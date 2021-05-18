Афганистан послеамериканского образца – призрачный шанс на мирную жизнь – КОММЕНТАРИЙ

Конфликты в различных уголках мира возникают из-за столкновения интересов великих держав. Одной из стран, на территории которой непрерывно ведутся вооруженные конфликты, является Афганистан. 19 августа 1919 года эта страна отмежевалась от Британской импер

Конфликты в различных уголках мира возникают из-за столкновения интересов великих держав. Одной из стран, на территории которой непрерывно ведутся вооруженные конфликты, является Афганистан. 19 августа 1919 года эта страна отмежевалась от Британской империи и провозгласила свою независимость.

Однако даже в годы пребывания в составе Британии афганцы вели вооруженную борьбу с колониализмом. В 1979 году противоречия между США и бывшим СССР привели к началу нового конфликта в Афганистане. Противоречия сохранились и после краха СССР.

НАТО ввело войска в Афганистан после теракта в США 11 сентября 2001 года. Тем самым был дан “толчок” к продолжению гражданской войны в стране. В результате деятельности сил НАТО власть "Талибана" была свергнута. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, признавшие Исламский Эмират Афганистан (ныне - Исламская Республика Афганистан), 22 сентября того же года разорвали отношения с этой страной. На смену этой власти выборным путем пришли другие. "Талибан" официально не управляет Афганистаном уже на протяжении почти 20 лет. Однако по неофициальным сведениям контролирует половину территории страны.

Экс-президент США Дональд Трамп обещал вывести войска из ряда стран, в том числе из Афганистана. Его путем последовал и нынешний глава Белого дома Джозеф Байден. По сообщению Report, вооруженные силы США и НАТО официально стали покидать Афганистан с 1 мая. По сводке Пентагона, 60 американских военных покинули Афганистан 1 мая, а вслед за ними пределы страны покидают 7 000 военнослужащих НАТО.

Стоит отметить, что НАТО выводит свои силы из Афганистана с 2011 года. За 20 лет военных действий в Афганистане американцами было израсходовано более 2 триллионов долларов. За это время США потеряли 2 442 военнослужащих, 20 666 были ранены, потери НАТО составили 1 144 военнослужащих.

Какие проблемы может породить вывод натовцев из Афганистана? В последнее время мелькают сведения о переговорах "Талибана" с официальными представителями США и Афганистана. Публикуются также данные о контактах России с представителями этого движения. Выходит, "Талибан" больше не считается террористической организацией?! Региональные страны, в том числе и Китай, обеспокоены выводом иностранных войск из Афганистана. Официальный Пекин назвал “поспешным” шагом выход американских военных из этой страны, заявив, что это породит проблемы для мирного процесса в Афганистане. Даже Россия не скрывает своего беспокойства. 27 апреля министр обороны России Сергей Шойгу посетил соседний с Афганистаном Таджикистан. Он рассказал о проведении военных учений между Россией и Таджикистаном. Ранее состоялись совместные российско-таджикские военные учения. 16 мая президент России Владимир Путин дал поручение о подписании соглашения с Таджикистаном по созданию регионального объединения систем ПВО. 8 мая Владимир Путин принял в Москве своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона.

Между тем, США могут разместить свои войска в Афганистане на границе с Ираном. Так или иначе, Белый дом не выступал с официальным заявлением по этому поводу. Очевидно, государства Центральной Азии обеспокоены возможным обострением ситуации в регионе. Недавний инцидент на границе Кыргызстана и Таджикистана, в результате которого погибли мирные жители, дает основания судить о том, сколь хрупка ситуация в регионе.

В целом, иностранная военная интервенция в Афганистане как в 1979 году, так и в 2001 году, обернулась возникновением новой социальной, политической и военной ситуации. Даже после вывода советских войск из страны сохранилась напряженная обстановка. Разгорелась гражданская война. Аналогичный случай произошел и в период правления "Талибана". После свержения власти "Талибана" в 2001 году, гражданская война не прекратилась, люди продолжали покидать насиженные места. "Талибан" противопоставил себя официальным властям страны.

Нынче американские военные и силы НАТО покидают Афганистан. Многие озадачены вопросом о том, придут ли к власти "талибы"?! Не исключено, что в этом случае страну могут охватить события предшествующих лет. Выходит, Афганистан сотрясают проблемы как при стороннем вмешательстве, так и при выходе внешних сил из страны. Неофициальные источники сообщают о наличии в рядах "Талибана" более 50 тысяч опытных бойцов. США сформировали в Афганистане армию нового, более современного образца. Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи усомнился в способности афганцев обезопасить себя самостоятельно. Очевидно, этим продиктован неожиданный визит директора ЦРУ Уильямса Бернса в Афганистан. Предполагается, что он обсудил с официальными лицами Кабула военные возможности местных сил после вывода иностранных войск. Накануне директор ЦРУ заявил о наличии риска восстановления влияния ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане после вывода американских войск.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в 11 провинциях Афганистана действует ядро “Аль-Каиды”, а более половины территории страны контролируется "Талибаном". Сообщается, что число боевиков ИГИЛ в этой стране составляет до 4 тысяч человек.

Хотелось бы обратить внимание еще на один вопрос, связанный с Афганистаном. По неофициальным данным, после вступления сил НАТО в Афганистане двадцатикратно увеличилась площадь, засеянная наркотическими растениями. Сообщается, что Афганистан обеспечивает более 80 процентов спроса на мировом рынке опиума.

Возникает резонный вопрос - какое благо принесли внешние силы за 42 года своего пребывания в Афганистане? Очевидно, что никакое. Мирная жизнь в стране не воцарилась ни с приходом иностранных сил, ни после их вывода. За последнее столетие Афганистан не знал покоя. Сперва страна жила под британским владычеством, затем сюда вошли советские войска, а после них явились американцы. В течение века гражданам Афганистана не позволяют решать свои проблемы самостоятельно. И маловероятно, что ситуация изменится после вывода американских войск...