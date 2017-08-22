100-миллиардный план Саудовской Аравии по Ираку - проект отрыва Багдада от Тегерана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Страны, расположенные на Среднем Востоке и в тысячах километрах от него, готовятся к "пост-ИГИЛовскому" периоду. Кто-то играет с оппозицией в регионе, гладя ее по головке, кто-то ведет переговоры с тамошними недоруководителями власти, кто-то пытается использовать террористов против солидных государств.

Некоторые пытаются относиться к вопросу с национальной гордостью.

Одно из самых активных в регионе государств - Саудовская Аравия. В первую очередь подчеркнем, что королевство долгие годы является главным союзником западных стран в регионе во главе с США. Поэтому при оценке предпринимаемых Саудовской Аравией шагов должен учитываться и этот фактор.

Две страны договорились заново открыть врата на границе в пункте Арар, которые были закрыты 27 лет. Эти врата закрылись в 1990 году после оккупации Кувейта бывшим лидером Ирака Саддамом Хусейном. Сейчас же планируется заново открыть врата с целью расширения сотрудничества в торговой сфере.

Губернатор иракской провинции Анбар Сухейб аль-Рави отметил, что это станет большим началом с точки зрения будущего сотрудничества.

Караван автобусов с более чем тысячей иракских паломников, желающих посетить священную Мекку, выехал в дорогу. Саудовский принц Фейсал Бин Халид встретил паломников с копиями "Корана".

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены в 2016 году. Саудовская Аравия открыла посольство в столице Ирака, Багдаде.

На прошлой неделе распространилась информация о проведении между Саудовской Аравией и Ираком переговоров на высоком уровне для укрепления сотрудничества. Так, королевство планирует принять 100-миллиардный финансовый проект по восстановлению Ирака. Это можно оценивать и как перекупку королевством Ирака у Ирана.

Ситуация в Ираке по сравнению с Сирией считается хорошей. После свержения С. Хусейна выросло влияние Ирана на Ирак. Немаловероятна роль Тегерана в назначении глав правительства этой страны.

Распространяются многочисленные новости об участии иранских военнослужащих в операциях по очистке территории Ирака от террористической группировки ИГИЛ. Даже говорится, что командующий спецподразделением "эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани чаще бывает в Ираке.

Из различных источников сообщается, что в Ираке находится более 40 тыс. военнослужащих Ирана. Официальный Тегеран, взяв за основу призыв, фетву аятоллы Сейида Али Систани, увеличил количество отправляемых в Ирак военнослужащих.

Сообщается, что количество вооруженных лиц "Хашди Саби", поддерживаемых Ираном в данной стране, достигает 80 тыс. Лидером его является Джамал Джафар Ибрагим по прозвищу Абу Мехди аль-Мухандис. Два месяца назад он, угрожая Саудовской Аравии, сказал: "Мы контролируем границу Ирака с Сирией. Мы продвинемся до городов Эр-Рияд и Джидда в Саудовской Аравии, рядом с нами будут наши братья-хуситы".

К слову сказать, родившийся в 1954 году Д. Джафар с 1977 года примкнул к партии "Дават", принявшей иранскую идеологию. После закрытия этой организации С. Хусейном он эммигрировал в иранский город Ахваз. После свержения С. Хусейна вернулся в Ирак. Д. Джафар считается "правой рукой" и главным советником генерала Касема Сулеймани. Он также известен как человек, контролирующий торговлю оружием между Ираном и Ираком.

Кроме того, между двумя странами также осуществляется множество экономических проектов. В целом, в последние 10-13 лет Иран смог обеспечить свое присутствие во всех сферах в Ираке.

А отношения между Саудовской Аравией и Ираком были лучше при власти С. Хусейна. Так как их объединяли враждебные отношения по отношению к Ирану. Даже, хотя во время войны с Ираном Саудовская Аравия открыто не поддерживала Ирак, во время 8-летней войны она выдала официальному Багдаду кредит в 25 млрд долларов с низкими процентами.

Однако нападение С. Хусейна на Кувейт привело к нарушению отношений между сторонами.

Хотя желание наладить отношения на Среднем Востоке считается положительным явлением, не исключается, что за этим стоят другие цели.

Вызывает сомнение, что Ирак продолжит свое существование в пределах существующей границы. Другими словами, будущее этой страны - на столе переговоров. Уже сейчас каждый хочет перехватить себе кусок.

С точки этнической сущности Саудовская Аравия более близка Ираку. Происходящее дает основание утверждать, что данный фактор иногда играет в процессах малую роль.

С учетом союзничества Королевства с США, тогда можно не исключать, что Белый дом согласится на то, чтобы на Ирак было потрачено 100 млрд долларов. Или же можно прийти к заключению, что официальный Вашингтон хочет отнять Ирак из рук Ирана посредством Саудовской Аравии.

На фоне нынешнего отношения с Тегераном активность Эр-Рияда в борьбе за Ирак может показаться естественной. Протяженность границы между двумя странами - 814 км. Эти отношения еще означают безопасность королевства. Пример Д. Джафара иракских боевиков иранской направленности это подтверждает. Отметим, что в свое время верховный руководитель Ирана аятолла Хомейни во время войны с Ираком говорил, что они "освободят Мекку от врагов".

Иранская сторона утверждает, что Эр-Рияд для восстановления отношений с Тегераном хочет посредничества официального Багдада. В случае восстановления отношений с Ираном, миссия королевства в регионе может быть расширена. Иными словами, его возможности повлиять на события в регионе возрастут.

Саудовская Аравия взяла на себя обязательство о ненарушении подписанного между Израилем и Египтом мирного договора. Королевство не разместит военные силы в проливе Эт-Тиран в Красном море, на островах Тиран и Санафир.

Это можно считать и сигналом потепления отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Попытки Королевства приблизиться с еврейским государством могут служить отстранению Ирака от Ирана.

Таким образом, можно предположить, что 100-миллиардный план перестройки Ирака закончится изоляцией иранской власти из арабского мира. И не исключено применение аналогичного проекта в Сирии. Неспособность добиться серьезного успеха коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене сыграла немаловажную роль не роста авторитета в Ираке и в Сирии.