Аккенженов: Добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена

Крупнейшее месторождение Казахстана Тенгиз восстановило добычу нефти после январской приостановки из-за пожара.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики страны Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания в парламенте.

"Тенгиз восстановил добычу. Добыча на месторождении в настоящее время ведется в объеме 120 тыс. тонн в сутки", - отметил министр.

По сообщению Аккенженова, специальная комиссия завершает расследование причин возгорания на месторождении. Официальные результаты будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, что в январе 2026 года на месторождении Тенгиз в Казахстане произошли два возгорания на электрогенераторах газотурбинной электростанции. Оба инцидента были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.