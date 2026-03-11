Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Аккенженов: Добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена

    • 11 марта, 2026
    Крупнейшее месторождение Казахстана Тенгиз восстановило добычу нефти после январской приостановки из-за пожара.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики страны Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания в парламенте.

    "Тенгиз восстановил добычу. Добыча на месторождении в настоящее время ведется в объеме 120 тыс. тонн в сутки", - отметил министр.

    По сообщению Аккенженова, специальная комиссия завершает расследование причин возгорания на месторождении. Официальные результаты будут объявлены в ближайшее время.

    Напомним, что в январе 2026 года на месторождении Тенгиз в Казахстане произошли два возгорания на электрогенераторах газотурбинной электростанции. Оба инцидента были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

    Лента новостей