годы - непосредственно столицей республики.

Солнечный, уютный, утопающий в зелени - это абсолютнейшая правда - Алматы со своими многочисленными парками, скверами и фонтанами раскинулся у подножий хребтов Тянь-Шаня. И если с одной стороны над городом возвышаются горные гряды, то с другой к Алматы подступает степь.

Сады, рощи, парки, бульвары, цветники занимают свыше восьми тысяч гектаров городской территории. Не случайно Алматы называют "городом-садом".

Кок-Тобе

Гора Кок-Тобе ("Зеленый холм"), расположенная непосредственно близко к городу - излюбленное место туристов, благодаря отличной смотровой площадке, с которой можно наблюдать и за дневным, и за ночным Алматы. Добраться к этой достопримечательности, расположенной на высоте 1130 метров над уровнем моря, можно на канатной дороге, с которой также можно обозревать весь город. Отметим также, что на склоне горы стоит еще одна достопримечательность Алматы - Алматинская телевизионная башня.

Интересно, что на территории стран СНГ именно на Кок-Тобе впервые поставлен памятник британской группе The Beatles группой энтузиастов.

Спорткомплекс Медео

Всемирно известный каток и крупнейший в мире высокогорный комплекс для спортивных видов с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысяч кв. м был открыт в 1972 году. За все время существования комплекса на нем было поставлено свыше 200 мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин, благодаря чему спорткомплекс получил прозвище "фабрика рекордов". Лед на катке сделан из кристально чистой горной воды.

Данный комплекс является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.

Парк Первого Президента

Известный дендропарк - излюбленное место отдыха алматинцев. В парке, где расположен крупнейший в городе фонтан, постоянно проводятся различные мероприятия, в том числе яблоневые фестивали и спортивные марафоны.

В число достопримечательностей и достоинств города также входят метрополитен города, который был открыт в 2010 году, лыжный курорт Чимбулак, парк 28 героев-панфиловцев, погибших в битве за Москву в период Великой Отечественной войны, Исламский культурный центр и так далее.

Евразийский медиафорум

На момент посещения Алматы в городе проходил XV Евразийский медиафорум под председательством председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента, старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой. Данное мероприятие уже получило мировую известность, под сенью которого собираются известные и маститые журналисты, эксперты, политологи и политики.

Интересно, что медиафорум вернулся в Алматы спустя восемь лет. В этом году мероприятие посетили более 800 гостей из 60 стран, что стало рекордом для медиафорума. Слоган мероприятия в этом году - "15 лет эволюции: как меняется мир".

Наряду с этим в рамках медиафорума прошел ряд мастер-классов для СМИ с участием ряда знаменитых журналистов и специалистов.

Участники и гости медиафорума смогли обсудить широкий спектр вопросов, в том числе глобальное переустройство мира, последствия информационной революции и роль инвестиций, как движущей силы экономического объединения стран.