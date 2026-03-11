İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Y.Akkenjenov: Tengiz yatağında neft hasilatı bərpa olunub

    Qazaxıstanın ən böyük yatağı olan "Tengiz", yanğın səbəbindən yanvar ayındakı fasilədən sonra neft hasilatını bərpa edib.

    "Report" Qazaxıstan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin energetika naziri Yerlan Akkenjenov parlamentdəki iclasın kuluarlarında jurnalistlərə bildirib.

    ""Tengiz" hasilatı bərpa etdi. Hazırda yataqda hasilat sutkada 120 min ton həcmində həyata keçirilir", - nazir qeyd edib.

    Y.Akkenjenovun məlumatına görə, xüsusi komissiya yataqda baş verən yanğının səbəblərinin araşdırılmasını başa çatdırır. Rəsmi nəticələr yaxın vaxtlarda elan ediləcək.

    Xatırladaq ki, 2026-cı ilin yanvarında Qazaxıstandakı "Tengiz" yatağında qaz-turbin elektrik stansiyasının elektrik generatorlarında iki yanğın hadisəsi baş verib. Hər iki insident operativ şəkildə aradan qaldırılıb, xəsarət alan yoxdur.

