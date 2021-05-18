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Афганистан послеамериканского образца – призрачный шанс на мирную жизнь – КОММЕНТАРИЙ 

Афганистан послеамериканского образца – призрачный шанс на мирную жизнь – КОММЕНТАРИЙ  Конфликты в различных уголках мира возникают из-за столкновения интересов великих держав. Одной из стран, на территории которой непрерывно ведутся вооруженные конфликты, является Афганистан. 19 августа 1919 года эта страна отмежевалась от Британской импер
Аналитика
18 мая 2021 г. 17:57
Афганистан послеамериканского образца – призрачный шанс на мирную жизнь – КОММЕНТАРИЙ 

Конфликты в различных уголках мира возникают из-за столкновения интересов великих держав. Одной из стран, на территории которой непрерывно ведутся вооруженные конфликты, является Афганистан. 19 августа 1919 года эта страна отмежевалась от Британской империи и провозгласила свою независимость.

Однако даже в годы пребывания в составе Британии афганцы вели вооруженную борьбу с колониализмом. В 1979 году противоречия между США и бывшим СССР привели к началу нового конфликта в Афганистане. Противоречия сохранились и после краха СССР.

НАТО ввело войска в Афганистан после теракта в США 11 сентября 2001 года. Тем самым был дан “толчок” к продолжению гражданской войны в стране. В результате деятельности сил НАТО власть "Талибана" была свергнута. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, признавшие Исламский Эмират Афганистан (ныне - Исламская Республика Афганистан), 22 сентября того же года разорвали отношения с этой страной. На смену этой власти выборным путем пришли другие. "Талибан" официально не управляет Афганистаном уже на протяжении почти 20 лет. Однако по неофициальным сведениям контролирует половину территории страны.

Экс-президент США Дональд Трамп обещал вывести войска из ряда стран, в том числе из Афганистана. Его путем последовал и нынешний глава Белого дома Джозеф Байден. По сообщению Report, вооруженные силы США и НАТО официально стали покидать Афганистан с 1 мая. По сводке Пентагона, 60 американских военных покинули Афганистан 1 мая, а вслед за ними пределы страны покидают 7 000 военнослужащих НАТО.

Стоит отметить, что НАТО выводит свои силы из Афганистана с 2011 года. За 20 лет военных действий в Афганистане американцами было израсходовано более 2 триллионов долларов. За это время США потеряли 2 442 военнослужащих, 20 666 были ранены, потери НАТО составили 1 144 военнослужащих.

Какие проблемы может породить вывод натовцев из Афганистана? В последнее время мелькают сведения о переговорах "Талибана" с официальными представителями США и Афганистана. Публикуются также данные о контактах России с представителями этого движения. Выходит, "Талибан" больше не считается террористической организацией?! Региональные страны, в том числе и Китай, обеспокоены выводом иностранных войск из Афганистана. Официальный Пекин назвал “поспешным” шагом выход американских военных из этой страны, заявив, что это породит проблемы для мирного процесса в Афганистане. Даже Россия не скрывает своего беспокойства. 27 апреля министр обороны России Сергей Шойгу посетил соседний с Афганистаном Таджикистан. Он рассказал о проведении военных учений между Россией и Таджикистаном. Ранее состоялись совместные российско-таджикские военные учения. 16 мая президент России Владимир Путин дал поручение о подписании соглашения с Таджикистаном по созданию регионального объединения систем ПВО. 8 мая Владимир Путин принял в Москве своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона.

Между тем, США могут разместить свои войска в Афганистане на границе с Ираном. Так или иначе, Белый дом не выступал с официальным заявлением по этому поводу. Очевидно, государства Центральной Азии обеспокоены возможным обострением ситуации в регионе. Недавний инцидент на границе Кыргызстана и Таджикистана, в результате которого погибли мирные жители, дает основания судить о том, сколь хрупка ситуация в регионе.

В целом, иностранная военная интервенция в Афганистане как в 1979 году, так и в 2001 году, обернулась возникновением новой социальной, политической и военной ситуации. Даже после вывода советских войск из страны сохранилась напряженная обстановка. Разгорелась гражданская война. Аналогичный случай произошел и в период правления "Талибана". После свержения власти "Талибана" в 2001 году, гражданская война не прекратилась, люди продолжали покидать насиженные места. "Талибан" противопоставил себя официальным властям страны.

Нынче американские военные и силы НАТО покидают Афганистан. Многие озадачены вопросом о том, придут ли к власти "талибы"?! Не исключено, что в этом случае страну могут охватить события предшествующих лет. Выходит, Афганистан сотрясают проблемы как при стороннем вмешательстве, так и при выходе внешних сил из страны. Неофициальные источники сообщают о наличии в рядах "Талибана" более 50 тысяч опытных бойцов. США сформировали в Афганистане армию нового, более современного образца. Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи усомнился в способности афганцев обезопасить себя самостоятельно. Очевидно, этим продиктован неожиданный визит директора ЦРУ Уильямса Бернса в Афганистан. Предполагается, что он обсудил с официальными лицами Кабула военные возможности местных сил после вывода иностранных войск. Накануне директор ЦРУ заявил о наличии риска восстановления влияния ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане после вывода американских войск.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в 11 провинциях Афганистана действует ядро “Аль-Каиды”, а более половины территории страны контролируется "Талибаном". Сообщается, что число боевиков ИГИЛ в этой стране составляет до 4 тысяч человек.

Хотелось бы обратить внимание еще на один вопрос, связанный с Афганистаном. По неофициальным данным, после вступления сил НАТО в Афганистане двадцатикратно увеличилась площадь, засеянная наркотическими растениями. Сообщается, что Афганистан обеспечивает более 80 процентов спроса на мировом рынке опиума.

Возникает резонный вопрос - какое благо принесли внешние силы за 42 года своего пребывания в Афганистане? Очевидно, что никакое. Мирная жизнь в стране не воцарилась ни с приходом иностранных сил, ни после их вывода. За последнее столетие Афганистан не знал покоя. Сперва страна жила под британским владычеством, затем сюда вошли советские войска, а после них явились американцы. В течение века гражданам Афганистана не позволяют решать свои проблемы самостоятельно. И маловероятно, что ситуация изменится после вывода американских войск...

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Версия на английском языке Afghanistan after withdrawal of US, NATO troops - vague chance for peace - COMMENTARY
Версия на азербайджанском языке ABŞ və NATO-nun gedişindən sonra Əfqanıstan - sülh üçün yaradılan şans - ŞƏRH

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