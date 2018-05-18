Акции протеста в Армении - 10-дневное испытание для правительства - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вот уже 10 дней, как Никол Пашинян возглавляет правительство Армении. В народе говорят "без десятков и счету нет".

17 мая состоялось первое заседание правительства Армении в новом составе. Никол Пашинян во второй раз председательствовал на заседании. За эти десять дней ему довелось встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита ЕАЭС в Сочи. Стороны обменялись любезностями, выразив намерение продолжить стратегическое партнерство.

Этот период запомнился также акциями протеста в Ереване. Так, 16 мая прошли акции протеста с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маркаряна. Протестующие обвинили мэра в неэффективной деятельности и нежелании отчитаться перед народом. Сторонники Тарона Маркаряна провели акцию в его поддержку. Мэр поблагодарил их, и призвал разойтись по домам. А журналистам он заявил, что уходить с поста не намерен. 17 мая, отвечая на вопрос журналистов об отставке столичного мэра, Никол Пашинян отметил, что было бы неверно так скоро распрощаться со всеми.

В то же время группа граждан с плакатами "Свободу политзаключенным!", "Сасна црер" провела акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры. Они потребовали отставки генпрокурора Артура Давтяна. Участники акции выкрикивали лозунги "Прокурор, уходи!", "Свободу политзаключенным!", но главный прокурор заявил, что уходить не намерен. Накануне состоялся суд над группировкой "Сасна црер", ранее вынесенное решение осталось в силе. Сторонники группировки в знак протеста провели акцию, заночевав в раскинутых на улице палатках. Напомним, что 17 июля 2016 года члены группировки "Сасна црер" совершили вооруженное нападение на здание Пост-патрульной службы в Ереване, взяв в заложники 6 человек. Среди заложников был и замначальника полиции, генерал-майор Вартан Егизарян. Сообщалось об убитых и раненых среди сотрудников полиции во время вооруженного инцидента. Тогда Никол Пашинян явился на место происшествия. Члены вооруженной группировки требовали выпустить на свободу Жирайра Сефиляна и сложения полномочий Сержа Саргсяна с поста президента, требуя у него сдачи власти народу. Глава общественного объединения "Новая Армения" Жирар Сефилян был приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы, другие члены организации были осуждены на 2-5,5 лет.

16 мая Никол Пашинян выступил с инициативой освобождения политзаключенных: "Лица, осужденные из-за своей политической деятельности, должны быть выпущены на свободу". Наряду с этим, Никол Пашинян разделил политзаключенных на две категории: тех, чья деятельность повлекла людские потери, и тех, кто действовал без людских потерь. По мнению Никола Пашиняна, вторая категория может быть амнистирована, участники первой, куда входят члены вооруженной группировки "Сасна црер", действия которых в июле 2016 года привели к гибели трех полицейских в Ереване, для получения заветной свободы должны быть привлечены к общественным слушаниям с участием родственников погибших сотрудников правоохранительных органов. Накануне заседания правительства 17 мая Пашинян заявил журналистам, что в этом вопросе важно формирование общественного мнения: "Самое худшее, это формирование общественного мнения о целенаправленности подобных акций. Полагающие, что мы отворим двери исправительных учреждений и выпустим заключенных на свободу, подходят к вопросу неверно". Значит, Никол Пашинян выступил против тех, кто хотел свержения Сержа Саргсяна силовым путем.

Накануне состоялась акция протеста и перед резиденцией премьер-министра. Сотрудники военных комиссариатов собрались у входа в здание Кабинета министров с требованием отменить процесс оптимизации, обернувшийся массовыми отставками. А таксисты частично перекрыли главный столичный проспект. Они требовали упорядочения процесса лицензирования, отмены штрафов за нарушения правил дорожного движения и платы за парковку. Представители импортеров автомобилей тоже собрались перед зданием резиденции главы правительства с требованием повысить 10-дневный срок таможенного оформления. Работники Агаракского медно-молибденого комбината бастуют с требованием повышения зарплаты. Их примеру последовали и рабочие Араратской золотоизвлекающей фабрики. Акцию протеста провели и работники Араратского цементного завода. Они потребовали повысить их зарплаты, составляющие 50-80 тыс. драм (100-160 долларов) и выдать их до 20 мая. Этот завод принадлежит противнику Сержа Саргсяна, стороннику Никола Пашиняна, председателю партии "Процветающая Армения" и парламентской фракции "Царукян" – Гагику Царукяну. 25 мая ожидается его встреча с работниками завода.

Несомненно, акции протеста будут продолжены. Однако продолжающиеся в стране акции еще до первого заседания нового правительства могут свидетельствовать и об иной подоплеке событий. С этой точки зрения, цели подобных акций разнятся. Протестующие, выразившие вотум доверия Николу Пашиняну, хотят с подобными акциями напомнить главе правительства о своих требованиях и проблемах. Определенная группа протестующих требует обратить внимание на проблемы и безотлагательно решить их, покуда ситуация не изменилась. Разумеется, есть и желающие претворить в жизнь свои политические амбиции. К ним относится группировка "Сасна црер". Примкнув к апрельско-майским акциям протеста, ее сторонники надеются добиться освобождения лидеров группировки. Однако разочаровавшись после высказываний Никола Пашиняна, они решили продолжить акции. Акции проводятся и против силы в лице Гагика Царукяна, некогда оппозиционера, а ныне приближенного к власти. Можно сказать, что подобные акции нацелены на внесение раздора между Пашиняном и Царукяном, и раскол правящей элиты. Так или иначе, проверяется выносливость правительства Никола Пашиняна, исполнение данных им обещаний, определяется подход к решению проблем, иными словами, новое правительство проходит, своего рода, испытание.

По сути, в мировой практике новоизбранному президенту или главе правительства негласно дается 100 дней испытательного срока. Не прошло и 10 дней правления Никола Пашиняна, а страну захлестнули акции протеста, которые могут быть расценены как стремление зарубежных сил или реваншистов обеспечить свои интересы. Если интересы этих сил не будут обеспечены, в перспективе в Армении могут возникнуть предпосылки для противостояния. Можно сказать, что эти силы пытаются сформировать у общественности мнение о неисполнении Николом Пашиняном данных обещаний. Они уже сейчас готовятся к внеочередным парламентским выборам. Иными словами, началась кампания против Пашиняна.

17 мая Никол Пашинян так прокомментировал акции протеста: "Наши попытки решить все проблемы могут обернуться неудачей. Неверно требовать одновременно нескольких отставок. Мы должны решать проблемы поэтапно".

Обратившись к гражданам Армении, он призвал прекратить акции неповиновения с 15:00 17 мая. Тем самым Никол Пашинян проявил дальновидность.

На пороге внеочередные выборы в Армении. Доверие Николу Пашиняну и возглавляемому им правительству, ослабевает. Это походит на песочные часы. Сумеет ли новое правительство, разрушив прежнюю систему, на которой страна зиждилась свыше 20 лет, и за которой стоит Россия, построить новое? Акции протеста в стране, новому правительству которой нет и десяти дней от роду, могут быть расценены как продолжение революции. Следует учесть, что Республиканская партия, ранее правившая в Армении, нынче в оппозиции. Во время акций протеста они не воспользовались своими силами. У них есть и финансы, и покровители. Слабость сторонников Пашиняна или недоверие к ним дадут благодатную почву для реваншистов. А это означает перетекание из одной бархатной революции в другую.