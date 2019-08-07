150 млн манатов за полгода - государство потеряет или выиграет? - МНЕНИЕ

"При внесении поправок в Налоговый кодекс предполагалось достижение результатов по нескольким основным направлениям. Одно из них состоит в том, чтобы за счет освобождения от налогового бремени повысить социальное благополучие граждан, а второе - в поддержке инициатив по оформлению скрытой деятельности на рынке труда и субъектов частного предпринимательства".

Об этом Report заявил эксперт Центра экономического и социального развития Рашад Гасанов.

Хороший показатель для Азербайджана

По его словам, основной вопрос здесь заключается в обеспечении легальности трудовой деятельности путем снижения налоговой нагрузки: "Параллельно начато применение стратегии занятости в Азербайджане, в то же время намечены цели по "Стратегической дорожной карте". Широкие масштабы нелегального бизнеса формируют призыв к осуществлению комплексных мер в этом направлении".

По словам специалиста, мировая практика показывает, что полностью предотвратить подобные инициативы административными путями невозможно: "Параллельно здесь должны быть задействованы механизмы стимулирования. Одним из таких механизмов является освобождение граждан от налога на доходы до 8 тысяч манатов. Как известно, при заключении трудовых соглашений на рынке труда в ряде случаев наблюдаются обоюдные незаконные действия. Первый из них состоит в отсутствии оформления трудовых отношений, а второй - в сокрытии субъектами предпринимательства части текущего оборота с целью получения определенных льгот, в большинстве же случаев это вопрос сокрытия основной части доходов".

Эксперт Центра экономического и социального развития (CESD) Рашад Гасанов "Оставшиеся в распоряжении граждан 150 миллионов манатов в течение года эквивалентны средствам, выделенным на реализацию государственной программы адресной социальной помощи".

По словам Р.Гасанова, в ряде секторов субъекты получают высокую оплату за свои услуги: "Предоставление им льгот сформировало более благоприятную среду для легализации деятельности. В первой половине текущего года у граждан появилась возможность получить около 150 миллионов манатов, то есть возможность получать больше доходов”.

Он отметил, что это хороший показатель для Азербайджана: "Оставшиеся в распоряжении граждан 150 миллионов манатов в год равны сумме, выделяемой на реализацию государственной программы адресной социальной помощи. И это в 3 раза больше средств, выделенных на программу самозанятости. Все это оказывает благотворное влияние на благосостояние граждан”.

Освобождение от уплаты налогов не навсегда...

В соответствии с последними поправками в Налоговый кодекс, хозяйствующие субъекты негосударственного сектора, деятельность которых не связано с нефтегазовой сферой (частный сектор), освобождены от уплаты налогов с месячного дохода в размере до 8 тыс. манатов.

Комментируя Report эти поправки, директор Бакинского центра отчетов, эксперт в налоговой сфере Мехти Бабаев, отметил, что предусмотренные законодательством послабления и льготы имеют конкретную цель.

Он напомнил, что освобождение от уплаты налогов не навсегда: "Это стимулирующая мера, определенный метод, применяемый для достижения цели. В настоящее время нет серьезных изменений в удержании налогов от заработной платы работников нефтегазовой отрасли и тех, кто трудоустроен на государственных предприятиях и организациях, то есть нет серьезных изменений в налогообложении данной категории лиц. Однако работодатели хозяйствующих субъектов, не задействованных в нефтегазовой сфере и отвечающих критериям, позволяющим отнести их к негосударственному сектору, не облагают налогом зарплату работников в размере до 8 тыс. манатов. Цель состоит в легализации заработной платы работников частного сектора и избежании уклонений от налоговых выплат. Это предварительное условие".

Эксперт в налоговой сфере Мехти Бабаев "После определенного повышения зарплат, вероятно, вопрос освобождения от уплаты налогов будет пересмотрен".

М.Бабаев отметил, что при повышении зарплат увеличиваются и отчисления по соцстрахованию: "Платежи, обеспечивающие финансирование будущего социального благосостояния граждан, это выплаты по обязательному социальному страхованию. Для финансирования пенсий чаще всего используются источники выплат по социальному страхованию. Подоходный налог, как правило, не относится к сборам, направленным на обеспечение благосостояния. В будущем пособия работников по возрасту, инвалидности и в социальной сфере будут исходить из суммы выплат по обязательному социальному страхованию. По этой причине, полагаю, подоходный налог не станет серьезным источником для финансирования социального благосостояния. Удельный вес подоходного налога среди прочих не столь велик. Разумеется, основная задача - повышение заработной платы. После определенного повышения зарплат, вероятно, эти критерии и освобождения от налогов будут пересмотрены".

По мнению эксперта, здесь существуют и другие факторы: "Подавляющее большинство работников задействованы в государственном секторе. Большинство из них работают в нефтегазовом секторе и бюджетных организациях. То есть число нанятых по трудовым договорам превалирует в этих сферах. А это значит, что подавляющее большинство работников облагаются подоходным налогом. Большая часть работают в нефтегазовом и госсекторе. То есть госбюджет не столкнется с существенными потерями в результате освобождения от уплаты подоходного налога с ежемесячной зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов, это не столь существенные потери. То есть, на мой взгляд, изменение в кодексе - вполне разумное решение. Даже если бы в частном секторе было задействовано больше сотрудников, освобождение от налогов могло бы иметь определенное финансовое влияние на госбюджет. Цель здесь состоит в легализации заработных плат и восстановлении реальной суммы зарплат. Одним словом, 150 миллионов манатов за полгода - это не потеря, а доход государства".