Аккенженов: Добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена
- 11 марта, 2026
- 14:57
Крупнейшее месторождение Казахстана Тенгиз восстановило добычу нефти после январской приостановки из-за пожара.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики страны Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания в парламенте.
"Тенгиз восстановил добычу. Добыча на месторождении в настоящее время ведется в объеме 120 тыс. тонн в сутки", - отметил министр.
По сообщению Аккенженова, специальная комиссия завершает расследование причин возгорания на месторождении. Официальные результаты будут объявлены в ближайшее время.
Напомним, что в январе 2026 года на месторождении Тенгиз в Казахстане произошли два возгорания на электрогенераторах газотурбинной электростанции. Оба инцидента были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.