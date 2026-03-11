Y.Akkenjenov: "Tengiz" yatağında neft hasilatı bərpa olunub
- 11 mart, 2026
- 15:14
Qazaxıstanın ən böyük yatağı olan "Tengiz", yanğın səbəbindən yanvar ayındakı fasilədən sonra neft hasilatını bərpa edib.
"Report" Qazaxıstan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin energetika naziri Yerlan Akkenjenov parlamentdəki iclasın kuluarlarında jurnalistlərə bildirib.
""Tengiz" hasilatı bərpa etdi. Hazırda yataqda hasilat sutkada 120 min ton həcmində həyata keçirilir", - nazir qeyd edib.
Y.Akkenjenovun məlumatına görə, xüsusi komissiya yataqda baş verən yanğının səbəblərinin araşdırılmasını başa çatdırır. Rəsmi nəticələr yaxın vaxtlarda elan ediləcək.
Xatırladaq ki, 2026-cı ilin yanvarında Qazaxıstandakı "Tengiz" yatağında qaz-turbin elektrik stansiyasının elektrik generatorlarında iki yanğın hadisəsi baş verib. Hər iki insident operativ şəkildə aradan qaldırılıb, xəsarət alan yoxdur.