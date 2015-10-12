​9 целей и 5 источников теракта в Анкаре - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 10 октября может считаться для Турции "кровавой субботой". Число погибших в результате теракта, совершенного близ железнодорожного вокзала в Анкаре, достигло 97 человек. Один из них палестинец. По информации, личность 92 погибших установлена. Тела 91 человека переданы семьям. Тела двух мужчин-камикадзе направлены на экспертизу.

В надежде на скорейшее выявление заказчика и исполнителей теракта, хотим поделиться с вами некоторыми предположениями касательно происшедшего.

Цель тех, кто стоит за этим терактом и превратил столицу 78-миллионного государства в кровавый город, заключается в следующем:

- Добиться отложения выборов. Теракт учинен во время предвыборной кампании, за 20 дней до проведения выборов в Великое национальное собрание Турции.

Некоторое время назад человек, представляющий себя в турецкой политике в качестве защитника прав народов, пользуясь кровавыми событиями для достижения своих целей, человек, исполняющий роль политика курдов, заявлял, что правительство не проведет выборы. Тогда гософициозы Турции заявили, что во что бы то ни стало осуществят эту политическую кампанию и проведут в стране демократические реформы.

- Добиться поражения на выборах правящей Партии справедливости и развития. Это также могут подтвердить прозвучавшие в день совершения теракта требования группы лиц об отставке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и попытки использования оппозицией этого события против властей.

- Дискриминировать на выборах правительство и этим нанести ущерб его влиятельности в стране и регионе.

- Нарушить стабильность в Турции и попытаться, чтобы эта страна попала в ту же ситуацию, что Сирия, Ливия и Ирак, так как действующих в этом направлении террористических группировок и их политических защитников не так уж и мало. Среди этих террористических группировок ИГ, ПКК, DHKC-P (Революционная партия - Фронт народного освобождения), а также коммунисты и другие левые силы. Цель подобных групп заключается в уничтожении Турции, ее расколе и построении "социализма". Для подобных групп гибель 100 или 200 тысяч мирных людей не представляет важное значение.

- Заставить нынешние власти пойти на переговоры с террористами, и в особенности с ПКК. Уже на протяжении долгого времени курдскими террористами и их политическими представителями управляет содержащийся в тюрьме на острове Имралы руководитель ПКК Абдулла Оджалан. Террористы также требуют освобождения их приговоренного к пожизненному заключению руководителя.

- Заставить правительство прекратить борьбу против ПКК. Несколько дней назад распространилась информация о готовности террористической группировки прекратить огонь в середине октября. В ответ официальные представители Турции заявили, что впереди тяжелая зима и, воспользовавшись прекращением огня, террористы хотят сконцентрировать свои силы. Вслед за этим последовал ответ, что этого не произойдет.

- Привлечь Турцию к наземным операциями против ИГ. Уже давно пытаются спровоцировать Турцию к началу наземных операций в Сирии. Официальная Анкара же для этого предлагает совместную деятельность союзников. Отмечается, что Турция может начать вместе со своими союзниками авиаудары по Сирии.

- Пытаются добиться беспорядков внутри страны на национально-этнической почве.

- Вынудить официальную Анкару пойти на уступки в российском и сирийском вопросах.

К пытающимся осуществить предполагаемые нами цели, можно отнести следующие силы:

Первым и основным из них считается ПКК - основная сила для обеспечения желаний курдских политиков. Даже в день происшедших в Анкаре кровавых событий эта группировка не прекратила нападений на турецкую армию и правоохранительные органы. Во время вчерашнего интервью телеканалу "Euronews", отвечая на вопрос корреспондента о том, почему ПКК нарушила режим прекращения огня в то время, когда появилась надежда на решение вопроса, представитель курдских политических сил сказал, что это нужно спросить у них (то есть у ПКК). И этим он нехотя обвинил ПКК.

Во-вторых, левые вооруженные формирования.

В-третьих, сюда также входят силы и войска, пытающиеся подчинить Турцию своим желаниям.

В-четвертых, ИГ. В конце сентября распространилась информация о подготовке данной террористической группировкой новых, связанных с Турцией планов. Согласно новой стратегии террористической организации, для нарушения стабильности в этой стране создадут новые ячейки и будет предпринята деятельность на пути приобретения новых финансовых источников.

Один из ответственных лиц западных разведывательных органов сказал, что ИГ планирует продолжить свою дальнейшую деятельность в трех направлениях. Сюда входят - присвоение территорий на египетском острове Синай и в Ливии, формирование финансовых источников и создание ячеек в целях нарушения стабильности в таких странах, как Турция, Иордания, Ливан и Саудовская Аравия, организация нападений на европейские страны и страны ближнего и дальнего зарубежья, учинение терактов.

В распространенном в прошлом месяце другом сообщении отмечалось об отправке ИГ и ПКК в Турцию камикадзе. В сообщении даже упоминались имена некоторых из них.

Кстати, хотелось бы довести эту информацию до вашего внимания. ИГ подготовил и отправил в Турцию 7 боевиков туркменского и арабского происхождения из иракских городов Талафер, Туз-Хурмату и Киркук. Они пересекли границы страны, сбрив усы и бороды.

Была дана информация о пятерых из них:

Брагим Мухаммед Селмо - террорист-смертник,

Дженгиз Рушит Аббас - въехал в Турцию месяц назад, 45 лет, один из лидеров ИГ,

Мухаммет Хусейн - въехал в Турцию 4 дня назад, 45-47 лет, из военного крыла ИГ,

Теймур Абдуррауф Муса - неделю назад приехал в Турцию из Туз-Хурмату, из военного крыла ИГ,

Эльмала Абу Амар - сирийского происхождения, въехал в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, предположительно террорист-смертник.

По информации, ПКК отправила семерых находившихся в горах террористов в Стамбул. Предположительно, они создадут беспорядки в турецком регионе Эгей.

В-пятых, действующее в Сирии крыло ПКК PYD (Партия демократического единства), поддерживаемое США и Россией.

Не излишне будет напомнить сказанные недавно президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом слова: "ИГ, YPG (Силы защиты народа), PYD - террористические группировки. Нас разочаровывает то, что в руках этих террористических группировок оружие (предусматривает Запад и его западных союзников - Report)".

И наконец, зачастую, учиняющая теракт организация берет ответственность на себя.

Несмотря на истечение с кровавых событий трех дней, никто не взял на себя ответственности. Поэтому, совершенное в Анкаре кровавое событие дает основание предположить, что Турцию планируют втянуть в новые игры.